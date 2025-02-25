По правилам неприличия

В прокате — режиссерский дебют актера Артюса «Лучше всех» («Un p’tit truc en plus»). Озорной неполиткорректностью под маской инклюзивности фильм порадовал Михаила Трофименкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сельский лагерь великовозрастных ребят с особенностями развития идет на пользу уголовникам

Фото: «Вольга» Сельский лагерь великовозрастных ребят с особенностями развития идет на пользу уголовникам

Фото: «Вольга»

В кажущихся теперь почти былинными 1980-х французская критика крестила определенный сорт национальных кинокомедий задорным «мемом»: «глупые и злые». Во времена юных Жозиан Баласко, Анемоны, Кристиана Клавье и трагически погибшего толстяка Колюша, выдвигавшегося, на секундочку, в президенты, это звучало как высшая похвала: надо же, ребята, что вы вытворяете, жгите дальше.

Выходцы из левацких кабаре 1970-х, верные французской традиции иконоборчества, знать не знавшие, что за зверь такой «политкорректность», позволяли себе насмехаться буквально надо всем.

Пренебрегая и лицемерным гуманизмом, и критериями «хорошего вкуса»: о каком вообще хорошем вкусе может идти речь в применении к балагану.

В образцовом «глупом и злом» шедевре Жана-Мари Пуаре «Дед Мороз — ублюдок» (1982) под напалмовый огонь попали работники телефона доверия, клошары, жертвы домашнего насилия и беженцы из Восточной Европы. Рождественский вечер в офисе службы психологической поддержки оборачивался перестрелкой, расчлененкой и чуть ли не каннибализмом. Да, глупо, да, зло, но, боже мой, как отчаянно смешно и совсем не обидно для клошаров, беженцев и жертв.

В прекрасном новом мире свет злости, глупости и анархического беспредела погас. Кино ходит на цыпочках, стараясь никого не обидеть и уравновесить любой гэг назойливым моралите.

Артюс не то чтобы обрушил правила нового приличия, но совершил под них изрядный подкоп: глупый, не очень добрый, но реально смешной.

Судьба сводит не в то время и не в том месте два, скажем так, коллектива. Социальные работники Алиса (Алиса Белаиди), Селин (Селин Грассар) и амбал Марк (Марк Рисо) пакуют в автобус отправляющихся на каникулы в сельский лагерь великовозрастных ребят с особенностями развития. Сами они без стеснения именуют себя имбецилами и дебилами.

На соседней же улочке потрошат ювелирный магазин Люсьен (Кловис Корнийяк) и его сын Поло (Артюс). На конкурсе дебилов они безусловно заняли бы — в соответствии с известным анекдотом — последнее место, поскольку дебилы. Запарковали автомобиль на стоянке для инвалидов, откуда его, естественно, эвакуировали. Сняли маски как раз вовремя, чтобы засветиться перед своими жертвами. Нелепо прикинулись немецкими туристами. И только божественное провидение спасло их. Алиса приняла Поло за опоздавшего на автобус Сильвена, а Люсьен выдал себя за няньку якобы страдающего непроизвольной дефекацией сына.

Ну и понеслось. Страдальцы-уголовники соревнуются в деменции с настоящими пациентами, мгновенно уличающими Поло в том, что тот «не настоящий инвалид».

Пациентов играют, и играют азартно, не профессиональные лицедеи, а настоящие люди с ментальными проблемами. Их портретная галерея достойна лучших образцов «глупого и злого» кино.

Борис (Борис Питоэф) в каждом эпизоде предстает в новом обличье: то Клеопатры, то космической супердевушки, то бутылки кетчупа. Мари (Мари Колин) в силу ее малого роста все время что-то «прилетает»: кинут бутылку минералки в расчете, что она ее поймает, а бутылка попадет ровно в глаз: «ничего, она уже привыкла», комментирует кто-то из опекунов.

Один пациент торчит на хитах Далиды, что, очевидно, уже свидетельствует о душевном нездоровье. Другой считает себя Марадоной. Кто-то страдает логореей, произнося безумные речи о Саркози и прочих Макронах, Олландах и Шираках. Кто-то дружелюбно приветствует встречных-поперечных: «Спасибо, старый педик»,— бросит один из героев лодочнику, которого Поло вынудил предоставить прогулочную лодку.

Инвалида-колясочника товарищи все время забывают в одиночестве, убегая на сеансы арт-терапии. На одном из таких сеансов кто-то вылепит мужской половой член, уверяя, что изобразил снеговика. Другой не просто изваяет под видом «ветряной турбины» натуральную свастику, но и будет рваться подарить ее Гаду (Гад Абекассис), иудею в кипе.

Все они — милые, но невыносимые люди. Вменяемым налетчикам, как бы туповаты они ни были, приходится самим тихо сходить с ума. Нельзя сказать, чтобы это не доставило им ни гуманистического удовольствия, ни конкретной выгоды. Финальный эпизод суда сравним с финалом «Берегись автомобиля»: только «имбецилы» выкрикивают не «Свободу Юрию Деточкину!», а «Свободу Поло и Люсьену!». Больше же всех повезло настоящему Сильвену, случайно залезшему не в тот автобус, угодившему на Ивису и отменно вписавшемуся во фрикующую тусовку.

Михаил Трофименков