Российская «дочка» H&M ликвидирует свое юрлицо до 5 июня

ООО «Эйч энд эм», российская «дочка» шведского ритейлера H&M, ликвидирует свое юрлицо до 5 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Ликвидатором назначена Татьяна Кисса. Учредитель компании (с долей 100%) — H&M Hennes & Mauritz.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Магазины H&M в Москве прекратили работу весной 2022 года, летом того же года ритейлер сообщил об окончательном уходе из России. В стране работало более 150 торговых точек шведской сети, она вышла на российский рынок в 2009 году.

H&M приступил к ликвидации своего юрлица в России в июне 2024 года. Решение было принято на фоне судебных тяжб с арендодателями, которые требовали с ритейлера компенсацию убытков за прекращение исполнения условий долгосрочных договоров аренды. В феврале 2025 года суд Самары запретил закрывать российскую структуру H&M из-за долгов.

Союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) рассмотреть возвращение в Россию. По словам вице-премьера Дениса Мантурова, Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована.

Владимир Путин поручил отрегулировать процесс возвращения иностранных компаний, но дать преференции российским. По данным «Ведомостей», у 18 из 100 крупнейших зарубежных структур есть опционы на выкуп своих активов в России.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Камбэку отсчитывают время».