На юге Ирана прозвучали взрывы
Государственное информационное агентство Ирана IRNA сообщило, что в районе острова Кешм на юге страны прозвучало несколько взрывов. Власти Ирана пока не сообщали причину взрывов.
Последний раз местные СМИ сообщали о взрывах в Иране в ночь на 2 сентября, когда вооруженные силы США наносили удары по военным объектам на территории страны. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что не планирует возобновлять атаки на Иран после промежуточных выборов 3 ноября. При этом, по информации MS NOW, США предупредили союзные страны в Персидском заливе «о том, что им надо быть готовыми к серии коротких интенсивных ударов на следующий день после промежуточных выборов».