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Коммерсантъ FM
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Заявления президента США Трампа на форуме в Майами. Главное

В ночь на 20 февраля, президент США Дональд Трамп выступил на инвестиционном форуме в Майами. Он, в частности, сказал, что урегулирование конфликта на Украине может занять год, и сделал ряд других важных заявлений. Главное из его выступления — в материале «Ъ».

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

  • США намерены продолжить сотрудничество с властями РФ и КНДР по вопросам ядерного разоружения.
  • Пришло время выяснить, что случилось со выделенными Украине американскими деньгами. По словам Дональда Трампа, Украине было выделено более $300 млрд, но как именно они расходовались, неизвестно.
  • Американские власти возродят сделку с Украиной по редкоземельным металлам. До этого президент США обвинил Украину в срыве договоренностей.
  • Россия имеет «козыри» в переговорах по Украине, поскольку контролирует значительные территории.
  • Урегулировать конфликт на Украине можно за год, в противном случае может начаться третья мировая война.

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