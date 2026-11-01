Армейцам помогли штанги

Был в первом тайме отрезок, когда ЦСКА пришлось совсем тяжело. Руслан Куль на стандарте головой попал в штангу, а Пуэбла пробил рядом с ней, когда тот же Куль вывел его практически один на один с Бориско. Можно сказать, что красно-синим повезло. А Бориско еще совершил сейв на штрафном в исполнении Хорди Томпсона перед тем, как судья Игорь Капленков отправил команды на перерыв. Для него матч получился, наверное, не менее сложным, чем для армейцев. На поле шла такая рубка, что было очень нелегко держать игру под контролем и управлять ею с помощью желтых карточек. В первой половине встречи он вынес три предупреждения хозяевам и одно — гостям.