Ликвидацию H&M поставили на паузу

Суд в Самаре приостановил процесс ликвидации ООО «Эйч-Энд-Эм Хеннес энд Мауриц», оператора сети магазинов шведского бренда H&M в России. Обеспечительные меры приняты по иску предпринимателя (имя в открытом доступе не раскрывается), требующего с H&M 76 млн руб. в качестве компенсации убытков. С аналогичным требованием об обеспечительных мерах в арбитражный суд ранее обращался оператор крупного самарского ТЦ «Гудок», требуя с российского представительства компании 226 млн руб. за прекращение исполнения договора аренды. По словам юристов, решение суда выглядит «логичным», поскольку в случае ликвидации юрлица никакие требования имущественного характера в отношении него уже не могут быть удовлетворены по умолчанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Решением Железнодорожного районного суда Самары межрайонным инспекциям ФНС №№ 13 и 23 по Московской области запрещено вносить в ЕГРЮЛ записи об окончании процедуры ликвидации ООО «Эйч-Энд-Эм Хеннес энд Мауриц». Кроме того, суд арестовал 76 млн руб. на банковских счетах компании. Меры приняты по иску предпринимателя, требующего с H&M 76 млн руб. в качестве компенсации убытков.

Процесс ликвидации российской структуры H&M начался в июне прошлого года, через два года после того, как шведский бренд объявил об уходе с рынка России. В июле 2022 года торговая сеть опубликовала пресс-релиз о том, что «в рамках процесса ликвидации планируется временно открыть магазины на ограниченный период времени для продажи остатков товара». В то же время президент России Владимир Путин подписал закон, дающий торговым центрам право требовать с магазинов и ресторанов иностранных брендов, ушедших из РФ, полную сумму арендной платы или расторгнуть с ними договор аренды в одностороннем порядке без штрафов. В августе компания уведомила арендодателей об одностороннем расторжении договоров аренды, после чего операторы торговых центров в разных регионах страны обратились в суд с исками о взыскании убытков с арендатора.

ООО «Эйч-Энд-Эм Хеннес энд Мауриц» зарегистрировано в Москве в 2008 году. Владельцем компании является шведское H&M Hennes&Mauritz GBC AB. Согласно данным в «Спарк-Интерфаксе», в 2021 году выручка российского подразделения H&M превысила 71 млрд руб., прибыль составила 6,9 млрд руб.

Одним из истцов стало ООО «Гудок», оператор крупного одноименного центра в Самаре. Компании потребовала с российского представительства ритейлера 226 млн руб. за прекращение исполнения договора аренды.

Летом прошлого года Девятый арбитражный апелляционный суд и кассационная инстанция Арбитражного суда Московского округа поддержали решение Арбитражного суда Москвы, согласно которому «Гудку» отказано во взыскании убытков с ООО «Эйч-Энд-Эм Хеннес энд Мауриц».

Как поясняет генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш, поскольку судебный спор с участием ООО «Эйч-Энд-Эм Хеннес энд Мауриц» не завершен, а сама компания находится в процессе ликвидации, ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде запрета внесения изменений в реестр, завершающих ликвидацию, «выглядит вполне логично». «Не менее логично и решение суда, который это требование удовлетворил. Логика тут предельно простая: если юрлицо ликвидируется, оно просто перестает существовать, так что никакие требования имущественного характера в его отношении уже удовлетворены по умолчанию быть не могут. И да, сейчас это исключительно распространенная ситуация в случае с уходящими из России компаниями», — говорит Анна Барабаш.

По ее словам, если суд подтвердит наличие долга перед арендодателем, то возможны два сценария: «Эйч-Энд-Эм» либо исполнит решение суда и перечислит истцу денежные средства, либо ликвидация будет прекращена, а должник уйдет в банкротство, и в этом случае с довольно большой долей вероятности истец не получит почти ничего. «Второй сценарий в каком-то смысле более выгодный в моменте, но он будет препятствовать реализации сценария с возвращением зарубежных компаний в Россию в будущем, поскольку учредитель может быть привлечен к субсидиарной ответственности, в рамках которой будет отвечать всем своим имуществом»,— резюмирует генеральный директор Enterprise Legal Solutions. Схожего мнения придерживается адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов: «Сами обеспечительные меры адекватны и, как правило, при начале процедуры ликвидации ответчика принимаются судами».

Адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев отмечает, что по общему правилу суды не признают международные санкции на территории РФ и не считают их смягчающим обстоятельством для неисполнения договорных обязательств.

Евгений Чернов