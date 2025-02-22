«Моя миссия — надрать задницу коллективистским ублюдкам»
Президент Аргентины Хавьер Милей — в 10 цитатах
«Ъ» продолжает проект о взглядах мировых лидеров. Герой этого выпуска — президент Аргентины Хавьер Милей, который накануне подарил Илону Маску бензопилу — «для борьбы с бюрократией», а на прошлой неделе оказался в центре скандала с мемкоином. Политик считает себя ультраправым либертарианцем и анархо-капиталистом, в СМИ его называют безумцем.
Рисунок: Константин Куксо, Коммерсантъ
О себе
«Я экономист-математик, либерал в стране левшей, у меня есть все задатки, чтобы меня ненавидели. Я — неожиданная ошибка коллективистской матрицы: когда ты все делаешь неправильно, а все идет хорошо».
В интервью журналисту Пабло Стефанони для его книги «Стал ли бунт правым?», 19 марта 2021 года.
О предпочтениях
«Между мафией и государством я отдаю предпочтение мафии. У мафии есть кодексы, мафия их соблюдает, мафия не лжет, мафия конкурирует».
В эфире аргентинского шоу Mardel Directo, 8 января 2019 года.
О государстве
«Я все еще считаю государство жестокой преступной организацией, живущей за счет принудительного источника дохода, называемого налогами, которые являются пережитком рабства. Чем больше размер государства, тем больше урезается свобода и собственность. <…> Моя анархо-капиталистическая философия подразумевает устранение государства, но это теоретический, философский подход».
В интервью The Economist, отвечая на вопрос о проведении радикальных реформ, 28 ноября 2024 года.
О борьбе с социализмом
«Я генерал АнКап (анархо-капиталист.— “Ъ”). Я родом из Либерленда, земли, созданной по принципу изначального присвоения человеком… Моя миссия — надрать задницу кейнсианским и коллективистским ублюдкам, которые хотят испортить нам жизнь».
На фестивале фанатов японской культуры в Буэнос-Айресе, где он предстал в образе своего супергеройского альтер эго, февраль 2019 года.
О коммунистах
«Я не буду вести бизнес не только с Китаем, я не буду вести бизнес ни с одним коммунистом. Я защитник свободы, мира и демократии. Коммунисты, китайцы к этому не относятся… Это не значит, что аргентинцы не могут торговать с ними. Если они хотят торговать с Китаем, Россией, Бразилией, это их проблема».
В интервью журналисту Такеру Карлсону, 15 сентября 2023 года.
О своей идеологии
«Мы должны восстановить связь с забытыми истинами нашего прошлого, чтобы распутать узлы настоящего и сделать следующий шаг вперед… И что я вижу, когда оглядываюсь назад? Что мы должны снова принять последний доказанный тезис об экономическом и социальном успехе. Это модель свободы… Возвращение к либертарианству».
На Всемирном экономическом форуме в Давосе, 23 января 2025 года.
О приверженности иудаизму
«Я не справлюсь с этой задачей (стать Моисеем в аргентинской политике.— “Ъ”). Ты никогда не сможешь оказаться на этом месте: единственный пророк, говоривший с создателем. Главная черта Моисея — бесконечное смирение. Я работаю над тем, чтобы быть скромным, это постоянная борьба, которую ты должен вести против эго, жадности и похоти».
В разговоре с журналистом Луисом Новаресио на телеканале LN+, 11 апреля 2023 года.
О союзниках
«Я не чувствую себя одиноким… я нашел союзников в борьбе за идеи свободы во всех уголках мира — от удивительного Илона Маска до этой свирепой итальянки, моей дорогой Джорджи Мелони. От Букеле в Сальвадоре до Виктора Орбана в Венгрии. От Биньямина Нетаньяху в Израиле до Дональда Трампа в Соединенных Штатах — постепенно формируется международный альянс между всеми теми странами, которые, как и наша, хотят быть свободными и верят в идеи свободы».
На Всемирном экономическом форуме в Давосе, 23 января 2025 года.
Об искусственном интеллекте
«Настоящая новизна всегда сначала кажется ересью. Но мы не можем и никогда не должны позволять страху парализовать нас, потому что инструментами всегда пользуются люди. Отвертку можно использовать для строительства или как орудие убийства, но это не значит, что мы собираемся запретить отвертки».
Во время открытия Недели искусственного интеллекта в Аргентине, 2 декабря 2024 года.
О продаже органов
«Это просто еще один рынок, почему я не могу избавиться от своего тела?.. Моя первая собственность — это мое тело. Почему я не могу иметь возможность распоряжаться своим телом? Есть исследования, проведенные в Соединенных Штатах, которые говорят, что, если бы власть оставила эти рынки свободными, они бы работали намного лучше, и у нас было бы меньше проблем».
В разговоре с журналистом Хорхе Ланатой на Radio Mitre, 2 июня 2022 года.