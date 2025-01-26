Переговоры в пользу небедных

Несмотря на прогресс в борьбе с инфляцией, победу над ней констатировать рано, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на сессии о глобальных экономических перспективах Всемирного экономического форума в Давосе. По ее оценкам, мировая экономика доказала устойчивость, но ускорение роста вряд ли возможно без дополнительных усилий отдельных экономик. Речь идет прежде всего о Европе, которой в ближайшие годы предстоит повысить производительность труда, решить проблемы энергетики и создать более комфортную бизнес-среду. Рост протекционизма угрожает достижению как европейских, так и глобальных целей — и одним из действенных методов борьбы с ним, как признали участники обсуждения, остаются переговоры. Проверить гипотезу можно будет уже в ближайшее время: договариваться об отказе от роста пошлин с Дональдом Трампом намерены и в ЕС, и в КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завершая главную «глобальную» сессию Давосского форума, глава МВФ Кристалина Георгиева говорила о надежде на успешный торговый компромисс ЕС и КНР с США

Фото: Jose Luis Magana / AP Завершая главную «глобальную» сессию Давосского форума, глава МВФ Кристалина Георгиева говорила о надежде на успешный торговый компромисс ЕС и КНР с США

Фото: Jose Luis Magana / AP

После завершения Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) можно констатировать, что на его содержание заметно повлияла общая атмосфера неопределенности, вызванная приходом к власти Дональда Трампа. Большинство сессий ВЭФ включали в себя размышления участников о возможной реализации предвыборных обещаний американского президента. Обсуждение же мировых экономических перспектив (традиционно закрывает деловую программу) во многом представляло собой ответ на «экономическую» часть его выступления за день до завершения форума — оно содержало уже привычное перечисление протекционистских по отношению к экономике США мер.

Как отметила в начале финальной сессии директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, глобальная инфляция продолжает снижаться, однако победу над ней констатировать рано.

Об устойчивости мировой экономики и ее медленном, но стабильном росте даже при фактически синхронном повышении ставок многими развитыми и развивающимися странами, говорить уже можно. Международные организации хотели бы добиться некоторого ускорения этого роста — и призывают отдельные экономики создать для этого необходимые условия.

Более эффективных решений ждут в том числе от Европы. Как отметила госпожа Георгиева, ЕС заметно отстает от США из-за дорогой энергии, низкой производительности труда и менее привлекательного делового климата. По оценкам главы ЕЦБ Кристин Лагард, для решения части проблем план у ЕС почти готов (см. “Ъ” от 22 января). Европа, по всей видимости, рассчитывает воспользоваться и последствиями некоторых уже принятых Дональдом Трампом решений. Так, по словам госпожи Лагард, ЕС рассчитывает на возвращение «талантов» (речь идет о компаниях), которые перенесли производство в США ради льгот закона о снижении инфляции (см. “Ъ” от 18 января 2023 года): зеленые его положения (связаны с энергетикой и инфраструктурой) указом Дональда Трампа уже отменены.

Впрочем, даже при успехе отдельных экономик рост протекционизма и фрагментация мировой торговой и финансовой системы будут мешать ускорению глобального развития, согласились участники сессии.

Отвечая на вопросы о будущем торговых отношений с США, Кристин Лагард назвала понятным желание Дональда Трампа детальнее изучить торговый баланс с ЕС, однако отметила, что без сотрудничества и переговоров к эффективным решениям никому из участников глобальной торговли прийти не удастся. О важности диалога говорил и министр экономики Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим — выступая на ВЭФ, американский президент призвал страну снизить цены на нефть.

Проверить эффективность переговоров как инструмента против протекционизма крупнейшие экономики смогут уже в ближайшее время. Речь идет не только о ЕС, но и о Китае. Вопреки ожиданиям, в первые дни президентства Дональд Трамп не развернул пошлины на весь китайский импорт — власти КНР по-прежнему рассчитывают их избежать. Сам же президент США теперь заявляет, что пошлины будут составлять 10% (до выборов анонсировалось 60%) — с чем именно связано изменение планов и как они будут реализованы в итоге, пока неизвестно.

Кристина Боровикова