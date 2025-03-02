Конец камуфляжной дипломатии

Перепалка в Овальном кабинете, которая наверняка войдет в историю, пока не оказала переломного воздействия на ход украинского конфликта. Но она стала своего рода водоразделом, обозначившим давно наметившуюся смену вех в западном лагере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умение Зеленского на ровном месте создать себе проблемы станет для российской дипломатии лучшим переговорным козырем

Фото: Из личного архива Антона Гришанова Умение Зеленского на ровном месте создать себе проблемы станет для российской дипломатии лучшим переговорным козырем

Фото: Из личного архива Антона Гришанова

До последнего времени Киев и его группа поддержки руководствовались уникальной по меркам любых международных процессов схемой.

С одной стороны, Запад взял на вооружение формулу «никаких переговоров об Украине без Украины». С другой — украинское руководство запретило себе же в эти переговоры вступать.

Деятельность дипломатов свелась к повторению однотипных клише и взаимному подбадриванию в ожидании «поражения/ослабления России». За кулисами военно-промышленные корпорации наращивали прибыли. Вписавшиеся в тренд политики вроде Каи Каллас делали стремительную карьеру. Команда Зеленского зачищала внутреннее пространство от оппозиции, а всем, кто задавал вопросы о западной стратегии и конечных целях, выказывалось тотальное порицание. В центре внимания оставался неизменный «герой дня без галстука», стараниями СМИ и лоббистов возведенный в статус небожителя.

Неудивительно, что беседа с вашингтонским визави стала для украинского лидера холодным душем — он слишком привык к куда более комфортным условиям. При этом еще накануне провального саммита все складывалось для него совсем неплохо. Трамп демонстрировал предельно дружелюбный настрой, сделка по (полумифическим) редкоземельным металлам вызывала в Вашингтоне живой интерес, а Макрон и Стармер провели с Белым домом подготовительную работу. В конце концов, украинская сторона могла использовать тот факт, что призывы США к скорейшему прекращению огня не устраивают и Москву, а сам мирный процесс в американской версии пока выглядит предельно расплывчатой идеей.

Однако «человек в черном свитере» решил идти ва-банк.

В такие минуты невольно задумываешься о роли личности в истории. Опытных и тонких политиков отличает не только яркая самопрезентация, но и способность корректировать имидж и перестраивать модель поведения, адаптируясь к партнеру. Это особенно относится к лидерам зависимых от внешних сил «стран-клиентов», существующих в режиме борьбы за выживание. Самоуверенность и неготовность прислушиваться к советам «старших товарищей» для них самоубийственна.

Зеленский утратил инициативу на поле боя, критически испортил отношения с главным спонсором и растерял большую часть поддержки внутри Украины, но все еще не готов принять реальность. Что более тревожно, и многие европейские руководители не пытаются отрезвить своего протеже, а безоговорочно поддерживают его на фоне вашингтонского фиаско. Парадоксальным образом главными сторонниками возврата к классической дипломатии сегодня стали не утонченные представители Старого Света, а прямолинейные и склонные к хлесткой риторике Трамп и Вэнс. Будут ли они пытаться переубедить партнеров по почти распавшейся коалиции или умоют руки, ощущая неспособность извлечь из украинского вопроса дивиденды,— вопрос пока открытый.

В сложившихся условиях Москве выгодно наблюдать за ситуацией с безопасного расстояния — как возврат Киева за стол переговоров, так и его сползание в сторону военного цугцванга являются для России одинаково оптимистичными сценариями, а умение Зеленского на ровном месте создать себе проблемы станет для нашей дипломатии лучшим переговорным козырем.

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