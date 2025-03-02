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Конец камуфляжной дипломатии

Антон Гришанов о последствиях скандала в Белом доме

Перепалка в Овальном кабинете, которая наверняка войдет в историю, пока не оказала переломного воздействия на ход украинского конфликта. Но она стала своего рода водоразделом, обозначившим давно наметившуюся смену вех в западном лагере.

Умение Зеленского на ровном месте создать себе проблемы станет для российской дипломатии лучшим переговорным козырем

Умение Зеленского на ровном месте создать себе проблемы станет для российской дипломатии лучшим переговорным козырем

Фото: Из личного архива Антона Гришанова

Умение Зеленского на ровном месте создать себе проблемы станет для российской дипломатии лучшим переговорным козырем

Фото: Из личного архива Антона Гришанова

До последнего времени Киев и его группа поддержки руководствовались уникальной по меркам любых международных процессов схемой.

С одной стороны, Запад взял на вооружение формулу «никаких переговоров об Украине без Украины». С другой — украинское руководство запретило себе же в эти переговоры вступать.

Деятельность дипломатов свелась к повторению однотипных клише и взаимному подбадриванию в ожидании «поражения/ослабления России». За кулисами военно-промышленные корпорации наращивали прибыли. Вписавшиеся в тренд политики вроде Каи Каллас делали стремительную карьеру. Команда Зеленского зачищала внутреннее пространство от оппозиции, а всем, кто задавал вопросы о западной стратегии и конечных целях, выказывалось тотальное порицание. В центре внимания оставался неизменный «герой дня без галстука», стараниями СМИ и лоббистов возведенный в статус небожителя.

Неудивительно, что беседа с вашингтонским визави стала для украинского лидера холодным душем — он слишком привык к куда более комфортным условиям. При этом еще накануне провального саммита все складывалось для него совсем неплохо. Трамп демонстрировал предельно дружелюбный настрой, сделка по (полумифическим) редкоземельным металлам вызывала в Вашингтоне живой интерес, а Макрон и Стармер провели с Белым домом подготовительную работу. В конце концов, украинская сторона могла использовать тот факт, что призывы США к скорейшему прекращению огня не устраивают и Москву, а сам мирный процесс в американской версии пока выглядит предельно расплывчатой идеей.

Однако «человек в черном свитере» решил идти ва-банк.

В такие минуты невольно задумываешься о роли личности в истории. Опытных и тонких политиков отличает не только яркая самопрезентация, но и способность корректировать имидж и перестраивать модель поведения, адаптируясь к партнеру. Это особенно относится к лидерам зависимых от внешних сил «стран-клиентов», существующих в режиме борьбы за выживание. Самоуверенность и неготовность прислушиваться к советам «старших товарищей» для них самоубийственна.

Мнения о скандале в Белом доме разделились по партийному признаку

Зеленский утратил инициативу на поле боя, критически испортил отношения с главным спонсором и растерял большую часть поддержки внутри Украины, но все еще не готов принять реальность. Что более тревожно, и многие европейские руководители не пытаются отрезвить своего протеже, а безоговорочно поддерживают его на фоне вашингтонского фиаско. Парадоксальным образом главными сторонниками возврата к классической дипломатии сегодня стали не утонченные представители Старого Света, а прямолинейные и склонные к хлесткой риторике Трамп и Вэнс. Будут ли они пытаться переубедить партнеров по почти распавшейся коалиции или умоют руки, ощущая неспособность извлечь из украинского вопроса дивиденды,— вопрос пока открытый.

В сложившихся условиях Москве выгодно наблюдать за ситуацией с безопасного расстояния — как возврат Киева за стол переговоров, так и его сползание в сторону военного цугцванга являются для России одинаково оптимистичными сценариями, а умение Зеленского на ровном месте создать себе проблемы станет для нашей дипломатии лучшим переговорным козырем.

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ

Фотогалерея

Скандальная встреча Трампа и Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского на крыльце Белого дома

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского на крыльце Белого дома

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах

Разговор проходил на повышенных тонах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского на крыльце Белого дома

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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