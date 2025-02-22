«Моя миссия — надрать задницу коллективистским ублюдкам»

«Я экономист-математик, либерал в стране левшей, у меня есть все задатки, чтобы меня ненавидели. Я — неожиданная ошибка коллективистской матрицы: когда ты все делаешь неправильно, а все идет хорошо».

В интервью журналисту Пабло Стефанони для его книги «Стал ли бунт правым?», 19 марта 2021 года.