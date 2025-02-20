Трамп рассказал о «козырях» России в переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия имеет «козыри» в переговорах по Украине, поскольку контролирует значительные территории, передает ТАСС.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
«Я думаю, что русские хотят, чтобы война закончилась. Да, действительно хотят. Но я думаю, что у них есть "козыри", потому что они захватили много территории, так что у них есть "козыри"»,— цитирует господина Трампа пресс-пул Белого дома.
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