Болсонару решил не добиваться отмены результатов выборов президента Бразилии

Второй тур выборов президента Бразилии прошел 25 октября. Лула да Силва, который возглавлял страну с 2003 по 2011 год и с 2023 года по настоящее время, набрал 51,79% голосов. Флавиу Болсонару, который с 2019 года занимает пост сенатора от штата Рио-де-Жанейро, получил 48,21% голосов. Явка составила 80,78%.