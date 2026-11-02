Доверяй, но выдворяй
Вступает в силу закон об увеличении вдвое списка правонарушений для депортации иностранцев из РФ
Вступают в силу изменения в законодательство, ужесточающие наказания для иностранцев и позволяющие безальтернативно выдворять их из страны по 44 основаниям. Список таких административных нарушений увеличивается с 3 ноября вдвое: в него вошли мелкое хулиганство при неповиновении полиции, злоупотребление свободой массовой информации, принуждение к забастовкам и участие в несанкционированных митингах. В Совете безопасности РФ сообщили о сокращении в этом году почти на 40% числа преступлений, совершаемых иностранцами.
Поправки к КоАП РФ, увеличивающие с 22 до 45 число правонарушений, из-за которых иностранцы обязаны будут покинуть Россию, правительство внесло в Госдуму в марте 2026 года. МВД (разработчик документа) предложило изменить порядка 20 статей кодекса, сделав высылку зарубежного гражданина из страны безальтернативной мерой наказания (до сих пор она могла быть лишь одной из возможных наряду со штрафом). В список попали нарушение требований режима ЧС (ст. 20.5 КоАП), участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП), участие в несанкционированных митингах (ст. 5.38 КоАП), принуждение к участию или отказу от участия в забастовке (ст. 5.40 КоАП).
В некоторых статьях КоАП РФ добавились новые составы правонарушений — только для иностранцев. В частности, было предложено высылать из страны мигрантов за мелкое хулиганство при неповиновении полиции (ст. 20.1), а также публикацию в СМИ инструкций по сборке бомб и распространение воздействующих на подсознание телепрограмм и кинофильмов (ст. 13.15). В поправках подчеркивалось, что штрафовать иностранцев по всем этим статьям все-таки будут, но безальтернативное выдворение нарушителя из РФ будет выступать к этому обязательным дополнением.
Также повышены санкции по 14 статьям административного кодекса. К примеру, нарушение иностранцами правил въезда в РФ, незаконное привлечение к работе или незаконная трудовая деятельность самого мигранта должны будут наказываться штрафом в 4–7 тыс. руб. (вместо действовавших 2–5 тыс.).
Госдума приняла законопроект в первом чтении в марте 2026 года. К окончательному принятию документа в июле этого года были одобрены еще две поправки, дополняющие перечень статьей КоАП о безальтернативной высылке нарушителей. Речь о дискриминации (то есть нарушении прав и свобод человека в зависимости от пола, расы, национальности, возраста и религии; ст. 5.62 КоАП РФ) и неповиновении законному требованию пограничника (ст. 18.7).
«Приехали, отработали и уехали, уважая наши законы»,— обозначал во время голосования по закону желаемую формулу пребывания иностранцев в РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Требования к пребыванию иностранцев в стране ужесточаются второй год. В 2025 году был запущен «реестр контролируемых лиц» (попадание в него грозит иностранцу блокировкой счетов и депортацией; в марте 2026 года в этом списке содержалось 850 тыс. лиц). В Москве и Подмосковье власти с помощью мобильного приложения стали контролировать геолокацию мигрантов. В 2026 году Госдума приняла поправки, обязывающие иностранцев проходить медосмотры, а медорганизации — загружать справки об этом в реестр Минздрава. В УК РФ введена статья о наказании за подделку, сбыт и покупку фальшивых медсправок — до восьми лет лишения свободы.
В Совбезе сообщили 2 ноября, что число преступлений, совершаемых иностранцами, за девять месяцев 2026 года резко сократилось — на 39,5% год к году. В ведомстве констатировали, что число зарубежных граждан, «совершивших криминальные деяния», также уменьшилось — на четверть. В Совбезе сообщили и о снижении почти на 19% за этот период числа правонарушений в отношении самих иностранцев. Абсолютные цифры показателей в ведомстве не привели.