Токийская точка

Для Дианы Шнайдер, которая третий год подряд претендует на прорыв в первую десятку мирового рейтинга, порой приближается к решению этой задачи, но пока не может решить ее, нынешний сезон в целом стал достаточно успешным. Главным достижением 22-летней теннисистки, безусловно, является выход в полуфинал Roland Garros после победы в четвертьфинале над тогдашним лидером классификации WTA белоруской Ариной Соболенко, не сумевшей взять в третьей партии ни одного гейма. Кроме нее Шнайдер побеждала еще двух соперниц из топ-10 — американку Джессику Пегулу, которая в августе во время турнира категории 1000 в Торонто стояла в рейтинге третьей, и нынешнюю седьмую ракетку мира чешку Каролину Мухову на недавнем «тысячнике» в Ухане. Однако провести ровно один турнир с начала до конца Шнайдер не удавалось, и лишь сейчас, на финише сезона, это наконец произошло. Молодая россиянка смогла выиграть представительное состязание в Токио. В свое время оно входило в число самых престижных турниров WTA и собирало очень сильный состав участниц, а с 2022 года имеет категорию 500.