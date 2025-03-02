Соединяющее Королевство

Лидеры ведущих европейских государств провели в воскресенье саммит в Лондоне для определения своей стратегии в условиях самого острого конфликта внутри западного сообщества после Второй мировой войны. Британский премьер Кир Стармер стал посредником между США и их союзниками, разошедшимися в оценках после провального визита в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского. По итогам встречи лидеры западного мира так и не решили, как сохранить прежнюю коалицию с учетом нежелания США продолжать конфликт с Россией. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, «новые внешнеполитические конфигурации США во многом совпадают с российскими». В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что в «последние 500 лет все трагедии мира зарождались в Европе», а США «не были подстрекателями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британский премьер Кир Стармер нарушил лондонскую протокольную традицию: он не просто встретил Владимира Зеленского на пороге своей резиденции, но даже вышел ему навстречу

Фото: Peter Nicholls / Getty Images Британский премьер Кир Стармер нарушил лондонскую протокольную традицию: он не просто встретил Владимира Зеленского на пороге своей резиденции, но даже вышел ему навстречу

Фото: Peter Nicholls / Getty Images

«Исторический скандал», разразившийся в Овальном кабинете Белого дома в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, не расставил точки над i в отношениях новой администрации США с Киевом. Конфликт на глазах у всего мира также породил новые вопросы о возможности дальнейшего взаимодействия США и их западных союзников.

Сам президент Зеленский продемонстрировал способность быстро прийти в себя после тяжелого нокдауна в Овальном кабинете.

Перед отлетом из США в интервью телеканалу Fox News явно не выглядевший растерянным украинский лидер отказался извиняться за свои действия в Белом доме и не признал, что он сделал что-то не так на встрече с президентом Трампом.

Стремительная смена политических декораций произошла уже в субботу вечером. Прилетевший из Вашингтона в Лондон украинский президент отправился на Даунинг-стрит, 10 на переговоры с британским премьером Киром Стармером. Как отмечает телеканал Sky News, Кир Стармер нарушил лондонскую протокольную традицию и не просто ждал гостя на пороге своей резиденции, но пошел ему навстречу и обнял его.

«У вас есть полная поддержка в Великобритании, мы будем с вами и с Украиной так долго, как потребуется»,— заверил Владимира Зеленского Кир Стармер.

Таким образом, он слово в слово повторил тезис предыдущего президента США Джо Байдена, взятый на вооружение западной коалицией в первые три года украинского конфликта и отвергнутый Дональдом Трампом.

Лидеры Украины и Британии сделали протокольное фото у камина в резиденции Стармера, судя по всему, позволяющее смягчить воспоминания о дипломатической катастрофе, произошедшей за день до этого у другого камина — Овального кабинета Белого дома. На фото — облаченный во все черное Владимир Зеленский, так и не надевший деловой костюм, довольно улыбаясь, пожимает руку Киру Стармеру, лицо которого, впрочем, выглядит несколько напряженным.

Уже после встречи лидеры двух стран, не сделав заявлений для прессы, вместе вышли из резиденции британского премьера. Кир Стармер проводил украинского гостя до поджидавшего его автомобиля Range Rover, снова обнял его и помахал ему рукой.

На этом фоне в Лондоне объявили о предоставлении Украине кредита на 2,26 млрд ($2,85 млрд) за счет доходов от замороженных российских активов. «Соглашение является частью непоколебимой и постоянной поддержки Соединенным Королевством украинского народа. Эти деньги предназначены для того, чтобы помочь обеспечить территориальную целостность Украины»,— отметила глава британского Минфина Рейчел Ривз, добавив, что кредит Киеву «укрепит безопасность во имя будущего всей Европы».

Британский премьер стал последним западным лидером, который встречался с президентом Трампом в Овальном кабинете Белого дома накануне скандала с Владимиром Зеленским. А еще до скандала в Лондоне объявили о том, что сразу после своего визита в Вашингтон Кир Стармер проведет саммит западных союзников для определения дальнейшей стратегии по Украине. Учитывая возникшие уже после этого экстремальные условия, и без того непростая задача Стармера навести мосты между англосаксонским миром и континентальной Европой стала еще более сложной.

Как сообщил телеканал CNN, после перепалки в Белом доме Кир Стармер провел телефонные переговоры и с Трампом, и с Зеленским, при этом сохраняя равноудаленность от сторон скандала.

«Я почувствовал себя некомфортно. Никто не хочет видеть такого. Моя реакция на это была такой: мы должны сгладить это. Мы должны найти способ, при котором мы сможем работать все вместе»,— указал Стармер в интервью BBC, добавив, что он доверяет и Зеленскому, и Трампу, который, по его мнению, искренне «хочет длительного мира».

