В Троекурово прошла панихида по рэперу Мише Маваши
В Троекурово в храме Николая Чудотворца состоялась панихида по рэперу Мише Маваши (Михаил Ница), сообщил корреспондент Msk1.ru. На панихиду пришли десятки человек.
Миша Маваши умер в ночь на 25 октября в возрасте 41 года. По предварительным данным, рэпер случайно выстрелил себе в голову, когда разбирал и смазывал охотничье ружье. Похороны музыканта прошли в Воронеже. На них присутствовали только близкие Миши Маваши.
Панихида длилась около 10 минут, пишет MSK1.RU. После нее на улице собравшиеся развернули плакаты в честь музыканта и сфотографировались на память. На богослужении также присутствовали участники движения «Северный человек», организованного Мишей Маваши.