Премьер Алжира прилетел в Москву на саммит «Россия-Африка»
Премьер-министр Алжира Сифи Гриб прилетел в Москву. Он возглавит делегацию на саммите «Россия-Африка», а также примет участие в Форуме стран-экспортеров газа.
Вместе с премьер-министром в Россию прибыли министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф и министр углеводородов Мухаммед Аркаб. Посол России в Алжире Алексей Соломатин сообщал, что на саммите «Россия-Африка» делегация Алжира планирует заключить экономические соглашения.
Форум стран-экспортеров газа пройдет в Москве 27 октября. Саммит «Россия-Африка», который состоится в третий раз, запланирован на 28 и 29 октября.