Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 1–2 марта
27 февраля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых триллер Мартина Кэмпбелла «Клинер» и фильм Максима Арбугаева и Владимира Мункуева «Кончится лето» с Юрой Борисовым в главной роли. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Клинер
- Режиссер: Мартин Кэмпбелл
- В ролях: Дейзи Ридли, Клайв Оуэн, Рут Геммелль, Рэй Фиарон, Таз Скайлар, Ховард Чарльз
- Жанр: боевик, триллер / Великобритания / 97 мин.
- В прокате: с 27 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Конечно, в "Клинере" много обязательных жанровых вкусняшек. Взрывы, пожары, падающие с головокружительной высоты трупы, ошпаренные лица и вышибленные мозги злодеев. Излишне говорить, что, исполнив головокружительные пируэты, пройдя сквозь пламя и тройку лютых рукопашных, Джоанна отделается одним синяком на мордашке. Но все это, конечно, пустяки по сравнению с кувалдой аутиста».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Добро с кувалдой».
Кончится лето
- Режиссеры: Максим Арбугаев, Владимир Мункуев
- В ролях: Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван Тарабукин
- Жанр: драма, триллер / Россия / 118 мин.
- В прокате: с 27 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «В общем-то это история вполне в духе братьев Коэн — о столкновении озлобленного глупца и наивного простака с судьбой, которую невозможно ни обмануть, ни обыграть. Но при пересадке на отечественную почву она приобретает отчетливо балабановские обертоны — авторы картины утверждают, что ничего такого специально не задумывали, однако от этих ассоциаций никуда не деться».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Братья не по разуму».
Мемуары улитки
- Режиссер: Адам Бенжамин Эллиот
- Жанр: мультфильм, драма / Австралия / 95 мин.
- В прокате: с 27 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «В "Мемуарах улитки", над которыми Эллиот работал восемь лет (его метод — покадровая пластилиновая анимация, причем все, что мы видим в кадре, вылеплено вручную, компьютерную графику он не использует принципиально), тоже есть автобиографические элементы. Но, как и раньше, режиссер переплавляет их в печальную полусказку, полубыль об одиночестве и невостребованной жажде любви, впрочем, не лишенную и юмора — местами озорного, а иногда и довольно черного».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Во многой мудрости брюхоногие печали».
Чокнутые
- Режиссер: Дито Монтиель
- В ролях: Дженнифер Кулидж, Эд Харрис, Билл Мюррей, Пит Дэвидсон, Льюис Пуллман, Гэбриэл Юнион
- Жанр: комедия, криминал / США / 103 мин.
- Слоган: «Преступление — это семейное дело»
- В прокате: с 27 февраля
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Бывший преступник Винсент мечтает уйти на покой. Он отмечает Новый год в кругу семьи, но все переворачивается вверх дном, когда на пороге появляются не только бывшая семья, но и бывшие кореша».
Обезьяна
- Режиссер: Осгуд Перкинс
- В ролях: Тео Джеймс, Татьяна Маслани, Кристиан Конвери, Колин О’Брайэн, Элайджа Вуд, Роэн Кэмпбелл
- Жанр: ужасы, комедия / США, Великобритания, Канада / 98 мин.
- В прокате: с 27 февраля
Кинопрокатчик Global Film: «Представьте себе артефакт, с помощью которого можно убить любого человека! Притом совершенно "случайным" образом. Сколько проблем можно решить с помощью такого загадочного предмета, помещенного в игрушечную обезьянку! Особенно если у ее обладателя проблем больше, чем моральных границ. Но что делать, если такое оружие направлено в вашу сторону?»
Лучше всех
- Режиссер: Артюс
- В ролях: Артюс, Кловис Корнийяк, Алис Белаиди, Теофиль Лерой, Людовик Буль, Станислас Кармон
- Жанр: комедия / Франция / 99 мин.
- В прокате: с 20 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «В прекрасном новом мире свет злости, глупости и анархического беспредела погас. Кино ходит на цыпочках, стараясь никого не обидеть и уравновесить любой гэг назойливым моралите. Артюс не то чтобы обрушил правила нового приличия, но совершил под них изрядный подкоп: глупый, не очень добрый, но реально смешной».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «По правилам неприличия».
Чистый лист
- Режиссер: Полина Кондратьева
- В ролях: Елена Лядова, Полина Цыганова, Влад Коноплёв, Зинаида Ястржембская, Дмитрий Куличков, Анастасия Пучкина
- Жанр: драма / Россия / 118 мин.
- В прокате: с 20 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Чистый лист" — на удивление зрелая картина для дебюта, которая сделала бы честь и более опытному автору. У режиссера Полины Кондратьевой и сценариста Марины Гончаровой получился фильм, который не давит на жалость, не выжимает из зрителя слезу и не приглашает ужаснуться нравам современной молодежи. У него, несмотря на важность поднимаемых тем, легкое дыхание»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Остроугольный взгляд».
Все, что нам кажется светом
- Режиссер: Паял Кападиа
- В ролях: Кани Кусрути, Дивья Прабха, Чхая Кадам, Хридху Харун, Азис Недумангад, Ананд Сами
- Жанр: драма, мелодрама / Франция, Индия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Швейцария, США, Бельгия / 118 мин.
- В прокате: с 20 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Индийское кино по инерции времен советского проката ассоциируется с песнями и плясками всяких Зит, Гит, танцоров диско и прочих Раджей Капуров. Это было несправедливо уже тогда и вдвойне несправедливо сейчас. Впрочем, песни и пляски в одном из лучших эпизодов фильма Кападиа в наличии. Только контекст этой сцены удален от традиционного Болливуда на миллион световых лет».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Свет далеких трущоб».
Королевство полной луны
- Режиссер: Уэс Андерсон
- В ролях: Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Фрэнсис Макдорманд, Джаред Гилман, Кара Хэйуорд
- Жанр: США / семейный, комедия, драма, мелодрама / 94 мин.
- Слоган: «Мучительная и удивительная история детей и взрослых в грозовые дни лета 1965 года»
- В прокате: с 20 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Вообще, несколько выспренная не то чтобы оперность, но театральность, кукольность — главное качество фильма. Кукольный лагерь. Пионеры-скауты с неизвестной науке целью мастерят там на высокой сосне навесной домик, откуда можно только сверзиться. Кукольный храм, где добродушный пастор обвенчает детей, предупредив, что это все не взаправду, но если им так хочется, то почему бы и нет».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Кинотеатр кукол».
О, Канада
- Режиссер: Пол Шредер
- В ролях: Ричард Гир, Ума Турман, Джейкоб Элорди, Виктория Хилл, Майкл Империоли, Кэролайн Деверне
- Жанр: драма / Канада, США, Израиль / 91 мин.
- В прокате: с 20 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Самое неубедительное в фильме — лекции как бы мудреца Файфа. Цитаты из Сьюзен Зонтаг и Зигмунда Фрейда. И, что самое главное, комментарии к знаменитой фотографии Эдди Адамса "Расстрел в Сайгоне", на которой шеф южновьетнамской полиции убивал выстрелом в висок под фотофиксацию пленного командира коммунистических партизан. Файф камлает: то ли фотка обеспечила жертве вечную жизнь, то ли вечную смерть».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Файфа клок».