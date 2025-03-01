Пулемет он им не даст

Провал переговоров в Вашингтоне между президентами США и Украины 28 февраля может привести к полному прекращению американской военной помощи Киеву. Если европейские союзники Украины не смогут заместить американские поставки, то имеющихся у ВСУ вооружений и боеприпасов хватит примерно на шесть месяцев боевых действий, полагает эксперт. Чтобы полностью нивелировать эти потери, европейцам нужно увеличить объем направляемых Киеву средств в два-три раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters

Как ранее сообщал «Ъ», Белый дом изучает возможность остановки (временной или даже окончательной) всех текущих поставок военной помощи Украине. По информации американских изданий The Washington Post и The Wall Street Journal, это решение может коснуться реализуемых программ по поставкам радиолокационных средств, транспорта, боеприпасов для артиллерии и стрелкового оружия, а также зенитных и тактических ракет на сумму до $4 млрд. Поводом к обсуждению этого вопроса стала публичная ссора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским перед началом их переговоров в Белом доме. В результате соглашение по полезным ископаемым так и не было подписано, украинская делегация покинула Вашингтон.

По данным Кильского института мировой экономики (Германия), чьи подсчеты многие военные эксперты считают наиболее точными, за три года конфликта США выделили Украине €64 млрд военной помощи и €50 млрд финансовых ассигнований. Кроме того, Вашингтон брал на себя логистическое обеспечение всех иностранных поставок, ремонт техники и разведывательную поддержку Киева (вопрос о дальнейшей помощи Пентагона в этих сферах пока остается открытым). Вклад Евросоюза в поддержку Украины за тот же срок составил €70 млрд гуманитарной и €62 млрд военной помощи.

Содействовать укомплектованию ВСУ вооружениями и техникой США начали еще в 2014 году, при президенте Бараке Обаме, и продолжили после избрания в 2016-м на первый срок Дональда Трампа. Сначала Вашингтон поставлял бронеавтомобили, катера и снаряжение, но затем расширил этот перечень за счет стрелкового оружия, легкой артиллерии и боеприпасов. В тот же период начались ограниченные поставки Киеву переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и зенитно-ракетных Stinger.

После начала СВО в феврале 2022 года поставки были значительно расширены.

Украина получила:

до 3 тыс. Stinger,

до 10 тыс. комплексов Javelin, TOW и 20 систем ПВО AN/TWQ-1 Avenger,

до 100 тяжелых тягачей и до 5 тыс. автомобилей Humvee,

180 155-миллиметровых гаубиц M777,

до 3 тыс. различных дронов и барражирующих боеприпасов,

20 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS.

Позднее, перед началом и в ходе контрнаступления ВСУ в 2023 году, США дополнительно поставили:

300 боевых машин пехоты M2A2 ODS Bradley,

до 900 бронетранспортеров M113 и 400 БТР Stryker,

8 единиц самоходных артиллерийских установок M109A6,

2 батареи ПВО Patriot и боеприпасы для стрелкового и артиллерийского оружия.

К январю 2025 года часть вышеназванных позиций по технике была наращена за счет дополнительных поставок.

Что касается Старого Света, то европейцы (иногда совместно с США) в основном поставляли Украине относительно современные американские танки M1A1 Abrams (31 единица), британские Challenger 2 (14 единиц) и немецкие Leopard 2A6 (31 единица). Кроме того, Киев получил устаревшие советские и польские танки семейства Т-72, а также Leopard 1A5 и AMX-10 RC общей численностью до 800 единиц.

По оценкам независимых аналитиков, даже при полной остановке американской помощи Украина в нынешних условиях способна воевать еще не менее полугода. С этим согласился в беседе с «Ъ» и военный обозреватель, основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. А если страны ЕС согласятся увеличить объем направляемых ими Киеву средств в два-три раза, то это практически нивелирует уход США из программы поддержки, уверен эксперт. «Здесь надо понимать, что даже по тяжелой технике до сих пор Европа в общем-то не особо и помогала, как и Соединенные Штаты. У стран ЕС есть огромные резервы для поставок, но они до сих пор ограничивают применение своих систем вооружений»,— поясняет господин Корнев.

Дмитрий Сотак