Говорить — не договариваться

Лидеры РФ и США сигнализируют о своей заинтересованности в обсуждении вопросов, связанных с контролем над вооружениями. Так, президент Владимир Путин на днях напомнил о том, что менее чем через год истекает срок действия двустороннего Договора о стратегических наступательных вооружениях. А Дональд Трамп уже за первый месяц с момента своего возвращения в Белый дом неоднократно высказывался за начало переговоров с Россией (и Китаем) по военно-ядерной тематике. Достичь каких-либо договоренностей в этой сфере сторонам будет, однако, непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Владимир Путин в июле 2018 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дональд Трамп и Владимир Путин в июле 2018 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На фоне возобновления официальных контактов высокого уровня между Москвой и Вашингтоном первые лица обоих государств дали понять, что заинтересованы в обсуждении и тематики контроля над вооружениями. Так, президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами на прошлой неделе, во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге затронул вопрос об истекающем 5 февраля 2026 года двустороннем Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3). «У нас (с США.— “Ъ”), например, есть такой вопрос, как продление СНВ-3. Все подзабыли, наверное, а я напомню, что ровно через год, в феврале 2026 года, заканчивается действие Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений»,— сказал он, комментируя вопрос о заинтересованности европейских стран в участии в диалоге между Россией и США. Из его слов следовало, что третьим сторонам не место в переговорах по этому вопросу, в то время как Москве и Вашингтону его обсудить стоит.

«Они (европейцы.— “Ъ”) что, хотят сидеть здесь за столом переговоров и быть посредниками между Россией и Соединенными Штатами? Наверное, нет»,— сказал Владимир Путин.

Напомним, на фоне конфликта вокруг Украины Россия и США в 2023 году приостановили свое участие в ДСНВ, однако обещали придерживаться его количественных потолков: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ. Заключенный в 2010 году ДСНВ уже был однажды продлен пять лет (в 2021 году) и дальнейшего продления не подразумевает, однако до февраля 2022 года Москва и Вашингтон вели диалог о договоренностях, которые могли бы прийти ему на смену. На фоне конфронтации вокруг Украины США в феврале 2022 года прервали этот процесс, однако в июне 2023 года предложили России вернуться к нему. Но тут уже Россия отказалась, не желая выделять эту тему из общего комплекса накопившихся в отношениях с США проблем. Между тем если ДСНВ истечет без какой-либо замены, Москва и Вашингтон впервые с 1970-х годов останутся без каких-либо договоренностей, ограничивающих их ядерный арсенал.

Дональд Трамп за первый месяц после возвращения в Белый дом также сделал уже несколько заявлений, из которых следует, что он весьма заинтересован в обсуждении военно-ядерной тематики с Москвой, а также с Пекином. В последний раз он высказался на эту тему на минувшей неделе в ходе общения с журналистами на полях инвестиционного саммита в Майами. «Я очень успешно работал с президентом Путиным по вопросу денуклеаризации. Мы говорили об этом очень серьезно, а потом появился COVID и много чего еще. И мы также говорили об этом с Китаем»,— заявил он, напомнив, что у России и США самые большие в мире ядерные арсеналы, в то время как Китай предпринимает усилия по выходу на их уровень.

Каких-то конкретных соглашений, включая тот же ДСНВ, Дональд Трамп, однако, не касался. И в целом не совсем понятно, что он подразумевает под «денуклеаризацией». Обычно этот термин применяется только по отношению к Корейскому полуострову. Судя по комментариям американских экспертов, Дональд Трамп имеет в виду «разоружение». Именно этот термин применялся ранее к сокращению ядерных арсеналов РФ и США. Однако в таком случае не совсем ясно, что он имел в виду под якобы достигнутым в ходе его первого срока «успехом» в диалоге с Россией на эту тему.

Дело в том, что тогда Москва и Вашингтон не только не смогли договориться о дальнейшем сокращении количества имеющихся у них ядерных боезарядов — об этом речь толком и не шла, но они за несколько месяцев не смогли даже просто продлить срок действия ДСНВ. Договор бы так и истек, если бы занявшая Белый дом администрация Джо Байдена буквально в последний момент оперативно не решила бы этот вопрос.

Подключить Китай к переговорам между Россией и США по ядерной тематике в первый срок Дональда Трампа также не удалось. Вашингтон призывал Москву убедить Пекин начать договариваться, однако Москва не собиралась давить на партнеров.

США же настолько сильно хотели видеть Китай за столом переговоров, что дело доходило до курьезов.

В июне 2020 года Госдепартамент США опубликовал постановочное фото с консультаций в Вене по вопросу о контроле над вооружениями, расставив на столах наряду с американским и российским флажками также и китайские флажки. При этом всем заранее было известно, что китайская делегация на эту встречу не приедет: Пекин отказывается принимать участие в подобных консультациях, ссылаясь на то, что китайский ядерный потенциал в разы уступает американскому и российскому.

Как бы то ни было, заступив на второй срок, Дональд Трамп дает понять, что считает вопрос о снижении ядерных рисков крайне важным. По его словам, лидеры ядерных государств «ни в коем случае» не должны допустить применение ядерного оружия. «Иначе мир будет уничтожен. Мощь (этого оружия.— “Ъ”) настолько огромна. Посмотрите на Хиросиму, посмотрите на Нагасаки — и умножьте это в 500 раз… Мы просто не можем позволить этому случиться»,— заявил он в Майами.

Идею возобновления диалога между Россией и США на тему контроля над ядерными вооружениями поддерживают даже политические противники Дональда Трампа. На минувшей неделе несколько десятков конгрессменов-демократов направили ему письмо о важности не упустить «историческую возможность» и выработать с Москвой новые договоренности на срок после истечения ДСНВ. «Даже в периоды серьезных разногласий, включая холодную войну, наши страны садились за стол переговоров, чтобы отвести мир от ядерной катастрофы»,— напомнили инициаторы обращения.

Достичь каких-то конкретных договоренностей в этой сфере России и США, однако, будет непросто. И не только из-за не особо успешного опыта переговоров России с администрацией Дональда Трампа в период его первого срока. После того как США в июне 2023 года дали понять, что вновь хотят обсуждать с Россией тематику снижения ядерных рисков и контроля над вооружениями, в Москве ответили, что это возможно лишь в случае снижения общего градуса конфронтации между сторонами.

На минувшей неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «РИА Новости» сказал, что российская сторона не против обсуждения с США вопросов стратегической стабильности, но вновь добавил: «Мы ранее неоднократно говорили, что диалог по стратегической стабильности и по контролю над вооружениями возможен, когда мы увидим зримые сдвиги к лучшему в американской политике». Из его дальнейших комментариев следует, что по крайней мере в плане риторики Москва такие сдвиги уже видит. «Мы все сигналы Вашингтона, тем более сигналы первого лица, тщательнейшим образом фиксируем и анализируем. Я должен сказать, что тональность контактов, которые прошли в последние дни, действительно существенно отличалась от того, что имело место в прошлом»,— заявил он. Но в то же время добавил: «Но насколько смена тональности и характера высказываний может быть трансформирована в практические дела и особенно как быстро это может произойти, для меня вопрос открытый».

Елена Черненко