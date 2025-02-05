Аргентина выйдет из ВОЗ вслед за США

Аргентина выйдет из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента Аргентины Мануэль Адорни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мануэль Адорни

Фото: Agustin Marcarian / Reuters Мануэль Адорни

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Решение президента Аргентины Хавьера Милея было основано на «глубоких разногласиях относительно политики в сфере здравоохранения, особенно во время пандемии (COVID-19.— "Ъ")»,— сказал журналистам Мануэль Адорни (цитата по AFP). Он добавил, что власти Аргентины «не позволят международной организации вмешиваться в суверенитет (страны.— "Ъ")».

Аргентинские власти приняли решение о выходе из международной организации через две недели после того, как Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Согласно документу, США приостанавливают передачу любых средств ВОЗ, а также отзывают всех сотрудников и подрядчиков, работающих в ВОЗ. В указе отмечается, что ВОЗ «требует от США несправедливые обременительные платежи», несоразмерно большие по сравнению с взносами других стран. Помимо этого господин Трамп обвинил ВОЗ в невозможности принять необходимые реформы и в «зависимости от ненадлежащего политического влияния членов ВОЗ».

Подробнее о первых указах Дональда Трампа на посту президента США — в материале «Ъ» «Что изменил президент США в первые семь дней после инаугурации».

Анастасия Домбицкая