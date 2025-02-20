Кинотеатр кукол

В повторный прокат вышло «Королевство полной луны» Уэса Андерсона — фильм, открывавший Каннский кинофестиваль в мае 2012 года, собравший уникальную команду голливудских звезд на эпизодических ролях и упрочивший славу режиссера как доброго, что в современном кино бывает редко, рассказчика. Михаил Трофименков порадовался возможности увидеть эту почти что кукольную историю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В свой инди-фильм Уэс Андерсон сумел заманить толпу голливудских звезд, включая Эдварда Нортона, Билла Мюррея и Фрэнсис Макдорманд

Фото: Indian Paintbrush В свой инди-фильм Уэс Андерсон сумел заманить толпу голливудских звезд, включая Эдварда Нортона, Билла Мюррея и Фрэнсис Макдорманд

Фото: Indian Paintbrush

«Королевство полной луны» удивительно схоже с недавним фильмом одного из самых интересных российских режиссеров Николая Хомерики «Море волнуется раз» (2023). И там и там речь идет о безоглядном бегстве невинно влюбленных друг в друга подростков из мира взрослых. Не то чтобы этот взрослый мир был по определению плох, лжив, лицемерен, хотя, конечно, не без того. Дети, конечно, вырастут и сами пойдут на компромиссы с совестью, да и лгать будут, и лицемерить, как же без этого прожить. Но пока что, пока они не повзрослеют, у них есть некая внутренняя территория, на которой они могут быть свободны, честны и счастливы. Ну и отлично, надо наслаждаться свободой и честностью, пока можно, а там уж будет как будет.

Есть у «Королевства полной луны» и еще одна отечественная параллель. Это детская советская литература 1920–1930-х годов, прежде всего книги Аркадия Гайдара, за вычетом их идеологической, военизированной компоненты: то есть не столько «Судьба барабанщика», сколько прежде всего «Голубая чашка». Этакая подростковая утопия.

Сходство между двумя идеологическими полюсами усиливается предполагаемыми обстоятельствами. Действие «Королевства полной луны» разворачивается в 1965 году в скаутском лагере «Айвенго» на невеликом острове, всего-то шестнадцать километров в диаметре, Нью-Пензенс, что у побережья Новой Англии. Скауты — та же самая советская пионерская организация, прообразом которой они, собственно говоря, и послужили. За вычетом, как ни странно, милитаристской составляющей скаутского движения: пионеры все-таки не фигуряли в форме цвета хаки и не отдавали честь своим «офицерам».

Итак, в скаутском лагере не очень-то хорошо себя чувствует Сэм Шикасин (Джаред Гилман), двенадцатилетний приемный сын не слишком дружелюбных родителей и несколько пародийный очкарик а-ля Гарри Поттер. Единственная отдушина жизни его — Сьюзи Бишоп (Кара Хэйуорд), которую он приметил и полюбил в гримерке местного храма. Сьюзи исполняла роль Ворона в постановке оперы Бенджамина Бриттена «Ноев потоп».

Вообще, несколько выспренная не то чтобы оперность, но театральность, кукольность — главное качество фильма. Кукольный лагерь. Пионеры-скауты с неизвестной науке целью мастерят там на высокой сосне навесной домик, откуда можно только сверзиться. Кукольный храм, где добродушный пастор обвенчает детей, предупредив, что это все не взаправду, но если им так хочется, то почему бы и нет. Кукольный потоп, обрушивающийся, по завету Бриттена, на остров, но отступающий, не причинив особого вреда.

Кукольное противостояние между беглецами и скаутским оперотрядом. Поисковики сначала жутко опасаются Сэма и Сьюзи, вооружаются для встречи с ними всякими щетинистыми девайсами. И, да, попадают в почти кровавую переделку, в которой лишится жизни милейший терьер, но быстро остынут и станут сообщниками романтических изгоев.

Главный секрет Уэса Андерсона — как он сумел заманить в фильм целую толпу голливудских звезд. Милейшего шерифа, ставшего в конце концов новым приемным отцом Сэма, сыграл Брюс Уиллис: отличный, между прочим, драматический актер, а не просто тупой терминатор. Скаутского вожатого Уорда, шаг за шагом постигающего самого себя,— Эдвард Нортон. Уолта и Лору Бишоп, родителей Сьюзи, соответственно, Билл Мюррей и Фрэнсис Макдорманд. А командира Пирса — великий Харви Кейтель.

И что самое главное, их — что Брюса Уиллиса, что Харви Кейтеля — при всей их характерности и харизме не сразу-то и узнаешь. И это лучший комплимент режиссерскому мастерству Уэса Андерсона.

Михаил Трофименков