Созванный британским премьером в воскресенье неформальный саммит 14 государств НАТО, в котором также принимали участие руководство ЕС и президент Зеленский, проходил в центре британской столицы в особняке Ланкастер-хаус.

На встречу были приглашены лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции. Кроме того, в ней принимали участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте. Турция была представлена главой МИДа Хаканом Фиданом.

Накануне саммита в канцелярии Кира Стармера сообщили, что его участники сфокусируются на трех блоках тем. Первый блок — «усиление позиции Украины сейчас, включая ее военную поддержку и увеличенное экономическое давление на Россию». Второй темой была названа «необходимость прочного и долгосрочного соглашения, которое приведет к постоянному миру на Украине». Наконец, третьей темой стали «следующие шаги по планированию прочных гарантий безопасности».

Сам же Кир Стармер в интервью BBC назвал главной задачей лондонского саммита формирование западными союзниками военной «коалиции доброй воли» для обеспечения безопасности Украины после урегулирования конфликта.

По его словам, в эту коалицию войдут не все страны—члены НАТО, а только те государства, которые изъявят желание в ней участвовать. При этом, как считает Кир Стармер, «пока дальше других при обсуждении этого вопроса продвинулись Великобритания и Франция». «Великобритания вместе с Францией и, возможно, рядом других стран будет работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий. Затем мы обсудим это с США»,— добавил британский премьер.

Саммит в Лондоне проходил без участия США и более чем половины государств—членов НАТО. Учитывая это, более определенный ответ на вопрос, какие реальные возможности есть у западных союзников для оказания военной помощи Украине, будет получен уже в ходе их дальнейших встреч.

«Раскол между США и европейскими союзниками в вопросе украинского конфликта может сделать все стороны слабее»,— предупредила в воскресенье в Лондоне премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она призвала европейских союзников не допустить углубления разногласий с Вашингтоном и после встречи в Лондоне провести саммит ЕС—США. «Что необходимо, так это немедленный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы откровенно поговорить, как мы намерены справляться с серьезными вызовами сегодняшнего дня, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы»,— заявила госпожа Мелони.

На этом фоне на прошедшей неделе было объявлено, что 6 марта в Брюсселе председатель Евросовета Антониу Кошта проведет экстренный саммит с участием всех государств—членов ЕС по вопросам конфликта на Украине и европейской обороны.

По информации дипломатических источников в Брюсселе, Антониу Кошта уже опрашивает 27 стран—членов ЕС, составляя список тех, кто мог бы внести свой вклад в помощь Украине.

Несмотря на сообщения о том, что после трех лет поддержки Украины Евросоюз имеет весьма ограниченные возможности для продолжения финансовой и военной помощи Киеву, президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете La Tribune заявил, что на саммите 6 марта «Европейский союз, вероятно, одобрит предоставление Украине финансирования на сотни миллиардов евро». «Цель этой встречи — усилить поддержку Украины и дать Европейской комиссии мандат на скорейшее начало масштабного совместного финансирования, поскольку на кону стоит наша безопасность»,— заявил господин Макрон, не указав, о каких временных рамках идет речь. По его словам, финансирование Украины и построение архитектуры европейской безопасности займет годы. «Именно поэтому в краткосрочной перспективе мы должны сделать все, чтобы сохранить поддержку США»,— продолжал французский лидер.

«Если Путина не остановить, он будет продолжать. Следующей будет Молдова, а затем, возможно, Румыния. На наших границах находится чрезмерно вооруженная и агрессивная Россия»,— сделал один из своих самых жестких антироссийских выпадов президент Макрон, на которого ссылается издание Europe 1. По мнению французского лидера, «человека, который играет в Третью мировую войну, следует искать не в Киеве, а скорее в Москве». «Я хочу, чтобы американцы поняли, что их уход из Украины не в их интересах»,— резюмировал французский лидер.

В условиях все большего раскола в лагере западных союзников позиция Москвы сближается с Вашингтоном и все больше отдаляется от Брюсселя. Как заявил Дмитрий Песков, «новые внешнеполитические конфигурации США во многом совпадают с российскими».

«Трамп — прагматик с лозунгом “здравый смысл”, поэтому с ним интересно. Россия и США признали, что не могут мыслить одинаково по всем вопросам мировой политики, но нельзя доводить до войны»,— заявил в интервью медиахолдингу «Красная звезда» Сергей Лавров. «В последние 500 лет все трагедии мира зарождались в Европе, США не были подстрекателями»,— добавил российский министр.

Сергей Строкань