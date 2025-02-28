«Вы должны быть благодарными»: как Трамп обругал Зеленского. Главное

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для заключения сделки по редкоземельным металлам с президентом США Дональдом Трампом. Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов об урегулировании российско-украинского конфликта и параметрах будущей сделки. Разговор между Трампом и Зеленским проходил на повышенных тонах: президент США был недоволен поведением и видом украинского лидера. Главные высказывания обоих — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Итог встречи

Зеленский не готов к миру. Он может вернуться, когда будет готов.

Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Пресс-конференция Трампа и Зеленского отменена.

Сделка США и Украины по редкоземельным металлам отменена.

Дональд Трамп

Владимиру Зеленскому

Вы сегодня приоделись!

У вас вообще есть костюм? Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль.

Вы не можете что-либо диктовать, вы не в очень выгодной позиции.

У вас большие проблемы в конфликте с Россией, вы не выигрываете.

Мы вам дали $350 млрд. Вы должны быть благодарными.

Вы не можете говорить: «Я не хочу остановить войну». У вас нет никаких козырей на руках. Ваши проблемы начинаются прямо сейчас.

У вас заканчиваются солдаты. Вы играете жизнями миллионов людей и рискуете развязать Третью мировую войну.

Вы должны согласиться на прекращение огня.

Вы не можете нам говорить: дайте нам то, дайте это.

США могут лишить Украину поддержки, если вы не будете стремиться к урегулированию.

Либо вы заключаете эту сделку, либо США умывают руки.

О мирной сделке по Украине

Мы достигнем большого соглашения, Украина больше не вернется к войне.

Пора прекращать конфликт, Россия этого хочет.

О гарантиях до окончания конфликта мы пока не говорим.

Переговорщики начали обсуждать параметры будущего соглашения по Украине.

США не хотели бы отправлять на Украину много вооружений, но поставки будут.

Если бы у Украины не было нашего оружия, конфликт закончился бы за две недели.

Всегда приходится идти на компромиссы, Зеленскому тоже придется пойти на них.

Сожалею о вовлечении США в конфликт и чувствую за это ответственность.

НАТО придется взять на себя более активную роль в обеспечении вопросов безопасности Украины.

Мои контакты с Владимиром Путиным «превосходны».

Будет ли встреча Путина и Зеленского? Они не любят друг друга.

Я нейтрален: я и за тех, и за других.

О сделке по украинским ископаемым

Сделка США и Украины по редкоземельным металлам является «очень справедливой».

Соглашение по металлам должно стать шагом вперед для Украины. И это большое обязательство для США.

После заключения соглашения Украина будет в куда лучшем положении.

Минералы Украины будут использоваться для разработки ИИ и оружия. Это принесет много денег.

Владимир Зеленский

Мы никогда не примем только прекращение огня. Россия его нарушит.

С Владимиром Путиным не должно быть никаких компромиссов при заключении соглашения.

Путин должен заплатить за восстановление Украины.

Европейцы не хотят вводить миротворческие силы без гарантий США. Вы должны дать гарантии.

Я не в карты приехал играть.

Сделка по редкоземельным металлам это еще не все.

Я могу сказать, мистер президент? — Трамп: Вы и так много сказали.