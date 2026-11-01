Германия не выполнила в срок план по заполнению газохранилищ

Германия располагает крупнейшими в ЕС мощностями по хранению газа — около 250 ТВтч, или 24 млрд кубометров. Чтобы гарантировать обеспеченность страны газом на всю зиму, правительство устанавливает показатель заполнения хранилищ на 80% к 1 ноября. Как указывает INES, в экстремально холодные дни зимы внутреннее потребление газа в Германии может в два раза превышать возможности импорта и при уровне заполнения хранилищ на 61,5% газа явно недостаточно. Организация призвала пересмотреть действующую сейчас систему заполнения газохранилищ и обязать поставщиков гарантированно резервировать газ для своих клиентов на зиму.