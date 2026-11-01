Токийская точка
Диана Шнайдер выиграла последний крупный титул перед WTA Finals
Победительницей Toray Pan Pacific Open Tennis, завершившегося в Токио турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $1,2 млн, стала россиянка Диана Шнайдер. Обыграв в финале в трех партиях Лейлу Фернандес из Канады, она завоевала свой первый в этом году и шестой за карьеру титул, а также вернулась на высшее для себя одиннадцатое место в мировой классификации, на котором завершит нынешний сезон.
Для Дианы Шнайдер, которая третий год подряд претендует на прорыв в первую десятку мирового рейтинга, порой приближается к решению этой задачи, но пока не может решить ее, нынешний сезон в целом стал достаточно успешным. Главным достижением 22-летней теннисистки, безусловно, является выход в полуфинал Roland Garros после победы в четвертьфинале над тогдашним лидером классификации WTA белоруской Ариной Соболенко, не сумевшей взять в третьей партии ни одного гейма. Кроме нее Шнайдер побеждала еще двух соперниц из топ-10 — американку Джессику Пегулу, которая в августе во время турнира категории 1000 в Торонто стояла в рейтинге третьей, и нынешнюю седьмую ракетку мира чешку Каролину Мухову на недавнем «тысячнике» в Ухане. Однако провести ровно один турнир с начала до конца Шнайдер не удавалось, и лишь сейчас, на финише сезона, это наконец произошло. Молодая россиянка смогла выиграть представительное состязание в Токио. В свое время оно входило в число самых престижных турниров WTA и собирало очень сильный состав участниц, а с 2022 года имеет категорию 500.
Самой яркой звездой, приехавшей в столицу Японии, второй раз подряд стала Елена Рыбакина из Казахстана. Однако обеспечив себе титул первой ракетки мира по итогам сезона благодаря победе в 1/8 финала над соотечественницей Юлий Путинцевой, она, сославшись на травму, отказалась от дальнейшей защиты прошлогоднего титула. После этого самой высокорейтинговой теннисисткой в сетке оказалась Шнайдер, которая занимала в классификации WTA 13-е место. И она использовала свой шанс. Переиграв пробивавшуюся в основную сетку через квалификацию белоруску Александру Соснович (112-я в мире) и одержав в четвертьфинале тяжелейшую победу над филиппинкой Александрой Эалой (19-я), россиянка затем справилась с получившей wild card 18-летней словачкой Мией Поганковой (144-я), выйдя в финале на канадку Лейлу Фернандес. 24-летняя финалистка Открытого чемпионата США 2021 года выглядела серьезной оппоненткой. Нынешней осенью она дошла до решающей стадии третьего турнира категории 500, взяв в конце сентября титул в Сингапуре и уступив Рыбакиной в финале в Нинбо неделей ранее.
Встреча в Токио получилась нетривиальной. Поведя — 6:4, 4:0, Шнайдер позволила сопернице завладеть психологическим преимуществом и взять семь из последующих восьми геймов.
Критический момент для российской теннисистки наступил в начале третьей партии, когда ей, уступая 0:1 и 0:40 на своей подаче, пришлось отыгрывать три брейк-пойнта подряд. Однако Шнайдер справилась с этой задачей, наладила игру, а в заключительном отрезке матча выиграла четыре последних гейма. В итоге — 6:4, 5:7, 6:2 за 2 часа 18 минут. Россиянка одержала четвертую победу над Фернандес в их шести встречах, завоевала свой первый в этом году, третий на турнирах категории 500 и шестой за карьеру титул. При этом каждый из ее четырех матчей в Токио в среднем продолжался без малого два с половиной часа.
Этот триумф на финише сезона позволил Шнайдер вернуться в рейтинге на высшее пока для нее 11-е место. В этом году ее оттуда уже никто не потеснит, поскольку, за исключением WTA Finals c участием первой восьмерки, серьезных турниров в женском теннисном календаре не осталось. Кстати, на итоговый турнир, который пройдет с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе, россиянка теперь должна отправиться второй запасной, ведь полька Ига Швёнтек, идущая сейчас девятой по очкам, набранным с января, недавно объявила о досрочном завершении сезона. Учитывая, что в декабре прошлого года Шнайдер стояла на 22-й позиции, промежуточные итоги ее сотрудничества с немецким тренером Сашей Бажиным, который начал работать с ней 14 месяцев назад, на данный момент можно оценивать положительно.