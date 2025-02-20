Трамп отвел год на урегулирование конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Украине можно за год, в противном случае может начаться Третья мировая война. Переговоры РФ и США в Эр-Рияде стали большим шагом вперед, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По словам Дональда Трампа, если бы курс бывшего президента Джо Байдена сохранился, то Третья мировая война началась бы уже в этом году. Но она, отметил господин Трамп, не соответствует ничьим интересам.

«Мы это закончим. Никому не будет (толку) от Третьей мировой войны, и мы не так далеко от нее, я вам скажу. Если бы у нас была та администрация еще год, была бы Третья мировая война. Теперь этого не случится»,— сказал господин Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами.

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