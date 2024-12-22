Это растет — для того, для чего надо растет

Пентагон на прошедшей неделе представил Конгрессу США обзор боевой мощи Китая «China Power Report», содержащий в том числе обновленную оценку китайского ядерного арсенала: у КНР якобы уже есть 600 развернутых ядерных боезарядов, а к 2030 году будет 1 тыс., что близко к уровням России и США. По мнению властей США, это «фундаментально меняет стратегическую обстановку». Власти КНР же заявили, что США намеренно раздувают «нарратив о китайской угрозе», чтобы иметь «предлог для сохранения своей военной гегемонии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пекине уверены: при помощи своих регулярных обзоров боевой мощи КНР США намеренно раздувают «нарратив о китайской угрозе»

Фото: STEPHEN SHAVER / AFP В Пекине уверены: при помощи своих регулярных обзоров боевой мощи КНР США намеренно раздувают «нарратив о китайской угрозе»

Фото: STEPHEN SHAVER / AFP

Доклады о боевой мощи Китая Пентагон должен представлять Конгрессу ежегодно (это делается с 2000 года, и нынешний отчет уже 24-й). И если первые подобные отчеты были достаточно сдержанными, то в последние годы они становятся все более алармистскими, особенно в части, посвященной ядерному потенциалу КНР. По оценке Минобороны США, Китай за минувший год нарастил количество развернутых боезарядов с 500 до 600 и продолжает наращивать свой арсенал. К 2030 году у него, как полагают в Пентагоне, будет около 1 тыс. ядерных боеголовок.

При этом в докладе утверждается: свою ядерную триаду (прежде всего межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подлодок, но в перспективе в том числе и ракеты для бомбардировщиков) Китай намерен развивать как минимум до 2035 года. Напомним, Россия и США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) могут иметь до 1550 развернутых ядерных боезарядов на трех видах носителей. Власти США убеждены, что, наращивая свой ядерный арсенал, Пекин руководствуется «представлениями о постепенном усилении стратегической конкуренции между США и КНР».

«Китай наращивает ядерные силы с масштабом и темпами, невиданными со времен гонки вооружений между США и СССР»,— заявил в четверг первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер.

При этом он отметил, что власти КНР данные о своем ядерном потенциале не публикуют и не говорят, к каким именно показателям они стремятся. США, по словам представителя Белого дома, считают такую политику «безответственной». «К какому бы размеру (ядерного арсенала.— “Ъ”) ни стремился Китай, он уже достиг того уровня, который фундаментальным образом изменил стратегическую обстановку и, следовательно, требует более глубокого взаимодействия, обсуждения между мировыми ядерными державами, включая США»,— заявил Джонатан Файнер. Китай, как заметил он далее, «занимает верхнюю строчку в списке» государств, от которых, по версии США, исходят «наибольшие риски» в ядерной сфере (цитаты по ТАСС). Из его выступления следовало: если страны, которые Соединенные Штаты считают своими противниками,— Россия, КНР и Северная Корея — не вступят с Вашингтоном в диалог по поводу снижения ядерных рисков и в целом не изменят свою политику, то США могут принять решение о наращивании собственных ядерных сил.

США ранее неоднократно предлагали Китаю вступить с ними в диалог по снижению ядерных рисков и контролю над вооружениями. В ноябре 2023 года стороны провели один раунд консультаций на эту тему. Однако от продолжения диалога власти КНР отказались, объяснив свое решение тем, что США поставляют вооружения сепаратистски настроенному Тайваню и игнорируют протесты китайской стороны. В МИД КНР подчеркнули: если США будут уважительно относиться к интересам Китая, то диалог возобновится. В воскресенье МИД КНР выразил недовольство и направил Госдепартаменту США представление в связи с решением Вашингтона о продаже вооружений Тайваню.

Позиция Пекина близка к подходам Москвы: Россия ранее также отказалась от диалога с США в сфере контроля над вооружениями, сославшись на конфронтационный курс Вашингтона и его нежелание учитывать российские интересы, в том числе по Украине. При пересмотре американской стороной своей политики Россия также готова вернуться за стол переговоров (см. “Ъ” от 18 июля).

Как утверждается в докладе Пентагона, Китай тратит на оборонные нужды на 40–90% больше, чем указано в обнародованном его властями бюджете, что, по оценке США, соответствует $330–450 млрд в 2024 году. Если верить этим показателям, то Китай занимает второе место в мире (после США) по расходам на оборону. Также из отчета следует, что военно-морские силы Народно-освободительной армии КНР являются крупнейшими в мире (более 370 кораблей и подлодок). Кроме того, по оценке США, Китай стал мировым лидером по развитию гиперзвукового оружия и активно внедряет в военное дело искусственный интеллект, кибер-, квантовые и биотехнологии.

По словам директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, для того чтобы сделать вывод о быстром росте китайских ядерных сил, не обязательно опираться на ежегодный доклад Пентагона о китайской военной мощи. «Китай не публикует данные о своем ядерном арсенале. Но мы знаем, что усиление системы стратегического сдерживания является одной из официально объявленных приоритетных целей военного строительства (Китая.— “Ъ”) на период до 2027 года. И мы знаем из официальных китайских источников, какие типы носителей ядерного оружия серийно производятся и ставятся на боевое дежурство»,— отметил он в беседе с “Ъ”.

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По словам собеседника “Ъ”, Китай среди прочего серийно производит одновременно три типа межконтинентальных баллистических ракет: тяжелая жидкостная DF-5, имеющая разделяющуюся головную часть индивидуального наведения (РГЧ ИН) с несколькими боевыми блоками, а также два типа твердотопливных ракет — DF-41 (с РГЧ ИН) и DF-31AG.

Россия сейчас серийно производит только один тип таких ракет — твердотопливный «Ярс». Статус еще одной российской системы — новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной ракеты «Сармат» — до конца не ясен, с высокой степенью вероятности летно-конструкторские испытания еще продолжаются. США вообще не производят новых межконтинентальных ракет. Они занимаются поддержкой и модернизацией имеющегося парка ракет Minuteman-III, а также разрабатывают ей на замену, с большим трудом и перерасходом средств, ракету Sentinel.

«При этом Китай активно развивает морской и воздушный компоненты ядерной триады, хотя пока они сильно отстают от американских и российских аналогов. Поэтому общий вывод о том, что Китай совершает стремительное превращение в третью ядерную сверхдержаву, выглядит бесспорным»,— говорит Василий Кашин. Эта трансформация будет, по его словам, иметь глубокие последствия для всей мировой политики.

Власти КНР количественные выводы Пентагона не опровергают, однако они не согласны с утверждением, что рост военной мощи Китая представляет собой угрозу для кого-либо. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что в новом докладе «как и в предыдущих, мало внимания уделяется правде». «Он наполнен предвзятостью и призван усилить нарратив о "китайской угрозе" только для того, чтобы оправдать стремление США сохранить военную гегемонию»,— отметил дипломат. По его словам, «Китай полностью привержен идее быть силой мира, стабильности и прогресса». «Мы призываем США отказаться от менталитета времен холодной войны и гегемонистского образа мышления, объективно и рационально рассматривать стратегические намерения и оборонное развитие Китая»,— добавил Линь Цзянь.

В свою очередь официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган, комментируя американский доклад, в субботу заявил: «Мы придерживаемся оборонительной ядерной стратегии, политики неприменения ядерного оружия первыми и всегда поддерживаем ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности. Мы разрабатываем ядерное оружие не для того, чтобы угрожать другим странам, а для защиты и самообороны, а также для поддержания национальной стратегической безопасности» (цитата по ТАСС).

Елена Черненко