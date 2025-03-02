Нет в Америке всенародного одобрения

Последствия перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в пятницу и выдворения украинского президента из Белого дома без заключения сделки не заставили себя долго ждать. Киберкомандованию Пентагона было приказано прекратить операции против России, а Госдеп распорядился остановить помощь Украине по восстановлению энергосистемы. Члены администрации и законодатели-республиканцы в едином порыве встали на защиту своего президента, осудив Владимира Зеленского и потребовав от него извинений. Демократы, напротив, увидели в нем героя, имевшего смелость бросить вызов американскому лидеру. Дональда Трампа оппоненты ожидаемо обвинили в работе на Москву. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете, 28 февраля

Фото: Mystyslav Chernov / AP Президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете, 28 февраля

Фото: Mystyslav Chernov / AP

Покидая Белый дом после скандальной стычки с президентом Зеленским, Дональд Трамп остановился для общения с прессой на лужайке Белого дома. Он заявил, что встреча не оправдала ожиданий. Украинский президент «просто должен сказать: я хочу заключить мир. Он не должен стоять там и говорить: "Путин то, Путин сё", всякие негативные вещи. Он должен сказать: я хочу заключить мир».

Президент США добавил, что переговоры все еще возможны, но когда у украинской стороны будет готовность к миру.

Сам Владимир Зеленский после инцидента отменил все запланированные встречи и выступления в Вашингтоне, но оставил в своем графике интервью консервативному телеканалу Fox News. Там он заявил, что не считает, что сделал что-то плохое, а просто был искренним. От предложения журналиста принести извинения администрации в прямом эфире он отказался. При этом подчеркнул, что уважает президента США и надеется, что однажды снова будет с ним в одной лодке.

Впрочем, судя по интервью тому же Fox News советника по национальной безопасности президента США Майка Уолца, который лично попросил украинского президента покинуть Белый дом, задача договориться с Дональдом Трампом будет не из легких. Господин Уолц пояснил, что решение о том, что переговоры должны быть прерваны, было «практически единогласно» принято за закрытыми дверями после обмена мнениями между Дональдом Трампом и членами администрации США: «После этого оскорбления в Овальном кабинете они просто не видели, как это (переговоры.— “Ъ”) может продвигаться вперед».

Майк Уолц также опроверг обвинения, что Владимира Зеленского якобы специально спровоцировали на конфликт.

Такие заявления «абсолютно и категорически ложны», заверил Майк Уолц. На встрече «была прекрасная обстановка, готовность к подписанию (документа.— “Ъ”) обоими лидерами. Так что это действительно могло бы быть и должно было быть позитивным моментом для Украины». Господин Уолц добавил, что, по его наблюдениям, Дональд Трамп очень расстроился. По его словам, «посол Украины и его (Зеленского.— “Ъ”) советник были практически в слезах, желая продвижения вперед. Но Зеленский все еще спорил».

В ходе интервью Майк Уолц обратился лично к Владимиру Зеленскому: «Послушайте, господин президент, время не на вашей стороне здесь. Время не на вашей стороне на поле боя. Время не на вашей стороне с точки зрения мировой ситуации, и, что самое главное, помощь США и терпение налогоплательщиков, их толерантность небезграничны».

В эфире CNN другой высокопоставленный член администрации — госсекретарь США Марко Рубио — настаивал: ситуация в Овальном кабинете не что иное, как кульминация того, что происходило до этого.

«Вы не видите всего того, что привело к этому… За последние десять дней в каждом нашем контакте с украинцами были сложности… Это соглашение могло быть подписано пять дней назад, но они настояли на том, чтобы приехать в Вашингтон»,— утверждал глава внешнеполитического ведомства США. Соединенные Штаты, по его словам, постоянно координировали свои действия с украинской стороной, несмотря на заявления некоторых экспертов об обратном. «Я лично разговаривал с министром иностранных дел Украины три раза за последние десять дней»,— подчеркнул господин Рубио.

При этом украинской делегации заранее дали понять, что их примут в Вашингтоне лишь при одном условии: если они не будут «читать лекции» о том, что дипломатия в диалоге с Москвой не сработает. Однако «президент Зеленский пошел именно в этом направлении, и в результате это закончилось предсказуемым результатом». На вопрос журналиста, за что администрация ожидает извинений, госсекретарь ответил: «За то, что он превратил это дело в фиаско». По его словам, Владимиру Зеленскому надо было не противоречить, а услышать посыл вице-президента Джей Ди Вэнса о необходимости дипломатии. «Открытый подрыв усилий по достижению мира глубоко разочаровывает всех, кто был вовлечен в общение с ними (украинцами.— “Ъ”) до сегодняшнего дня. И я думаю, ему нужно извиниться за то, что потратил наше время на встречу впустую»,— констатировал госсекретарь.

Господин Рубио добавил, что, если ничего не делать, украинский конфликт будет продолжаться сколь угодно долго, и подверг критике позицию Европы по этому вопросу. «Я могу вам рассказать, что мне сказал один министр иностранных дел — я не буду говорить, кто это был. Он мне сказал, что война продлится еще год и в этот момент Россия почувствует себя настолько ослабленной, что будет умолять о мире. Еще один год убийств, еще один год смертей, еще один год разрушений, и, кстати, это не очень реалистичный план, с моей точки зрения. Так что если есть шанс на мир, даже если это однопроцентный шанс, это нужно изучить, и это то, что президент Трамп пытается сделать»,— заявил Марко Рубио.

Последствия скандала в Овальном кабинете не заставили себя долго ждать. Глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить наступательные кибер- и информационные операции против России. Кроме того, стало известно, что Госдеп остановил реализацию инициативы, предполагающей выделение сотен миллионов долларов для восстановления энергосистемы Украины.

Тем временем законодатели-республиканцы горой встали на защиту своего президента, осудили Владимира Зеленского и потребовали от него извинений.

Дальше всех пошел некогда большой друг украинского лидера сенатор Линдси Грэм, заявивший, что произошедшее в Белом доме было «абсолютной катастрофой» и теперь он не знает, смогут ли США «когда-нибудь снова вести дела с Зеленским». «Я не думаю,— сказал сенатор,— что большинство американцев увидели парня, с которым они хотели бы иметь дело». Позднее он пояснил: «Ему нужно либо уйти в отставку, либо прислать кого-то, с кем мы можем иметь дело».

Однопартийцы господина Грэма были с ним солидарны. «Спасибо президенту Трампу — дни, когда Америку использовали и не уважали, прошли»,— написал в соцсети X спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Конгрессвумен-республиканка из Индианы украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что Владимир Зеленский оказывает украинскому народу медвежью услугу, оскорбляя президента США.

Со своей стороны демократы обрушились с резкой критикой на президента и вице-президента. Влиятельный сенатор-демократ Адам Шифф заявил, что «в Овальном кабинете встречаются герой и трус. А когда встреча закончится, герой вернется домой на Украину».

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер обвинил администрацию в том, что она выступает на стороне Владимира Путина. Примерно в том же духе высказались и его однопартийцы. Сенатор Тина Смит из Миннесоты настаивала, что перепалка «была срежиссирована для одного человека, который сидит в Москве». Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис утверждал: «Президент Трамп и его администрация продолжают позорить Америку на мировой арене. Сегодняшняя встреча в Белом доме с президентом Украины была ужасной и только послужит дальнейшему воодушевлению Владимира Путина».

Екатерина Мур