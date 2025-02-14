Где наша не страховала

Рынок страхования демонстрирует высокий уровень зрелости — сформировались пул крупнейших игроков и основные сегменты. На таком рынке, доли которого прочно закреплены за известными игроками, компаниям трудно и дорого конкурировать друг с другом. В поисках выхода страховщики все активнее тестируют новые сегменты и продукты, в частности киберстрахование, страхование маркетплейсов и почасовую страховку. Большая часть этих новаций весьма перспективна, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Даже в кризисном 2022 году страховой рынок вырос на 0,5%, до 1,8 трлн руб., а уже в 2023-м — на 25,8%, до 2,3 трлн руб., следует из данных ЦБ. По итогам 2024 года сборы страховщиков увеличились на 25,7% и составили 2,8 трлн руб., оценивают эксперты НКР. Однако опережающими темпами рос сегмент страхования жизни, и во многом благодаря бурному развитию услуг накопительного страхования жизни. В остальном рынок страхования сформировал устойчивую структуру. С небольшими колебаниями пул крупнейших игроков удерживал долю ОСАГО и каско, ДМС и страхования имущества юрлиц.

По словам управляющего директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексея Янина, крупные универсальные страховщики стараются присутствовать во всех сегментах, в частности в более убыточных, поскольку предоставление комплексных страховых услуг по всем направлениям позволяет зарабатывать на кросс-продажах. Однако в условиях сложившегося рынка становится значительно сложение наращивать свою долю. «Нужны очень серьезные вложения, в частности в продвижение, информационные технологии, обучение персонала, инфраструктуру урегулирования. Например, для увеличения доли рынка ОСАГО на 5–10% нужны инвестиции, измеряемые миллиардами рублей»,— поясняет руководитель дирекции имущественного страхования СК МАКС Александр Агапов.

Кибер пока не супер

Участники рынка пытаются развивать новые сегменты страхования, одним из которых стало киберстрахование. Первые общедоступные предложения появились в России в 2017 году, после массовых атак вирусов-шифровальщиков WannaCry и Petya, следует из исследования «Солара». Впрочем, объемы этого сегмента пока невелики: по итогам 2023 года сборы составили 1,3 млрд руб., по итогам 2024 года — 3 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 октября 2024 года).

Такой полис обычно покрывает убытки, наступившие в результате кибератаки, нелояльных действий сотрудников, технических сбоев. К ним относятся потери от перерыва в деятельности, компенсация вреда третьим лицам, расходы на восстановление работоспособности IT-систем, техническое и юридическое расследование происшествия, дешифрование данных.

Сегодня страховки от киберрисков предлагают крупнейшие участники рынка — «СберСтрахование», «АльфаСтрахование», СОГАЗ, ВСК, «Ингосстрах». «Чем выше уровень цифровизации, тем выше риски. При этом они обладают признаками вероятности и случайности наступления, а значит, могут быть застрахованы на определенных условиях и приносить прибыль»,— поясняет начальник управления страхования ответственности компании «Ингосстрах» Дмитрий Шишкин.

Пока это несформировавшийся сегмент с минимальной конкуренцией. Поддержку его развитию может оказать ужесточение требований к операторам персональных данных. По словам независимого эксперта Дмитрия Ванина, страхование остается более дешевым способом финансирования потенциального ущерба: около 0,2% против 2% при покупке банковской гарантии.

Вместе с тем не все страховщики видят в сегменте перспективы. «Чтобы взять такой риск на страхование, нужно провести полный ИТ-аудит потенциального страхователя. Но по результатам аудита будут выявлены недостатки, на устранение которых предприятию нужно будет потратиться, и в такой ситуации собственники бизнеса предпочитают вложения в ИТ, а не покупку страховки»,— считает вице-президент «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов. Потенциальная ответственность по договору страхования крупного оператора персональных данных может достигать 1 трлн руб., и мало кто из страховщиков может обеспечить такое покрытие, добавляет Александр Агапов.

Остаются и другие препятствия, например, отсутствие накопленной статистики по киберпреступлениям, а также сложность в оценке потенциального ущерба, говорит гендиректор группы «Ренессанс страхование» Юлия Гадлиба. Кроме того, нет законодательной базы и требований об обязательном страховании киберрисков (за редким исключением, например, для операторов связи) и нет единых стандартов в части страховых программ, говорит совладелец страхового брокера Mainsgroup Павел Озеров. В ноябре 2024 года Всероссийский союз страховщиков (ВСС) анонсировал создание типового полиса для защиты гражданской ответственности операторов персональных данных.

