Трамп заявил, что через спутники видит сотни тысяч погибших бойцов ВСУ
Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за время конфликта 700 тыс. военных. Происходящее на полях сражения он сравнил с самой кровопролитной битвой в истории США — битвой при Геттисберге (1–3 июля 1863 года).
Дональд Трамп
Фото: Rebecca Blackwell / AP
«Части тел разбросаны по всему полю. Мы видим их очень четко через спутники... Зеленский ужасно справляется — его страна разрушена. Миллионы и миллионы людей погибли без всякой необходимости»,— сказал господин Трамп на выступлении во Флориде. При этом он подчеркнул, что любит Украину и надеется на скорое прекращение огня.
Дональд Трамп ранее назвал Владимира Зеленского диктатором, а также выступил за проведение выборов на Украине. Господин Трамп сказал, что действующий президент страны имеет всего «4% одобрения», поэтому он призвал его «поторопиться», иначе у него не останется страны.
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