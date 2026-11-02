Несколько регионов Судана остались без электричества после атак БПЛА

Правительство Судана обвинило в атаках Силы быстрого реагирования — военизированную организацию, которая воюет с регулярной армией с апреля 2023 года. Правительство Судана также заявило, что власти Эфиопии разрешили повстанцам использовать свою территорию для запуска беспилотников.