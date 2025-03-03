Встреча лидеров ведущих европейских стран в Лондоне продолжает оставаться одной из главных тем обсуждения мировыми медиа. Главным ее итогом, говорят многие эксперты, стало признание того, что мирные инициативы Европы по Украине жизнеспособны только при поддержке США. И что самой Европе необходимо привыкнуть к новому — трансакционному — характеру своих отношений с Америкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, президент Финляндии Александр Стубб

Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, президент Финляндии Александр Стубб

Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters

Европейцы перед историческим выбором

Собрание «двадцатки» лидеров в Лондоне показало, насколько же они беспомощны без американского «крестного отца». Этим и можно объяснить то, почему он вел себя с президентом Украины в Овальном офисе как Дон Корлеоне…

Европа пытается взять под контроль переговоры по Украине

Континент старается отобрать у США контроль над переговорами по российско-украинской войне и выступить единым фронтом на фоне краха отношений между Киевом и Вашингтоном… Этот процесс, похоже, должен составить конкуренцию тому процессу переговоров, который в прошлом месяце запустила администрация Трампа с Россией… Но ему все равно необходима поддержка американцев.

Европа спешит устранить раскол между США и Украиной

В воскресенье в Лондоне Европа заключила господина Зеленского в теплые объятия. Он получил выражения поддержки от собравшихся там 18 лидеров государств… Однако за этой скоординированной демонстрацией солидарности было признание того, что сохранение поддержки США критически важно.

Мир не дожидается Фридриха Мерца

Украинский саммит в Лондоне показал, что Германия — неудачник на мировой арене. «Незаменимая сила» Европы бессильна и лишена лидера… Европа переживает переломный момент своей истории, сказал британский ведущий Кир Стармер. Тем более удручающе, что Берлин безмолвствует и не может действовать в этот судьбоносный момент.

Европейская миссия спасения Украины: сохранить участие Трампа

Крупнейшие державы континента собрались, чтобы попытаться спасти что-то от разваливающегося послевоенного порядка… Европе нужно доказать Трампу, что она — часть решения разразившегося на ее континенте кризиса, а не часть проблемы.

Европейские лидеры спешно собрались после ссоры Трампа и Зеленского

Хотя американский лидер обрушился на Зеленского, но вздрогнула от этого вся Европа, поскольку многие до сих пор не могут понять, почему новая администрация США так яростно на нее ополчилась... Теперь Европе придется столкнуться с реальностью того, что международная политика вступила в эпоху, когда национальные интересы стоят на первом месте. Если Европа не найдет четкого, основанного на интересах направления в текущем кризисе и продолжит пассивно следовать за США, она может оказаться в еще худшей ситуации.

Подготовили: Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц