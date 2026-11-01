Германия не выполнила в срок план по заполнению газохранилищ
К 1 ноября газохранилища Германии оказались заполнены только на 61,5%, в то время как государственный план требовал к этому времени заполнения на 80%. Об этом говорится в опубликованном заявлении Инициативы по хранению энергии Германии (INES). Организация отмечает, что без полных хранилищ энергосистема страны уязвима предстоящей зимой.
Германия располагает крупнейшими в ЕС мощностями по хранению газа — около 250 ТВтч, или 24 млрд кубометров. Чтобы гарантировать обеспеченность страны газом на всю зиму, правительство устанавливает показатель заполнения хранилищ на 80% к 1 ноября. Как указывает INES, в экстремально холодные дни зимы внутреннее потребление газа в Германии может в два раза превышать возможности импорта и при уровне заполнения хранилищ на 61,5% газа явно недостаточно. Организация призвала пересмотреть действующую сейчас систему заполнения газохранилищ и обязать поставщиков гарантированно резервировать газ для своих клиентов на зиму.
Министерство экономики Германии, как сообщает Financial Times, признает недостаточное заполнение хранилищ, но считает, что непосредственной угрозы нехватки газа этой зимой нет. Министерство выразило готовность обсуждать изменения требований к поставщикам. Кроме того, власти уже прорабатывают создание национального стратегического резерва газа на случай ЧП. Предполагается финансировать этот резерв за счет специального сбора.