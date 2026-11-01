Бэк-вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова похоронят 4 ноября

Алексей Тарасов родился в Москве 2 декабря 1961 года. Окончил дирижерско-хоровое отделение Музыкальной академии имени М. М. Ипполитова-Иванова, начинал карьеру как оперный певец. Присоединился к «Любэ» в 1989 году и с того момента участвовал в записи всех студийных альбомов. В 2005 году Алексей Тарасов вошел в постоянный концертный состав группы. Выступал как бэк-вокалист, бас-вокалист и перкуссионист.