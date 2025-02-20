Заявления президента США Трампа на форуме в Майами. Главное

В ночь на 20 февраля, президент США Дональд Трамп выступил на инвестиционном форуме в Майами. Он, в частности, сказал, что урегулирование конфликта на Украине может занять год, и сделал ряд других важных заявлений. Главное из его выступления — в материале «Ъ».

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters