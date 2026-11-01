Лучший игрок НХЛ показал обменный аппетит
Никита Кучеров собрался расстаться с «Тампой»
Главная российская хоккейная звезда Никита Кучеров оказался в центре очень острой и сложной истории. Форвард «Тампа-Бей Лайтнинг», признанный в прошлом сезоне лучшим игроком НХЛ, потребовал обменять его в другой клуб. Демарш, кажется, вызван причинами чисто экономическими. Бурный рост потолка зарплат в НХЛ вылился в такой же бурный рост стоимости контрактов игроков, а «Тампа», судя по всему, не в состоянии обеспечить Кучерову тот уровень доходов, на который он нацелился после истечения в будущем году срока действия текущего договора. Нападающий, как предполагают источники, намерен поднять ежегодный заработок примерно вдвое — до $20 млн.
Состоявшийся в ночь на воскресенье, 1 ноября, матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бей Лайтнинг» на выезде уступил в серии буллитов — 4:5 — «Нэшвилл Предаторс», оказался в центре внимания из-за происходящего с лидером проигравших. Дело не в продуктивности российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова, сделавшего три результативные передачи, а в новостях, являвшихся фоном для его выступления.
За несколько часов до игры TSN, а также еще ряд источников рассказали о том, что Кучеров потребовал от руководства «Тампы» обмена в другую команду. Генеральный менеджер клуба Жюльен Брисбуа исключительно оперативно отреагировал на эту информацию своим заявлением. В нем он признал, что руководство «Тампы» «в курсе публикаций в СМИ, касающихся будущего Никиты Кучерова», но уточнил, что оно «однозначно не имеет намерений обменивать» его. Правда, после появления заявления поток сообщений от различных источников, настаивающих на «твердом» желании нападающего как можно быстрее расстаться с командой, только увеличился.
Его агент Дэн Мильштейн в интервью TSN даже не пытался их опровергать, заметив, что Кучеров «любит хоккей», а он «позаботится о бизнес-стороне» вопроса.
Некоторые хоккеисты «Тампы» — например, шведский защитник Виктор Хедман — после матча против «Нэшвилла» давали понять, что знали о планах Никиты Кучерова. Некоторые говорили, что «пережили тяжелый день», узнав о них.
Еще пару лет назад такого рода ультиматум выглядел бы чем-то совершенно экстраординарным. Никита Кучеров провел в «Тампе» всю свою североамериканскую карьеру, начавшуюся в 2013 году. Она превратила его в ярчайшую звезду современного отечественного хоккея и одну из ярчайших звезд современного хоккея в целом. Играя за «Тампу», Никита Кучеров трижды завоевывал приз лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ и дважды, в том числе по итогам предыдущего сезона, просто ее лучшего хоккеиста. Он внес огромный вклад в победы клуба в двух розыгрышах Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах. А блестящая форма 33-летнего форварда была в числе ключевых причин, заставлявших экспертов включать «Тампу» в шорт-лист претендентов на него в сезоне текущем, стартовавшем в конце сентября. По ходу него Кучеров сохранял привычный уровень результативности, набрав 15 очков в 12 встречах. А неделю назад он стал первым бомбардиром в истории «Тампы», сместив с верхней строчки Стивена Стэмкоса.
Никита Кучеров является для ее болельщиков почти культовой фигурой. И до сих пор никаких признаков того, что он может разорвать с ней отношений, не наблюдалось. Однако актуальный контекст чуточку снизил градус сенсационности. The New York Times, комментируя происходящие с Никитой Кучеровым и вокруг него события, объяснила их в первую очередь «экономическими факторами». Что под ними имеется в виду, понятно. Рассказывая о сложной истории с Кучеровым, все медиаресурсы, разумеется, напоминают о его контракте с «Тампой». Это соглашение было подписано в 2018 году, а срок его действия истекает ближайшим летом, после завершения сезона. Общая стоимость восьмилетнего контракта — $76 млн, то есть зарабатывает Кучеров в среднем $9,5 млн ежегодно.
Такая зарплата на излете прошлого десятилетия считалась чрезвычайно высокой для НХЛ. Однако в последнее время экономический ландшафт в лиге претерпел радикальные трансформации. НХЛ, справившись с последствиями пандемии коронавируса, резко нарастила доходы. А их рост вылился в бурный подъем жестокого потолка зарплат, ограничивающего траты клубов на контракты. Если в 2018 году он не дотягивал до $80 млн, то в этом сезоне составляет $104 млн, а в следующем увеличится до $113,5 млн.
Подъем потолка, в свою очередь, привел к скачку зарплат хоккеистов. В рамках двух минувших летних кадровых кампаний целый ряд игроков подписали контракты на таких условиях, о каких никому нельзя было и мечтать несколько лет назад. В настоящий момент договор Кучерова не входит даже в топ-40 наиболее дорогих в лиге. Причем среди тех, кто по размеру среднего годового дохода его опережает, есть масса хоккеистов, на фоне россиянина смотрящихся рядовыми персонажами.
Различные источники, не сомневаясь, что переговоры Никиты Кучерова с «Тампой» уже идут достаточно долгое время, называют разные зарплатные ориентиры хоккеиста.
В подкасте Chris Johnston Show прозвучала цифра $20 млн в год. Этот рубеж перед стартом регулярного чемпионата впервые перекрыл знаменитый защитник Кейл Макар, продливший договор с «Колорадо Эвеланш». Между тем для «Тампы» пролонгация соглашения с Кучеровым на его условиях, пусть даже немножко более скромных, нежели близких к рекордным, явно была бы сопряжена с громадными трудностями. По данным CapWages, у клуба сейчас, по сути, нет никакого зазора между реальным размером платежной ведомости и потолком — предельно допустимыми тратами. Зазор составляет $2,8 млн.
Также в материалах про случай с Никитой Кучеровым содержатся ссылки на свежие прецеденты. Требования к клубам об обмене стали уже чем-то вроде тренда. Этой осенью до Кучерова так поступили два элитных игрока — вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибайк и форвард «Детройт Ред Уингс» Дилан Ларкин. Хеллибайка «Виннипег» уже обменял в «Нью-Джерси Девилс». А Ларкина его клуб дисквалифицировал на неопределенный — видимо, на период поиска покупателя — срок.
Что касается Никиты Кучерова, то, кажется, у него об остром, чреватом отстранением или забастовкой конфликте речи не идет. Во всяком случае, тренер «Тампы» Джон Купер подчеркнул, что тот по-прежнему «на сто процентов часть команды». А источники, прогнозируя развитие истории, постоянно пополняют перечень клубов, якобы готовых в ближайшее время принять его. К вечеру воскресенья он разросся чуть ли не до половины состава лиги, в которой играют 32 команды. Если «Тампе» не удастся до истечения срока действия контракта Кучерова отыскать партнера по сделке, она рискует отпустить его летом 2027 года без какой-либо компенсации, как неограниченно свободного агента.