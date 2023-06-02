Вопрос поставлен ядром

США готовы начать диалог с Россией о будущем контроля над ядерными вооружениями — без предусловий и вне зависимости от разногласий в других сферах. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, напомнив, что в холодную войну Вашингтону и Москве удавалось сотрудничать в таком ключе. С инициативой о возобновлении диалога США выступили через день после того, как стало известно, что они более не будут передавать РФ данные о своем ядерном арсенале в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях, участие в котором ранее прекратила сама Россия. По информации “Ъ”, формального предложения о новых переговорах Вашингтон Москве пока не сделал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предложил России действовать в ядерной сфере по принципу «мухи отдельно, котлеты отдельно»

Фото: Leah Millis / Reuters Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предложил России действовать в ядерной сфере по принципу «мухи отдельно, котлеты отдельно»

Фото: Leah Millis / Reuters

«Трещины в ядерной архитектуре»

Свою программную речь на ежегодном собрании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Джейк Салливан начал с констатации того, что «мир сталкивается с новыми угрозами и трещинами в ядерной архитектуре, сложившейся после холодной войны». Вину за нынешнюю тревожную ситуацию советник президента Джо Байдена возложил прежде всего на Россию, которой он припомнил все — от сложной ситуации вокруг Запорожской АЭС до паралича российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Буквально за день до этого, 1 июня, США заявили, что более не будут направлять России информацию о своем ядерном арсенале в рамках ДСНВ: уведомления о статусе и дислокации ракет и пусковых установок, которые ранее передавались фактически на ежедневной основе, а также телеметрические данные о запусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). В конце марта США также перестали предоставлять России количественные данные о своих стратегических средствах доставки, пусковых установках и боеголовках (такой информацией стороны ранее обменивались два раза в год). На такие меры Вашингтон пошел после того, как Москва в конце февраля объявила о приостановке своего участия в ДСНВ.

В ходе своего выступления Джейк Салливан пояснил, что СЩА не могли допустить, чтобы Россия «извлекала выгоду» из соглашения, которое она сама не соблюдает. В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты — по примеру РФ — не планируют выводить свой ядерный арсенал за пределы количественных потолков, предусмотренных ДСВН. «Заявляя о приостановке своего участия в ДСНВ, Россия выразила готовность придерживаться основных ограничений, содержащихся в договоре, подавая сигнал о потенциальном желании продолжать сохранять лимиты на стратегические ядерные вооружения до 2026 года. Мы согласны с этим»,— заявил он.

По мнению Джейка Салливана, ни США, ни Россия «не заинтересованы в начале открытого соревнования в области стратегических ядерных сил». «И мы готовы придерживаться центральных ограничений ДСНВ до тех пор, пока это делает Россия»,— объявил он/

Напомним, речь идет о 700 единицах для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единицах для боезарядов на них, 800 единицах для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ.

США также будут, по словам советника Джо Байдена, заранее уведомлять Россию о запусках МБР и БРПЛ и крупных учениях стратегических сил, но уже не в рамках ДСНВ, а по все еще действующим соглашениям конца 1980-х. Таким образом, Вашингтон полностью «зеркалит» действия Москвы, которая при приостановке своего участия в ДСНВ заявила о готовности уведомлять США о пусках баллистических ракет и учениях стратегических сил в соответствии с договоренностями периода холодной войны.

Напомним, власти РФ объяснили решение о приостановке ДСНВ двумя причинами: тем, что США нарушают этот договор, и тем, что обстоятельства коренным образом изменились по сравнению с 2010 годом, когда он заключался. По мнению Москвы, США поддерживают и вооружают Украину для нанесения «стратегического поражения» России, что делает невозможным сотрудничество с ними в сфере контроля над вооружениями «в обычном режиме».

В посольстве РФ в Вашингтоне в пятницу отметили, что «приняли к сведению объявленные США контрмеры в контексте ДСНВ». «Однако они никак не повлияют на российскую позицию. Путь к возобновлению действия договора только один, и он хорошо известен коллегам»,— заявили в российской дипмиссии. Но на всякий случай прояснили: «Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России "стратегическое поражение"». Власти РФ, таким образом, связывают воедино вопросы стратегической стабильности и конфликт вокруг Украины, отказываясь вычленять контроль над вооружениями из общего геополитического контекста. Для Москвы теперь «все переплетено».

Вперед к прошлому

Вашингтон же, как следует из выступления Джейка Салливана, нацелен на диаметрально иной подход: «compartmentalization», то есть «компартментализация» или взаимодействие по принципу «мухи отдельно, котлеты отдельно». «Вместо того чтобы ждать, когда мы разрешим все свои двусторонние разногласия, США готовы начать работу с Россией по управлению ядерными рисками и по соглашению о контроле над вооружениями на период после 2026 года (то есть после истечения ДСНВ). Мы готовы приступить к такому разговору»,— заявил он, добавив, что США согласны на него «без предусловий».

