Лучший игрок НХЛ показал обменный аппетит

Еще пару лет назад такого рода ультиматум выглядел бы чем-то совершенно экстраординарным. Никита Кучеров провел в «Тампе» всю свою североамериканскую карьеру, начавшуюся в 2013 году. Она превратила его в ярчайшую звезду современного отечественного хоккея и одну из ярчайших звезд современного хоккея в целом. Играя за «Тампу», Никита Кучеров трижды завоевывал приз лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ и дважды, в том числе по итогам предыдущего сезона, просто ее лучшего хоккеиста. Он внес огромный вклад в победы клуба в двух розыгрышах Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах. А блестящая форма 33-летнего форварда была в числе ключевых причин, заставлявших экспертов включать «Тампу» в шорт-лист претендентов на него в сезоне текущем, стартовавшем в конце сентября. По ходу него Кучеров сохранял привычный уровень результативности, набрав 15 очков в 12 встречах. А неделю назад он стал первым бомбардиром в истории «Тампы», сместив с верхней строчки Стивена Стэмкоса.