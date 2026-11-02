Несколько регионов Судана остались без электричества после атак БПЛА
Ударам беспилотников подверглись как минимум 15 энергетических объектов на территории Судана, которая находится под контролем регулярной армии. Некоторые районы страны остались без электричества и водоснабжения.
Как передает арабоязычная газета «Аш-Шарк аль-Аусат», базирующаяся в Лондоне, атаки беспилотников на энергообъекты продолжаются с 20 октября. 1 ноября в штатах Нил и Север одновременно были атакованы подстанции и топливные объекты. Губернатор штата Нил Мохаммед аль-Бадави сообщал, что подстанция Абу-Хамад полностью разрушена, из-за чего весь регион остался без электричества.
Правительство Судана обвинило в атаках Силы быстрого реагирования — военизированную организацию, которая воюет с регулярной армией с апреля 2023 года. Правительство Судана также заявило, что власти Эфиопии разрешили повстанцам использовать свою территорию для запуска беспилотников.