Советник Джо Байдена признал, что не знает, «какова будет реакция России» на это предложение (по информации “Ъ”, по состоянию на пятницу США его формально еще не передали российской стороне). В то же время он напомнил, что в прошлом, в период холодной войны, США и СССР удавалось сотрудничать в сфере контроля над вооружениями, несмотря на острые разногласия в других областях, будь то по идеологическим вопросам, обстановке в Европе, войне во Вьетнаме или Афганистане.

«Советский Союз, а затем Россия умели отделять вопросы стратегической стабильности и ядерных рисков от других политических факторов, которые существовали в отношениях между ними и США»,— ответил он журналисту, спросившему, почему в администрации Байдена полагают, что новое предложение Вашингтона вызовет интерес у Кремля. По словам Джейка Салливана, именно компартментализация была «основой ядерной безопасности и стратегической стабильности на протяжении десятилетий».

«Я не могу предсказать, что сделает (президент РФ Владимир.— “Ъ”) Путин (в ответ на новые предложения США.— “Ъ”), но у наших стран есть история взаимодействия по этим вопросам, причем в соответствии с национальными интересами, а также интересами мирового сообщества»,— заявил Салливан.

Стоит, впрочем, отметить, что после ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года США сами отказались от продолжения запущенного летом 2021 года «Диалога по стратегической стабильности» с Россией, продемонстрировав подход, противоположный «компартментализации».

Как бы то ни было, в пятницу (еще до выступления Джейка Салливана) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что переговоры России и США по стратегической безопасности «однозначно» нужны, но добавил, что «наметок на этот счет на данный момент нет» (цитата по агентству ТАСС).

Что касается новых заявлений Джейка Салливана, то, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ведомстве их изучают, реакция будет озвучена в субботу (цитата по телеканалу «Звезда»).

Сообразить на пятерых

Джейк Салливан подчеркнул, что США также хотели бы привлечь и Китай к процессу контроля над вооружениями. КНР, по его словам, идет к тому, чтобы к 2035 году обладать 1,5 тыс. ядерных боезарядов, что приблизит его арсенал к потенциалу США и России. «И если Россия угрожает выйти из-за стола переговоров, то Китай до сих пор предпочитает вовсе не садиться за него»,— заявил чиновник, дав понять, что США такой расклад категорически не устраивает.

При этом, как следует из его комментария, и с Пекином Вашингтон ставит на «компартментализацию», надеясь убедить его выйти на договоренности в сфере контроля над вооружениями, несмотря на острое противоборство в других областях. Пока, как признал Джейк Салливан, Китай в этом не заинтересован. «Мы на данный момент не видим готовности КНР отделять стратегическую стабильность от более общих вопросов в наших отношениях»,— посетовал представитель Белого дома.

Между тем США, как заявил он далее, надеются и на активизацию формата «ядерной пятерки», в которую помимо них, России и Китая также входят Великобритания и Франция.

«Соединенные Штаты готовы участвовать в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями, в том числе в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, то есть в рамках “пятерки”»,— подчеркнул Салливан.

И огласил одно из предложений, которое, по мнению США, можно было бы обсудить в таком формате: создание режима уведомлений о баллистических ракетных пусках всеми участниками «пятерки». У России и США есть такое соглашение, у России и Китая тоже. Придание этим мерам пятистороннего характера отвечало бы, по словам Джейка Салливана, «здравому смыслу».

Отметим, что эта идея ранее уже оглашалась в российском экспертом сообществе (как минимум в варианте взаимных уведомлений об испытательных пусках БРПЛ, см. “Ъ” от 27 июля 2020 года), однако официальные лица РФ ее субстантивно не разбирали, хотя и подчеркивали, что в будущем договоренности о контроле над вооружениями должны быть именно многосторонними. США же уже некоторое время продвигают эту и ряд других инициатив в рамках непубличных консультаций представителей стран «пятерки» по вопросам снижения стратегических рисков. Последние такие консультации состоялись в начале февраля в Дубае (см. “Ъ” от 8 февраля), следующую встречу США, являющиеся на данный момент страной—координатором процесса работы «пятерки», по данным “Ъ”, надеются провести в этом месяце. На достижение быстрых практических результатов работы в этом формате, однако, как следует из комментария Джейка Салливана, не рассчитывают. «Мы не питаем иллюзий: достижения целей по снижению риска в сфере контроля над вооружениями будет нелегко добиться,— сказал он.— Но мы верим, что это возможно».

Отказываться от последних элементов контроля над вооружениями и начинать наращивать свой ядерный потенциал, как того на фоне противостояния с Россией и Китаем требуют «ястребы» в Конгрессе, администрация Джо Байдена, по его словам, не намерена. «США не нужно увеличивать свои ядерные силы, чтобы они превысили в численном отношении общую численность сил наших соперников ради надежного сдерживания,— заявил он.— Мы уже делали это и выучили этот урок». Ключ к эффективному сдерживанию, по мнению советника Белого дома, «делать лучше, а не больше».

Елена Черненко