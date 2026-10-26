Болсонару решил не добиваться отмены результатов выборов президента Бразилии
Флавиу Болсонару, который на выборах президента Бразилии уступил действующему главе государства Луле да Силве, не будет добиваться аннулирования результатов второго тура голосования, пишет Folha de S.Paulo.
По информации издания, от планов оспорить результаты выборов Флавиу Болсонару отговорили адвокаты и ключевые союзники. Они считают, что требование отменить итоги голосования не имеет конкретных юридических аргументов. Союзники господина Болсонару, среди которых действующие сенаторы, также обеспокоены политическими рисками.
Второй тур выборов президента Бразилии прошел 25 октября. Лула да Силва, который возглавлял страну с 2003 по 2011 год и с 2023 года по настоящее время, набрал 51,79% голосов. Флавиу Болсонару, который с 2019 года занимает пост сенатора от штата Рио-де-Жанейро, получил 48,21% голосов. Явка составила 80,78%.