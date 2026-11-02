На юге Ирана прозвучали взрывы

Последний раз местные СМИ сообщали о взрывах в Иране в ночь на 2 сентября, когда вооруженные силы США наносили удары по военным объектам на территории страны. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что не планирует возобновлять атаки на Иран после промежуточных выборов 3 ноября. При этом, по информации MS NOW, США предупредили союзные страны в Персидском заливе «о том, что им надо быть готовыми к серии коротких интенсивных ударов на следующий день после промежуточных выборов».