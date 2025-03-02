Сколько США потратили на финансовую и военную помощь Украине

По состоянию на февраль 2025 года Конгресс США одобрил выделение $182,8 млрд на поддержку Украины, из этой суммы $123,9 млрд было направлено непосредственно на военную помощь, бюджетную поддержку и гуманитарные нужды. Еще около $59 млрд было израсходовано на связанные с конфликтом мероприятия, включая укрепление европейской обороны.

По данным Пентагона, с 2014 по 2022 год США выделили Украине военную помощью объемом $2,7 млрд. В 2018 году администрация президента Дональда Трампа одобрила поставку 37 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 210 ракет к ним на сумму $47 млн. После февраля 2022 года объемы поставок и помощи значительно возросли.

В мае 2022 года президент США Джо Байден утвердил законопроект, предусматривающий выделение $40,1 млрд на поддержку Украины. Из этой суммы $23,75 млрд было направлено на военные нужды, включая поставки вооружения, контракты на пополнение запасов армии США, а также поддержку союзников для усиления восточного фланга НАТО. Дополнительно $9 млрд из данного пакета было выделено на поддержку экономики Украины, а $6,58 млрд предназначалось для оказания гуманитарной помощи.

В январе 2024 года президент США Джо Байден подписал законопроект о дополнительном финансировании в области безопасности на сумму $118 млрд, из которой более $60 млрд предназначено для помощи Украине. Эти средства включали $23,2 млрд на восполнение военных запасов и $11,3 млрд на текущую деятельность американских военных в регионе, такую как обучение украинских военнослужащих и военное присутствие в странах восточного фланга НАТО.

В августе 2024 года США объявили о новом пакете военной помощи на $125 млн, включающем ракеты для ПВО, оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые ракеты и боеприпасы. В сентябре 2024 года был анонсирован пакет помощи на $375 млн, включающий кассетные боеприпасы средней дальности, ракеты, артиллерию и бронетехнику. В октябре 2024 года США объявили о пакете военной помощи на $2,5 млрд, включающем батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot и дополнительные боеприпасы.