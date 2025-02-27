Во многой мудрости брюхоногие печали

В прокат выходит анимационный фильм австралийского режиссера Адама Бенджамина Эллиота «Мемуары улитки». Картина получила главный приз самого престижного мирового смотра мультипликации — Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси — и номинирована на премию «Оскар» этого года. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мультфильм Адама Бенджамина Эллиота — манифест любви к старой доброй пластилиновой анимации во времена торжествующей «цифры»

Фото: Must See Magic Film Мультфильм Адама Бенджамина Эллиота — манифест любви к старой доброй пластилиновой анимации во времена торжествующей «цифры»

Фото: Must See Magic Film

Адам Бенджамин Эллиот занимается анимацией уже почти тридцать лет (его дебютный короткометражный фильм вышел в 1996 году), но «Мемуары улитки» — всего второй его полный метр после ленты «Мэри и Макс», также победившей на фестивале в Анси в 2009 году. Та меланхоличная история о дружбе по переписке восьмилетней Мэри из австралийской провинции и сорокачетырехлетнего Макса из Нью-Йорка была основана на фактах из собственной жизни режиссера: у него тоже был американский друг, эпистолярную связь с которым он поддерживал больше двадцати лет.

В «Мемуарах улитки», над которыми Эллиот работал восемь лет (его метод — покадровая пластилиновая анимация, причем все, что мы видим в кадре, вылеплено вручную, компьютерную графику он не использует принципиально), тоже есть автобиографические элементы. Но, как и раньше, режиссер переплавляет их в печальную полусказку, полубыль об одиночестве и невостребованной жажде любви, впрочем, не лишенную и юмора — местами озорного, а иногда и довольно черного.

С ходу не оставляя зрителям никаких иллюзий того, что им предстоит легкое и приятное зрелище, Эллиот начинает свою историю со смерти. Умирает пожилая женщина по имени Пинки (в оригинале ее озвучивает Джеки Уивер), единственная настоящая подруга главной героини, Грейс Пудль (голос звезды сериала «Наследники» Сары Снук). После ее смерти Грейс остается совсем одна, в компании только улиток, которых она держит в качестве домашних питомцев и теперь решает выпустить на свободу (самую любимую зовут Сильвия, в честь писательницы Сильвии Плат).

Грейс не всегда была настолько одинока, о чем она на прощание и рассказывает Сильвии, пока та отправляется в неспешное путешествие по огородику Пинки. Однако горести преследовали ее буквально с самого рождения: родилась она раньше срока, с заячьей губой и слабым здоровьем, из-за чего в детстве много времени проводила в больницах. Мама ее умерла сразу после родов, но все же у Грейс была семья: отец (голос Доминика Пинона, знакомого нам по фильмам Жан-Пьера Жене), хоть и крепко пьющий после смерти жены, но любящий и заботливый, и брат-близнец Гилберт (голос Коди Смита-Макфи) — ее лучший друг, защитник, самый близкий человек на свете. А еще были улитки — их очень любила мама Грейс, и дочь унаследовала эту любовь, тонкой ниточкой связывающую ее с покойной родительницей.

Несмотря на бедность и жестокие насмешки сверстников, Грейс считала свое детство счастливым. Однако счастье длилось недолго — отец близнецов тоже скончался, и их разлучили, отправив в приемные семьи в разных концах страны. Грейс повезло больше: ей досталась эксцентричная бездетная пара с не самыми конвенциональными увлечениями вроде нудизма и свингерства, однако же старающаяся приободрить девочку и все-таки дать ей какую-никакую семью. Гилберт же попал к свирепым фанатикам-сектантам, сразу же невзлюбившим его за отказ подчиняться их жестоким и абсурдным правилам.

Все попытки Грейс приспособиться к новой жизни и вписаться в общество терпят поражение, и она прячется от своего бесконечного одиночества в безудержном собирательстве, забивая дом предметами с изображениями улиток, а потом и в клептомании. Окончательно соскользнуть в бездну депрессии ей не дает только появление Пинки — настоящего воплощения несгибаемой воли к жизни и умения наслаждаться даже самыми маленькими и на первый взгляд незначащими ее радостями. Именно Пинки делится с Грейс и со зрителями главным месседжем фильма, подсмотренным ею у Сёрена Кьеркегора: «Понять жизнь можно, только оглядываясь назад, но жить ее нужно, двигаясь вперед». Слова датского философа героиня дополняет наглядной иллюстрацией из жизни улиток — они физически не способны двигаться назад, и в этом с них стоит брать пример.

Однако же в чем-чем, а в безудержном оптимизме Эллиота не упрекнешь (как, собственно, и Кьеркегора). Прежде чем Грейс по-настоящему проникнется улиточными жизненными принципами, он обрушит на нее еще некоторое количество несчастий и подведет к тому самому краю, который переступила ее обожаемая Сильвия Плат. Но в финале, будто спохватившись, все-таки подарит ей искру надежды, умение отпускать печальное прошлое и даже настоящее чудо. Ведь перед нами все-таки сказка, хоть и для грустных взрослых.

Юлия Шагельман