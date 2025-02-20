Заявления президента США Трампа на форуме в Майами. Главное
В ночь на 20 февраля, президент США Дональд Трамп выступил на инвестиционном форуме в Майами. Он, в частности, сказал, что урегулирование конфликта на Украине может занять год, и сделал ряд других важных заявлений. Главное из его выступления — в материале «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
- США намерены продолжить сотрудничество с властями РФ и КНДР по вопросам ядерного разоружения.
- Пришло время выяснить, что случилось со выделенными Украине американскими деньгами. По словам Дональда Трампа, Украине было выделено более $300 млрд, но как именно они расходовались, неизвестно.
- Американские власти возродят сделку с Украиной по редкоземельным металлам. До этого президент США обвинил Украину в срыве договоренностей.
- Россия имеет «козыри» в переговорах по Украине, поскольку контролирует значительные территории.
- Урегулировать конфликт на Украине можно за год, в противном случае может начаться третья мировая война.