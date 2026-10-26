Премьер Алжира прилетел в Москву на саммит «Россия-Африка»

Вместе с премьер-министром в Россию прибыли министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф и министр углеводородов Мухаммед Аркаб. Посол России в Алжире Алексей Соломатин сообщал, что на саммите «Россия-Африка» делегация Алжира планирует заключить экономические соглашения.