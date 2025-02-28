«Вы должны быть благодарными»: как Трамп обругал Зеленского. Главное
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для заключения сделки по редкоземельным металлам с президентом США Дональдом Трампом. Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов об урегулировании российско-украинского конфликта и параметрах будущей сделки. Разговор между Трампом и Зеленским проходил на повышенных тонах: президент США был недоволен поведением и видом украинского лидера. Главные высказывания обоих — в подборке «Ъ».
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Фото: Brian Snyder / Reuters
Итог встречи
- Зеленский не готов к миру. Он может вернуться, когда будет готов.
- Зеленский досрочно покинул Белый дом.
- Пресс-конференция Трампа и Зеленского отменена.
- Сделка США и Украины по редкоземельным металлам отменена.
Дональд Трамп
Владимиру Зеленскому
- Вы сегодня приоделись!
- У вас вообще есть костюм? Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль.
- Вы не можете что-либо диктовать, вы не в очень выгодной позиции.
- У вас большие проблемы в конфликте с Россией, вы не выигрываете.
- Мы вам дали $350 млрд. Вы должны быть благодарными.
- Вы не можете говорить: «Я не хочу остановить войну». У вас нет никаких козырей на руках. Ваши проблемы начинаются прямо сейчас.
- У вас заканчиваются солдаты. Вы играете жизнями миллионов людей и рискуете развязать Третью мировую войну.
- Вы должны согласиться на прекращение огня.
- Вы не можете нам говорить: дайте нам то, дайте это.
- США могут лишить Украину поддержки, если вы не будете стремиться к урегулированию.
- Либо вы заключаете эту сделку, либо США умывают руки.
О мирной сделке по Украине
- Мы достигнем большого соглашения, Украина больше не вернется к войне.
- Пора прекращать конфликт, Россия этого хочет.
- О гарантиях до окончания конфликта мы пока не говорим.
- Переговорщики начали обсуждать параметры будущего соглашения по Украине.
- США не хотели бы отправлять на Украину много вооружений, но поставки будут.
- Если бы у Украины не было нашего оружия, конфликт закончился бы за две недели.
- Всегда приходится идти на компромиссы, Зеленскому тоже придется пойти на них.
- Сожалею о вовлечении США в конфликт и чувствую за это ответственность.
- НАТО придется взять на себя более активную роль в обеспечении вопросов безопасности Украины.
- Мои контакты с Владимиром Путиным «превосходны».
- Будет ли встреча Путина и Зеленского? Они не любят друг друга.
- Я нейтрален: я и за тех, и за других.
О сделке по украинским ископаемым
- Сделка США и Украины по редкоземельным металлам является «очень справедливой».
- Соглашение по металлам должно стать шагом вперед для Украины. И это большое обязательство для США.
- После заключения соглашения Украина будет в куда лучшем положении.
- Минералы Украины будут использоваться для разработки ИИ и оружия. Это принесет много денег.
Владимир Зеленский
- Мы никогда не примем только прекращение огня. Россия его нарушит.
- С Владимиром Путиным не должно быть никаких компромиссов при заключении соглашения.
- Путин должен заплатить за восстановление Украины.
- Европейцы не хотят вводить миротворческие силы без гарантий США. Вы должны дать гарантии.
- Я не в карты приехал играть.
- Сделка по редкоземельным металлам это еще не все.
- Я могу сказать, мистер президент? — Трамп: Вы и так много сказали.
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Скандальная встреча Трампа и Зеленского
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