Трамп обвинил Украину в срыве сделки по редким землям

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Украины сорвали сделку по редкоземельным элементам. По его словам, эта сделка нужна была для того, чтобы Соединенные Штаты могли отбить вложенные в поддержку Украины деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«У нас была сделка, основывающаяся на редкоземельных элементах и прочем, но они сорвали эту сделку. Они сорвали ее два дня назад»,— заявил господин Трамп во время выступления на инвестсаммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом.

По его словам, США потратили на поддержку Украины «на $200 млрд больше, чем Европа». Вместе с тем, отметил господин Трамп, «Европа дает деньги под гарантии» и получает средства обратно, «это форма займа». В то время как США, «просто отдают деньги», не получая ничего обратно, пояснил Дональд Трамп.

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