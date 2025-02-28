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«Вы должны быть благодарными»: как Трамп обругал Зеленского. Главное

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для заключения сделки по редкоземельным металлам с президентом США Дональдом Трампом. Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов об урегулировании российско-украинского конфликта и параметрах будущей сделки. Разговор между Трампом и Зеленским проходил на повышенных тонах: президент США был недоволен поведением и видом украинского лидера. Главные высказывания обоих — в подборке «Ъ».

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Итог встречи

  • Зеленский не готов к миру. Он может вернуться, когда будет готов.
  • Зеленский досрочно покинул Белый дом.
  • Пресс-конференция Трампа и Зеленского отменена.
  • Сделка США и Украины по редкоземельным металлам отменена.

Дональд Трамп

Владимиру Зеленскому

  • Вы сегодня приоделись!
  • У вас вообще есть костюм? Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль.
  • Вы не можете что-либо диктовать, вы не в очень выгодной позиции.
  • У вас большие проблемы в конфликте с Россией, вы не выигрываете.
  • Мы вам дали $350 млрд. Вы должны быть благодарными.
  • Вы не можете говорить: «Я не хочу остановить войну». У вас нет никаких козырей на руках. Ваши проблемы начинаются прямо сейчас.
  • У вас заканчиваются солдаты. Вы играете жизнями миллионов людей и рискуете развязать Третью мировую войну.
  • Вы должны согласиться на прекращение огня.
  • Вы не можете нам говорить: дайте нам то, дайте это.
  • США могут лишить Украину поддержки, если вы не будете стремиться к урегулированию.
  • Либо вы заключаете эту сделку, либо США умывают руки.

О мирной сделке по Украине

  • Мы достигнем большого соглашения, Украина больше не вернется к войне.
  • Пора прекращать конфликт, Россия этого хочет.
  • О гарантиях до окончания конфликта мы пока не говорим.
  • Переговорщики начали обсуждать параметры будущего соглашения по Украине.
  • США не хотели бы отправлять на Украину много вооружений, но поставки будут.
  • Если бы у Украины не было нашего оружия, конфликт закончился бы за две недели.
  • Всегда приходится идти на компромиссы, Зеленскому тоже придется пойти на них.
  • Сожалею о вовлечении США в конфликт и чувствую за это ответственность.
  • НАТО придется взять на себя более активную роль в обеспечении вопросов безопасности Украины.
  • Мои контакты с Владимиром Путиным «превосходны».
  • Будет ли встреча Путина и Зеленского? Они не любят друг друга.
  • Я нейтрален: я и за тех, и за других.

О сделке по украинским ископаемым

  • Сделка США и Украины по редкоземельным металлам является «очень справедливой».
  • Соглашение по металлам должно стать шагом вперед для Украины. И это большое обязательство для США.
  • После заключения соглашения Украина будет в куда лучшем положении.
  • Минералы Украины будут использоваться для разработки ИИ и оружия. Это принесет много денег.

Владимир Зеленский

  • Мы никогда не примем только прекращение огня. Россия его нарушит.
  • С Владимиром Путиным не должно быть никаких компромиссов при заключении соглашения.
  • Путин должен заплатить за восстановление Украины.
  • Европейцы не хотят вводить миротворческие силы без гарантий США. Вы должны дать гарантии.
  • Я не в карты приехал играть.
  • Сделка по редкоземельным металлам это еще не все.
  • Я могу сказать, мистер президент? — Трамп: Вы и так много сказали.

Фотогалерея

Скандальная встреча Трампа и Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах. Президент США был недоволен поведением и видом украинского лидера

Разговор проходил на повышенных тонах. Президент США был недоволен поведением и видом украинского лидера

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах. Президент США был недоволен поведением и видом украинского лидера

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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