Добро с кувалдой

В прокате — стрелялка-взрывалка Мартина Кэмпбелла «Клинер» (Cleaner). Мастер жанрового кино, автор фильмов о Джеймсе Бонде «Золотой глаз» (1995) и «Казино "Рояль"» (2006), не говоря уже о «Маске Зорро» (1998), искренне порадовал Михаила Трофименкова невольным абсурдизмом деталей в тривиальном боевике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа клинера-альпиниста позволяет героине, а с ней и зрителю подглядеть за зловещей оргией фанатиков-террористов

Фото: Russian World Vision Работа клинера-альпиниста позволяет героине, а с ней и зрителю подглядеть за зловещей оргией фанатиков-террористов

Фото: Russian World Vision

Жила-была милая девочка по имени Джоанна Лок (Дейзи Ридли). Ее родители постоянно ссорились и дрались, чем не только нанесли крошке незаживающие душевные раны, но и определили особенности ее развития и извивы грядущей карьеры.

С раннего детства она, кажется, не умела ходить ножками по полу, как все. Нет-нет, никаким ДЦП или, боже упаси, полиомиелитом она не страдала. Напротив, демонстрируя врожденные навыки человека-паука, крошка бродила по стенам и чуть ли не по потолку кухни, где укрывалась от родительских свар. Висела головой вниз на чем только могла. А душевный покой обретала, спустив ноги с карниза, пусть и не небоскреба, но высотки, в которой росла.

Редкая физическая сноровка позволила ей стать звездой спецназа морской пехоты и, очевидно, принять участие в каких-то гуманитарных интервенциях. Душевный же надлом сделал столь же профессиональной психопаткой. Из армии она вылетела со свистом, задав взбучку вышестоящему мизогину.

Подходящей профессией на гражданке для нее оказалось лишь ремесло клинера, промышленной альпинистки, моющей стекла настоящих на сей раз небоскребов, за которыми предаются разврату, преступлениям против человечности и прочим харассментам сильные мира сего. С олигархическим начальством она ведет себя так же ласково, как и с армейским. Всячески выказывает презрение и демонстрирует средний палец всемогущим братьям Милтон, жирным хозяевам-кокаинистам энергетической компании, напоминающим вампиров Уолл-стрит с карикатур Бориса Ефимова. Остается удивляться, что ее не только не выгнали ко всем чертям, но и доверили драить окна перед супервечеринкой Милтонов.

А еще у Джоанны есть братик Майкл (Мэттью Тан), со скандалом изгнанный из девяти приютов для аутистов. Гениального, как любой аутист, хакера Майкла репрессируют за взлом компьютерных систем этих самых приютов и за разоблачение коррупционных схем. Как ни странно, не за то, что нервный Майкл непрерывно вертит в руках натуральную кувалду, которой, не иначе, и взламывает компьютеры. Что выдает или знакомство Кэмпбелла с мифологией ЧВК «Вагнер», или его издевательское презрение к околесице, которую можно в лучшем случае счесть пародией на легендарного первого «Крепкого орешка» с Брюсом Уиллисом.

Вечеринку Милтонов захватывают, прикинувшись актерами Цирка дю Солей, террористы из группы «Революционеры Земли» во главе с Мариусом (Клайв Оуэн). Пристрелив пару-другую фигурантов, они заставляют заложников признаваться в катастрофическом отравлении воды и почвы, коррупции и заказных убийствах. Но на всякого Мариуса найдется свой Ной (Тэд Скайлер), его адъютант и психопат из еще более радикальной группы «Седьмая жатва». Ной считает человечество вирусом, людей — «мурашами» и, торопливо ликвидировав Мариуса со свитой, готовит с собственными преторианцами гексогеновый апокалипсис в центре Лондона.

Мэр в прямом эфире гневно осуждает террористов. Спецназ бессилен. Вся надежда на Локов. Большую часть фильма Джоанна висит за окном на перекошенной люльке, выразительно пучит глаза, чем она, наверное, для тренировки занималась и в мирной жизни, шумно дышит и ведет по телефону душеспасительные беседы с начальницей полиции о трудной женской доле.

Майкла же надолго, чтобы не мешался под ногами у сценаристов, коих насчитывается аж три особи, заперли в каком-то чулане, откуда он в кульминационный момент выскочит, застенчиво размахивая наконец-то использованной по назначению кувалдой и жалуясь на детские комплексы и экзистенциальное одиночество.

Когда же, помахав кувалдой, он заробеет спасти человечество, хакнув компьютеры террористов, Джоанна приведет его в рабочую форму вопросом: «Разве ты не хочешь найти Камни Бесконечности?» Если кто не знает, то это, Википедия не соврет, «шесть сингулярностей — остаточных систем, спрессованных в слитки кристаллической формы, образовавшиеся во время возникновения Вселенной в процессе Большого взрыва» из фильма «Мстители. Война бесконечности» (2018). Кому же не захочется их найти?

Конечно, в «Клинере» много обязательных жанровых вкусняшек. Взрывы, пожары, падающие с головокружительной высоты трупы, ошпаренные лица и вышибленные мозги злодеев. Излишне говорить, что, исполнив головокружительные пируэты, пройдя сквозь пламя и тройку лютых рукопашных, Джоанна отделается одним синяком на мордашке. Но все это, конечно, пустяки по сравнению с кувалдой аутиста.

Что же касается морали «Клинера», то она, как ни странно, не сводится к воспеванию безумства храбрых или храбрости безумцев. Ведь заложники террористов настолько отвратительны и реально опасны для планеты Земля, что невольно задумываешься, стоило ли их вообще спасать.

Михаил Трофименков