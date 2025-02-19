Файфа клок

В прокате — фильм Пола Шрейдера «О, Канада!» (Oh Canada) с Ричардом Гиром и Умой Турман в главных ролях. Михаил Трофименков считает, что Шрейдеру как сценаристу великого фильма Мартина Скорсезе «Таксист» (1976) можно многое простить, даже теперешнюю невнятную «Канаду».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отношения Файфа (Ричард Гир) с женщинами — та «мебель», которую фильм переставляет без художественного прока

Фото: Global Film Отношения Файфа (Ричард Гир) с женщинами — та «мебель», которую фильм переставляет без художественного прока

Фото: Global Film

Фильм начинается с того, что съемочная группа, приехавшая в Монреаль, чтобы снять последнее интервью умирающего от рака великого документалиста Леонарда Файфа (Джейкоб Элорди в юности, Ричард Гир в зрелости), переставляет в его доме мебель. Вот и Пол Шрейдер только и делает, что «переставляет мебель» в жизни своего героя. Только в роли «мебели» выступают многочисленные жены и девушки, сопровождавшие жизнь Леонарда, о существовании которых вроде бы и не догадывалась его последняя жена и соратница Эмма (Ума Турман).

Фильм поставлен по роману Рассела Бэнкса и посвящен памяти писателя. В 1997 году Пол Шрейдер уже экранизировал его «Скорбь» о полицейском из штата Нью-Гемпшир, запутавшемся в семейных и профессиональных коллизиях. В том же году «Счастливое будущее» теперь уже классика Атома Эгояна — томительная драма об аварии школьного автобуса и его влиянии на обитателей канадской провинции, поставленная по сценарию Бэнкса,— справедливо получило Гран-при Каннского фестиваля.

Параллелей между судьбой реального Бэнкса и вымышленного Файфа не так чтоб уж и много. Разве что активная матримониальная жизнь: Бэнкс раз пять женился и расставался со своими избранницами. И Бэнкс, и Файф неоднократно влюблялись с первого взгляда, спонтанно женились, заводили детей, от которых впоследствии отрекались (в «Канаде» действие сопровождает голос как раз отвергнутого сына Леонарда), столь же быстро расставались с подругами и улепетывали из одного штата в другой.

Надо ли их за это осуждать? Пол Шрейдер не знает, да и мы не догадываемся. Впрочем, Файф принялся рассказывать о своей интимной жизни вопреки интервьюерам, добивавшимся ответа на вопрос о том, как дедушка стал звездой политического кино.

Политическое кино конца 1960-х годов в Северной и Южной Америке — это был поступок, это был подвиг, это был такой вот экстремистский рок-н-ролл на краю реальной пропасти. Режиссеров и сценаристов убивали просто так от Аргентины до Канады. Пол Шрейдер вписывает своего Файфа как раз в эту революционную парадигму. Типа свою славную славу он заслужил, сняв фильм об «Оранжевом агенте», смеси дефолиантов и гербицидов, которой американцы выжигали партизанские джунгли Южного Вьетнама. Ничего более о режиссерских достижениях Файфа мы не узнаем.

Файф, человек как бы ультралевых взглядов (действие начинается 30 марта 1968 года, когда все приличные люди придерживались именно такой парадигмы), мечтает, расставшись с очередной пассией, улететь на Кубу. В конце 1960-х, кстати, десятки американских самолетов были угнаны на Кубу всякими веселыми ребятами из, скажем так, группировки «Черные пантеры». Явная параллель с биографией Рассела Бэнкса.

Он в возрасте восемнадцати лет мечтал присоединиться к повстанческой армии Фиделя Кастро, но как-то застрял в Майами, гнезде как раз антикубинской эмиграции, работал продавцом в магазине. Бывают, конечно, и такие повороты судьбы. Но если уж ты захотел стать партизаном, стань им и не звони о том, что опоздал на самолет.

Политическая же тайна Файфа заключается в том, что, поблуждав по девушкам и отклонив предложение очередного тестя возглавить фармацевтическую империю, он свалил в Канаду, избегая призыва на вьетнамскую войну. Да, тогда работала так называемая подпольная железная дорога, о которой я в детстве узнал из журнала «Вокруг света», вывозившая отказников из Америки. Только вот стыд Файфа в том, что он не активист, а «трус», о чем ему бесстрастно сообщает военком, подмахнувший герою освобождение от призыва.

Самое неубедительное в фильме — лекции как бы мудреца Файфа. Цитаты из Сьюзен Зонтаг и Зигмунда Фрейда. И, что самое главное, комментарии к знаменитой фотографии Эдди Адамса «Расстрел в Сайгоне», на которой шеф южновьетнамской полиции убивал выстрелом в висок под фотофиксацию пленного командира коммунистических партизан. Файф камлает: то ли фотка обеспечила жертве вечную жизнь, то ли вечную смерть.

Вот так же и «Канада» даровала герою то ли первое, то ли второе. Поди разберись.

Михаил Трофименков