Глядя из Питера

Программа второго дня визита Владимира Путина в Санкт-Петербург оказалась разнообразной. С одной стороны, президент начал и закончил этот день воспоминаниями о прошлом, помянув экс-мэра Северной столицы Анатолия Собчака, которого всегда называл учителем и другом. С другой — он высказался и по важнейшим вопросам настоящего и будущего, впервые дав оценку российско-американским переговорам в Саудовской Аравии и рассказав о перспективах урегулирования на Украине. Ну а поздним вечером 19 февраля господин Путин нашел способ увязать оба этих вопроса воедино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин в Санкт-Петербурге уверенно смотрел в будущее

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин в Санкт-Петербурге уверенно смотрел в будущее

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Главным поводом для поездки президента в Петербург 19 февраля стали памятные мероприятия в связи с 25-летием со дня смерти первого мэра города, одного из самых ярких политиков первой половины 1990-х годов Анатолия Собчака. В его администрации Владимир Путин работал в начале 90-х и всегда тепло отзывался о своем бывшем начальнике, называя его своим учителем и другом.

Однако у визита с самого начала был и другой подтекст, переносивший его участников и наблюдателей из прошлого в настоящее и даже в будущее. Ведь как раз накануне в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США, и на утреннем пресс-брифинге 19 февраля журналисты засыпали пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова вопросами именно по этой теме.

Владимир Путин начал свой визит с поклонения прошлому, возложив цветы к памятнику Анатолию Собчаку и тепло поздоровавшись с его внуком, сыном известной журналистки Ксении Собчак Платоном. На церемонии также присутствовала и вдова господина Собчака, сенатор Людмила Нарусова.

Сугубо мирным выглядел и следующий пункт повестки —поездка на завод «Радар ММС», производящий беспилотные летательные аппараты. Хотя сейчас эта техника по понятным причинам ассоциируется прежде всего с военной сферой, в данном случае президенту собирались продемонстрировать продукцию именно гражданской направленности — БПЛА для транспортировки грузов на Ямале, геологоразведки и т. д. Гендиректор предприятия Георгий Анцев охотно рассказывал журналистам о преимуществах его беспилотников над иностранными: «Знаете, сколько стоит аналогичная техника у китайцев? Один миллион евро, а у нас чуть-чуть, но дешевле». В ответ на вопрос, сколько составляет это «чуть-чуть», гендиректор не очень охотно уточнил: «На 10–15%».

Тем не менее, когда Владимир Путин приехал на завод, многие уже ждали, что с учетом утренних комментариев Дмитрия Пескова желание высказаться по главному международному вопросу появится и у президента.

Так и произошло: проходя по предприятию, президент остановился возле небольшой группы журналистов, которые немедленно задали ему самые насущные вопросы современности.

«Мне доложили (о переговорах в Эр-Рияде.— “Ъ”), это первое. Второе: я оцениваю их высоко. Результат есть»,— начал господин Путин, после чего перешел к конкретике. «Первое, о чем бы хотел сказать,— мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. Постоянные выдворения дипломатов и из Вашингтона, и из Москвы ни к чему хорошему не приводят. У нас, если так дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы»,— заметил президент. Кроме того, стороны, по его словам, договорились «возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес» — от Ближнего Востока до энергетических рынков и космоса. Хотя «первостепенное значение мы уделяем ситуации, связанной с украинским направлением», сразу оговорился Владимир Путин. «Мне докладывали, что атмосфера была очень доброжелательная. С американской стороны это были совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом»,— подчеркнул президент, и можно было констатировать, что таких комплиментов американским «партнерам» от него не слышали очень давно.

Вернувшись благодаря следующему вопросу к украинской тематике (журналиста интересовало, что делать с украинцами и европейцами, тоже желающими «право голоса иметь»), господин Путин в очередной раз напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от контактов с европейцами, ни от «переговорного процесса с Украиной»: «Это наши, так скажем, партнеры по этим переговорам отказались. Прекратили контакты с Россией европейцы, а украинская сторона запретила сама себе вести переговоры». Поэтому сейчас «мы будем готовы вернуться за стол переговоров», и США тоже «исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины», заверил президент. Заодно он воспользовался случаем, чтобы сообщить новости из Курской области: «Мне доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу РФ и Украины, выйдя на территорию противника».

Завершился рабочий день президента РФ в филармонии имени Д. Шостаковича, где проходил концерт памяти Анатолия Собчака. И в речи, произнесенной Владимиром Путиным перед его началом, оба пункта повестки наконец объединились. «Анатолий Александрович с болью, очень тяжело воспринял распад Советского Союза»,— сообщил президент, вспомнив, как господин Собчак сокрушался по поводу «разрушения страны». Да и к элитам бывших советских республик тогдашний мэр относился скептически. «Если хотите уходить из Советского Союза — уходите, но уходите с тем, с чем пришли в Россию»,— процитировал его Владимир Путин, окончательно увязав две главные смысловые линии своей поездки.

Андрей Винокуров