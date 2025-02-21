Президент Аргентины подарил Илону Маску бензопилу

Глава Департамента эффективности госуправления (DOGE) США и бизнесмен Илон Маск выступил на Конференции консервативных политических действий. Присутствовавший на мероприятии президент Аргентины Хавьер Милей подарил ему бензопилу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск и президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: Nathan Howard / Reuters Илон Маск и президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: Nathan Howard / Reuters

Конференция прошла вчера, 20 февраля, в американском штате Мэриленд. Во время выступления господина Маска на сцену вышел аргентинский президент, держа в руках бензопилу. Он отдал ее предпринимателю, тот в знак благодарности пожал ему руку.

После этого Илон Маск начал размахивать бензопилой. «Это бензопила для (борьбы с.— "Ъ") бюрократией!» — прокричал бизнесмен.

Бензопила была главным символом предвыборной кампании Хавьера Милея, который использовал инструмент в качестве символа сокращения госрасходов. С этой же целью создан DOGE, который был учрежден указом президента США Дональда Трампа в январе. На прошлой неделе прокуроры из 14 американских штатов подали в суд на господ Трампа и Маска. Истцы утверждают, что DOGE создан в нарушение конституции.

О работе нового ведомства — в публикации «Ъ» «DOGE раздора».