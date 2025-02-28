Камбэку отсчитывают время

Политика может заметно осложнить возвращение в Россию иностранных компаний, при том что у некоторых организаций есть опционы на выкуп своих активов, говорят собеседники “Ъ FM”. Из 100 крупнейших зарубежных структур такое право есть у 18, подсчитали «Ведомости». И у части из них срок опциона истекает в нынешнем году. Как отмечают юристы, в договорах должны были прописать условия возврата. Однако президент Владимир Путин поручил подготовить дополнительный механизм, учитывающий интересы российского бизнеса. Как в итоге может выглядеть процедура камбэка? И будет ли интересна иностранным компаниям? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным «Ведомостей», из более чем 1,5 тыс. иностранных компаний, которые работали в России в 2021-м, только 547 фирм полностью прекратили свою деятельность. Еще 503 приостановили работу, но сохранили возможность вернуться. Правда, только у 18 из первой сотни есть опцион на выкуп активов. Так, у Hyundai и British American Tobacco они действуют до конца года. При этом табачники еще в 2024-м говорили, что могут не успеть воспользоваться своим правом. У немецкого производителя бытовой химии Henkel времени на раздумья больше — 10 лет. И формально, если компании решат вернуться, с опционом сделать это просто, считает управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров:

«Если он был оформлен правильно, если он безакцептный, а такая форма возможна, когда обладатель опциона приходит к нотариусу или реестродержателю в случае с акциями и выполняет условия для начала обратного перехода бумаг, то это чисто техническая процедура. Если не содержится никаких дополнительных формулировок об одобрении правкомиссией, то формально правовая составляющая на стороне прав по опционам. Но с точки зрения уже корпоративного управления менеджмент может попробовать вставлять палки в колеса».

Однако в Минпромторге уже заявили, что «с распростертыми объятиями в России никого не ждут» и за свои решения бизнесу придется платить. Так, например, в АвтоВАЗе говорили, что Renault, у которой есть опцион на шесть лет на долю в автопроизводителе, придется отдать 110 млрд руб. — столько российская компания инвестировала в свое развитие после ухода французов. Кроме того, поскольку речь пойдет о передаче актива юрлицам из недружественных стран, придется получать разрешение правительственной комиссии, отметил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков: «Именно от ее решения будет зависеть, зайдет ли тот или иной инвестор. Опционы — это уже некоторый дополнительный параметр. Эта опция будет иметь вес при принятии окончательного решения о разрешении либо запрете.

Правкомиссия при этом будет изучать очень большое количество факторов, например, интересы новых собственников, какие суммы были потрачены на приобретение, каким образом осуществлялся выкуп, как компания уходила».

К тому, как некоторые компании уходили из России, у участников рынка действительно было много вопросов. Например, собеседники “Ъ FM” жаловались на Mercedes-Benz, который в одночасье закрыл свой бизнес и оставил клиентов без какой-либо поддержки. При этом у немецкой компании тоже есть опцион на подмосковный завод. Полностью разорвала связи с Россией корпорация Google. Не планируют возвращаться шведские IKEA и H&M. Хотя для них получить одобрение правкомисии было бы проще всего, считает партнер юридической фирмы Orlova/Ermolenko Александр Ермоленко: «Возвращение точно не будет простым, потому что освободившиеся места во многом уже заняты. Есть тренд на деприватизацию и установление контроля над промышленностью, и крупной, и средней. Думаю, что для каждой из компаний это могут быть разные механизмы, потому что политический уровень, конечно же, не отключится сразу. Например, с британцами вроде как общий язык найден, а с европейцами, наоборот, посложнее пошло. То есть все это будет определяться скорее политикой, к сожалению».

Впрочем, собеседники “Ъ FM” признают, что пока любые дискуссии о возвращении кого бы то ни было в Россию преждевременны. По крайней мере, пока действуют санкции и приостановлены соглашения об избежание двойного налогообложения со многими недружественными странами.

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Владислав Викторов