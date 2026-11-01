Армейцам помогли штанги
ЦСКА с трудом добыл ничью в матче с «Оренбургом»
В 13-м туре чемпионата России по футболу ЦСКА на выезде сыграл по нулям с «Оренбургом». Несмотря на отсутствие голов, матч получился достаточно ярким. От поражения армейцев спасли штанги и вратарь Максим Бориско. Кроме того, арбитр раздал футболистам 12 желтых карточек. После этой ничьей ЦСКА с 26 очками по-прежнему занимает третье место и уже точно останется на нем по итогам тура.
После серии из четырех дерби в чемпионате и Кубке России ЦСКА нужно было предельно внимательно отнестись и к матчу с «Оренбургом», который в нынешнем сезоне добился очень серьезного прогресса. Дерзкая команда Ильдара Ахметзянова и в премьер-лиге забралась на шестое место, и в кубковом турнире досрочно вышла из группы.
В 12 турах чемпионата она потерпела всего два поражения — меньше, чем «Зенит», московское «Динамо» и «Спартак». Правда, и выиграла лишь трижды при семи ничьих. В очных встречах с клубами «большой пятерки» южноуральцы тоже выглядели достойно. Не уступили «Спартаку» (1:1) и «Краснодару» (0:0), а с «Динамо» чуть-чуть не дотерпели, пропустив на 90-й минуте (0:1). И только «Зенит» обыграл их относительно легко (3:0).
У ЦСКА из-за дисквалификации отсутствовал центральный защитник Жуан Виктор, а без него в стартовом составе появился лишь один легионер — правый защитник Мохамед Аззи.
Как и ожидалось, «Оренбург» предложил жесткий, вязкий, контактный футбол, сделав все возможное, чтобы не дать быстрым армейцам разбежаться и не пропустить в дебюте.
Первый опасный момент возник в штрафной площади гостей, когда их защитник Матвей Лукин срезал мяч в свои ворота, прерывая прострел Гедеона Гузины. Голкипер Максим Бориско как будто ждал чего-то подобного и оказался в нужном месте. Примагнитил он и удар Дамиана Пуэблы. Потом и москвичи пару раз размяли вратаря хозяев Богдана Овсянникова, а Тамерлан Мусаев просто не сориентировался в голевой ситуации после подачи Матвея Кисляка.
Был в первом тайме отрезок, когда ЦСКА пришлось совсем тяжело. Руслан Куль на стандарте головой попал в штангу, а Пуэбла пробил рядом с ней, когда тот же Куль вывел его практически один на один с Бориско. Можно сказать, что красно-синим повезло. А Бориско еще совершил сейв на штрафном в исполнении Хорди Томпсона перед тем, как судья Игорь Капленков отправил команды на перерыв. Для него матч получился, наверное, не менее сложным, чем для армейцев. На поле шла такая рубка, что было очень нелегко держать игру под контролем и управлять ею с помощью желтых карточек. В первой половине встречи он вынес три предупреждения хозяевам и одно — гостям.
Повезло ЦСКА и в начале второго тайма, когда из-за минимального офсайда у Гузины арбитры на VAR отменили гол Пуэблы с передачи боснийского нападающего. «Оренбург» попробовал надавить еще сильнее, чтобы все-таки открыть счет, и заставил москвичей играть от обороны. Их опять спасла штанга, когда головой бил Джон Паласиос на угловом, а на следующем стандарте Бориско потащил удар Куля.
На 76-й минуте столкновение Томпсона с Иваном Олейниковым едва не переросло в массовую драку, и Капленков выписал участникам инцидента четыре желтые карточки, а всего он показал футболистам 12 «горчичников».
В концовке матча даже дрогнул Бориско, выронивший мяч после простого навеса в штрафную. Впрочем, защитники его подстраховали, и Андрей Касаджиков не успел на подбор. В компенсированное время и армейцы наконец-то ударили по воротам Овсянникова, который не позволил отличиться Матеусу Алвесу. У них вообще открылось второе дыхание, и теперь хозяева были вынуждены отбиваться. На 99-й минуте Капленков дал финальный свисток, зафиксировав нулевую, но боевую ничью. Причем даже когда матч закончился, игроки продолжили выяснять отношения и их не сразу удалось растащить.
У ЦСКА стало 26 очков, и он упустил возможность догнать московское «Динамо», которое набрало 28 после победы над «Ахматом». Правда, в любом случае этого хватит, чтобы удержаться в тройке по итогам 13-го тура, а в следующем армейцев ждет еще один сложный выезд — в Краснодар.