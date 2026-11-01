Бэк-вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова похоронят 4 ноября
Церемония прощания и похороны бэк-вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова пройдут 4 ноября, сообщил ТАСС представитель группы. Точное место проведения и время пока не уточняются.
Алексей Тарасов, певший в «Любэ» с первых дней ее основания, умер 30 октября. Ему было 64 года. По словам участников группы, причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое уже дало метастазы.
Алексей Тарасов родился в Москве 2 декабря 1961 года. Окончил дирижерско-хоровое отделение Музыкальной академии имени М. М. Ипполитова-Иванова, начинал карьеру как оперный певец. Присоединился к «Любэ» в 1989 году и с того момента участвовал в записи всех студийных альбомов. В 2005 году Алексей Тарасов вошел в постоянный концертный состав группы. Выступал как бэк-вокалист, бас-вокалист и перкуссионист.
Сын музыканта Серафим опубликовал в социальной сети пост, посвященный отцу. Как отметили в комментариях поклонники «Любэ», с начала лета Алексей Тарасов практически не выступал на концертах — его заменял сын Серафим. Ему пожелали продолжить дело отца.