Остроугольный взгляд

В прокат выходит фильм «Чистый лист» Полины Кондратьевой — победитель фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» 2024 года. Сыгравшая в картине Зинаида Ястржембская также получила там спецприз жюри за яркий актерский дебют. Юлия Шагельман считает эти награды совершенно заслуженными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telefilm Production Фото: Telefilm Production

Героями прошлогодних фестивалей российского кино неожиданно оказались люди с инвалидностью. Это не самый привычный выбор, особенно если учесть, что в реальной жизни «неоднозначные» социальные вопросы чаще замалчиваются.

В выборгском «Окне в Европу» участвовали «Правила Филиппа» Романа Косова, где главную роль сыграл актер с синдромом Дауна Григорий Данишевский, и «Филателия» Натальи Назаровой, у героини которой (в исполнении здоровой актрисы Алины Ходжевановой) была легкая форма ДЦП. А на фестивале «Короче» в Калининграде показали также «Точку опоры» Александра Андреева по сценарию Александра Суворова, основанному на реальных событиях из его жизни: он получил травму на съемочной площадке, после которой остался наполовину парализованным. Однако, несмотря на личный опыт одного из авторов, лента получилась насквозь фальшивой. Остались вопросы и к качеству двух других фильмов, при всех благих намерениях их создателей.

В «Чистом листе» тоже есть героиня с ДЦП, на сей раз тяжелым,— 17-летняя Саша, которую точно, уважительно и без пережима сыграла Зинаида Ястржембская. Чего в фильме нет, так это излишней сентиментальности и попыток сгладить острые углы в подаче «неудобной» темы. Да, в подъезде нет пандуса, несмотря на многочисленные обращения в разные инстанции; да, девушка из-за этого не выходит из дома; да, жизнь ее матери, еще вполне молодой преподавательницы колледжа Татьяны Николаевны (Елена Лядова), целиком подчинена дочери и ее заболеванию, потому что никакой внешней помощи и поддержки она не получает. И даже когда пандус все-таки появится, понятно, что хеппи-энд этих двоих не ждет.

Но честный разговор о жизни инвалидов и их близких лишь часть картины. В первую же очередь это драма взросления, а главная героиня здесь — ровесница Саши Рита (Полина Цыганова), которая пишет стихи и мечтает вырваться из родного городка в большой мир. Пока же она учится в том самом колледже, где преподает Татьяна Николаевна, и готовится поступать на медицинский, чтобы стать фармацевтом, не по зову сердца, а по настоянию отца (Дмитрий Куличков). Мать Риты умерла, и это одна из многих тем, на которые отец с дочерью никогда не разговаривают, ведя совершенно обособленное друг от друга существование.

Стоит ли удивляться, что учится Рита плохо и предается упорному саморазрушению с помощью алкоголя и сомнительных знакомств. Из колледжа ее в результате отчисляют, и тогда она, так ничего и не сказав отцу, устраивается сиделкой к Саше, внеся сумятицу в уже устоявшийся ритм жизни матери и дочери.

Татьяна Николаевна поначалу Рите не доверяет и соглашается на ее помощь только в качестве временного варианта, но постепенно они сближаются, начиная видеть друг в друге людей, а не клише «злая училка» и «проблемная девочка». Эмпатия и способность понимать чувства других, которой Рита обладала всегда (не зря же она поэт), находит себе применение, а ближе к финалу она открывается отцу, разрушая стену, которую они сами возвели друг между другом. У Саши же впервые в жизни появляется настоящая подруга, благодаря которой она может наконец в прямом смысле вдохнуть свежего воздуха. Центральное трио актрис заставляет поверить, что две юные женщины и одна взрослая действительно смогли стать друг другу настоящей семьей.

«Чистый лист» — на удивление зрелая картина для дебюта, которая сделала бы честь и более опытному автору. У режиссера Полины Кондратьевой и сценариста Марины Гончаровой получился фильм, который не давит на жалость, не выжимает из зрителя слезу и не приглашает ужаснуться нравам современной молодежи. У него, несмотря на важность поднимаемых тем, легкое дыхание.

Юлия Шагельман