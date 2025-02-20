Трамп фразой «время пришло» объявил об аудите американской помощи Украине

Пришло время выяснить, что случилось со всеми выделенными Украине американскими деньгами, заявил президент США Дональд Трамп. По его оценке, Украине было выделено более $300 млрд, но как именно они расходовались, неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский, сказал господин Трамп, заявил, что «не знает, где половина денег, или что-то вроде того». «А я бы хотел выяснить, где все деньги, которые мы направляли Украине»,— заявил президент США.

Несколько часов назад Илон Маск, глава Департамента эффективности правительства США, в задачи которого входит сокращение расходов, согласился провести аудит американских средств, направленных Украине.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, куда ушли выделенные США $200 млрд на военную помощь. По его данным, Украина получила от Соединенных Штатов лишь немногим более $76 млрд.