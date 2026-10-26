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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Мир

Премьер Алжира прилетел в Москву на саммит «Россия-Африка»

Премьер-министр Алжира Сифи Гриб прилетел в Москву. Он возглавит делегацию на саммите «Россия-Африка», а также примет участие в Форуме стран-экспортеров газа.
Вместе с премьер-министром в Россию прибыли министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф и министр углеводородов Мухаммед Аркаб. Посол России в Алжире Алексей Соломатин сообщал, что на саммите «Россия-Африка» делегация Алжира планирует заключить экономические соглашения.
Форум стран-экспортеров газа пройдет в Москве 27 октября. Саммит «Россия-Африка», который состоится в третий раз, запланирован на 28 и 29 октября.
Подробнее — в материале «Ъ» «И Африка щедро приехала к нам».