В Троекурово прошла панихида по рэперу Мише Маваши

Миша Маваши умер в ночь на 25 октября в возрасте 41 года. По предварительным данным, рэпер случайно выстрелил себе в голову, когда разбирал и смазывал охотничье ружье. Похороны музыканта прошли в Воронеже. На них присутствовали только близкие Миши Маваши.