Разговор на повышенных потолках

США не исключают, что Россия в 2024 году могла превысить количественные потолки двустороннего Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), и считают это серьезной проблемой. Об этом говорится в новом докладе Госдепартамента, представленном Конгрессу. Власти РФ приостановили выполнение ДСНВ на фоне конфликта с США вокруг Украины, но обещали соблюдать его потолки, если их будут придерживаться американцы. Прозвучавшие из Вашингтона обвинения в Москве пока не прокомментировали. Ранее в МИД РФ заверяли, что процесс перевооружения российских стратегических ядерных сил четко вписывается в лимиты по ДСНВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Госдеп представил Конгрессу доклад о соблюдении Россией Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. США, как следует из него, не могут подтвердить, что Москва в 2024 году придерживалась предусмотренных этим соглашением ограничений: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ. Невозможность удостовериться в том, что Россия соблюдает эти потолки, Госдеп объясняет тем, что Россия перестала уведомлять США о статусе своих вооружений и не допускает инспекторов на свои объекты. При этом в обзоре впервые утверждается, что Россия могла выйти за пороговые значения.

«Россия была близка к пределу на момент последнего обновления (в сентябре 2022 года.— “Ъ”) и не выполнила свои обязательства в отношении режима проверки договора. Соединенные Штаты с высокой степенью уверенности оценивают, что Россия не осуществляла крупномасштабной деятельности сверх пределов договора в 2024 году. Однако Россия, возможно, превысила предел развернутых боеголовок на небольшое количество в течение части 2024 года. Это представляет собой серьезную проблему с точки зрения соблюдения договора»,— говорится в докладе. В открытой части документа не уточняется, каким именно образом Россия могла превысить потолки договора, при этом в ней есть ссылка на секретное приложение, в котором приведена дополнительная информация на этот счет. Возможное превышение Россией предусмотренных ДСНВ ограничений, однако, по оценке Госдепа, «не угрожает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов».

Составлять подобные обзоры Госдепартамент США обязан по принятому в декабре 2010 года закону о ратификации ДСНВ Сенатом. Прежде всего в докладе должны быть приведены наиболее свежие суммарные данные о стратегических наступательных вооружениях двух стран (по трем категориям). Такой информацией стороны ранее обменивались дважды в год (в марте и сентябре). Однако в феврале 2023 года Россия приостановила участие в ДСНВ, объяснив решение двумя причинами: тем, что США «существенным образом» нарушают этот договор, и тем, что обстоятельства коренным образом изменились по сравнению с 2010 годом, когда он заключался. США не согласились ни с одним из этих пунктов. При этом власти РФ объявили о готовности и далее придерживаться количественных ограничений, предусмотренных договором, если американцы поступят так же. Кроме того, Москва обещала и далее заранее уведомлять США о пусках МБР и БРПЛ, как и о крупных стратегических учениях. США, в свою очередь, заверили, что также будут придерживаться количественных потолков по договору, и изъявили готовность предоставлять России такие же уведомления о пусках и учениях.

Срок действия ДНСВ истекает в феврале 2026 года. До февраля 2022 года Москва и Вашингтон вели консультации о договоренностях, которые могли бы прийти на смену этому договору, однако на фоне конфликта вокруг Украины этот диалог по инициативе США был прерван. В июне 2023 года администрация Джо Байдена предложила России вернуться к теме контроля над вооружениями и снижения ядерных рисков, однако власти РФ сочли неприемлемым вычленение этих вопросов из всей суммы острых противоречий между Москвой и Вашингтоном.

Глава российской переговорной команды на выработке ДСНВ, бывший посол России в США Анатолий Антонов ранее в интервью “Ъ” заявил, что для возвращения к контактам с Вашингтоном по военно-ядерной тематике требуется пересмотр враждебной политики по отношению к РФ. «Невозможно отрывать контроль над вооружениями от общего контекста российско-американских отношений, от состояния дел в области международной безопасности. Россию называют врагом, на нас науськивают европейских сателлитов. Везде на Западе слышатся призывы нанести Москве стратегической поражение. Там не хотят учитывать фундаментальные российские озабоченности в области безопасности. Украину продолжают натравливать на войну с нами, поставляя все более современное оружие для убийства россиян,— напомнил он и добавил: — Да и давайте правде смотреть в глаза: все, что нужно уходящей администрации,— заглянуть в глубину наших ядерных арсеналов через проверочные механизмы ДСНВ».

Бывший глава американской делегации на переговорах по ДСНВ, экс-замгоссекретаря США Роуз Геттемюллер в комментарии “Ъ” отметила, что заявления по поводу возможной односторонней выгоды для США от возобновления исполнения договора ее озадачивают.

«Российские официальные лица и эксперты, похоже, подразумевают, что Соединенные Штаты получали одностороннее преимущество, возможно, даже разведывательного плана, от механизмов проверки в ДСНВ. Это вызывает недоумение, поскольку права на проверку, предусмотренные договором, являются взаимными: Россия имеет точно такие же права на инспекцию американских ядерных баз, как и Соединенные Штаты на инспекцию российских»,— напомнила она.

По словам Роуз Геттемюллер, инспекции в рамках ДСНВ призваны подтвердить, что каждая из сторон выполняет свои договорные обязательства, и не равнозначны усилиям по сбору разведданных. «Инспекторам не разрешается свободно разгуливать по базам — этого не хотела бы ни одна из сторон. Они должны заявлять, какую ракету или подотчетный объект они хотят проинспектировать, и инспектировать только этот объект. И Россия, и Соединенные Штаты закрывают или защищают от посторонних глаз другие участки базы. Так что ни Россия, ни США не имеют возможности глубоко заглянуть в ядерный арсенал друг друга через механизмы верификации договора»,— отметила она.

Напомним, инспекции по ДСНВ приостановлены с 2020 года (изначально они были отменены из-за эпидемии коронавируса, но и позже на фоне ухудшения отношений между сторонами возобновить их не удалось).

Из нового доклада Госдепа следует, что в отсутствие инспекций, уведомлений и заседаний специальной комиссии в рамках ДСНВ американская сторона использовала другие каналы, чтобы донести до российской свои озабоченности по поводу соблюдения ею потолков договора.

«Не далее как в декабре 2024 года Российская Федерация подтвердила свое намерение придерживаться центральных количественных ограничений договора в течение срока его действия, но отказалась обсуждать или предоставлять информацию, чтобы снять обеспокоенность США относительно их соблюдения»,— утверждается в обзоре.

Российские официальные лица новый доклад Госдепа еще не комментировали.

В конце декабря 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» подтвердил, что власти РФ намерены соблюдать количественные потолки ДСНВ в пределах жизненного цикла этого договора. В то же время он добавил, что российская сторона «предостерегла США от шагов, способных обессмыслить для нас эти усилия». «Мы последовательно придерживаемся заявленного: четко вписывая процесс перевооружения российских стратегических ядерных сил в лимиты по ДСНВ, мы самым тщательным образом отслеживаем действия Вашингтона»,— заявил он.

О том, что будет после истечения срока действия договора, министр рассуждать не стал: «Что будет после февраля 2026 года, когда ДСНВ прекратит свое существование, мы сейчас загадывать резона не видим. В предстоящий год еще многое может случиться. Так что на данном этапе было бы преждевременно, да и неразумно анонсировать наши возможные ходы в этой чувствительной сфере. Будет день, будет пища».

Елена Черненко