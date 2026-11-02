Доверяй, но выдворяй

Требования к пребыванию иностранцев в стране ужесточаются второй год. В 2025 году был запущен «реестр контролируемых лиц» (попадание в него грозит иностранцу блокировкой счетов и депортацией; в марте 2026 года в этом списке содержалось 850 тыс. лиц). В Москве и Подмосковье власти с помощью мобильного приложения стали контролировать геолокацию мигрантов. В 2026 году Госдума приняла поправки, обязывающие иностранцев проходить медосмотры, а медорганизации — загружать справки об этом в реестр Минздрава. В УК РФ введена статья о наказании за подделку, сбыт и покупку фальшивых медсправок — до восьми лет лишения свободы.