«Любой сегмент, начинающий свое развитие с нуля, будет показывать большой прирост сборов, но по доле рынка данный сегмент, скорее всего, не будет превышать нескольких процентов»,— считают в «Энергогаранте».

Торговля — двигатель страховки

Более перспективным может оказаться сегмент страхования маркетплейсов и классифайдов. В 2024 году о намерениях развивать страховое направление заявили «Озон», Wildberries, «Яндекс» и «Авито». «Озон» пошел по пути White Label, которая предусматривает создание страховых продуктов на базе лицензий других страховых компаний. Маркетплейс «Яндекса» решил искать «небольшую страховую компанию с лицензией для покупки» (см. “Ъ” от 19 ноября 2024 года). «Мы развиваем модель встроенных сервисов»,— рассказывает директор по финансовым сервисам «Авито» Татьяна Жаркова.

Для самих маркетплейсов и классифайдов это дополнительный источник агентского дохода: комиссия может составлять 10–40% от стоимости полиса (см. “Ъ” от 19 ноября 2024 года). Для страховщиков это дополнительный широкий канал продаж. «Маркетплейсы — это быстрорастущий технологичный сегмент партнеров, которые обладают обширной клиентской базой, что делает их привлекательным местом для продаж страховых полисов»,— поясняет заместитель гендиректора по розничным продажам «Абсолют Страхования» Андрей Бурлак.

Вместе с тем страховщики делают попытки охватить новый сегмент без непосредственного участия маркетплейсов. О намерении предлагать страховки селлерам заявили «СберСтрахование», «Ренессанс страхование», «Зетта Страхование» и «АльфаСтрахование». Подобные страховки покрывают риски повреждения товара на пути от продавца до покупателя, а также подмены или порчи продукции покупателем (см. “Ъ” от 13 декабря 2024 года). Кроме того, в МАКС разработали полисы страхования ответственности продавца товаров перед покупателем и страхования ответственности арендатора.

Как указывают участники рынка, для такого страхования существенных сдерживающих факторов нет. По оценке независимого эксперта Андрея Бархоты, через несколько лет объем сегмента может достигнуть 120 млрд руб.

Гражданская ответственность робота

Еще один перспективный сегмент — страхование беспилотного транспорта. «Мы предлагаем страхование для тестируемых технологий по разовым запросам с индивидуальным андеррайтингом»,— отмечают в СОГАЗе. В портфеле несколько беспилотных грузовиков, а также один беспилотный трамвай. «АльфаСтрахование» предлагает продукт по перевозке грузов на беспилотных грузовиках и роботах-доставщиках, который покрывает риски аварии из-за ошибки диспетчера, внедрения вирусов в программное обеспечение беспилотника, а также страхование гражданской ответственности операторов роботов-доставщиков. «Ренессанс страхование» имеет опыт страхования беспилотных автомобилей по каско и ОСАГО. Недавно страхование роботов-доставщиков от различных повреждений запустило «Т-Страхование». «Самым интересным для нас был проект страхования каско и ответственности беспилотных грузовиков КамАЗ»,— рассказывают в «Энергогаранте». В «Ингосстрахе» страхуют беспилотные трамваи.

Нюанс урегулирования по такому продукту заключается в выплатах без справок ГИБДД, поскольку робот формально не является участником дорожного движения, указывает заместитель директора по корпоративному страхованию по имущественному андеррайтингу «АльфаСтрахования» Татьяна Лаврова.

Объем этого рынка может достигнуть значительных размеров в перспективе нескольких лет, особенно если учесть, что с ростом популярности беспилотных объектов будут увеличиваться и риски, связанные с их эксплуатацией, добавляют в «Т-Страховании».

Как указывают в ВСС, законодательство будет еще адаптироваться к новому виду транспортных средств, особенно по мере роста этого сегмента. Владелец высокоавтоматизированного транспортного средства обязан застраховать гражданскую ответственность, отмечает старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина. Также, по словам эксперта, необходимо приобрести дополнительное страхование своей гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в пользу третьих лиц на сумму не менее 10 млн руб. в отношении каждого высокоавтоматизированного транспортного средства.

Регулятор поддерживает развитие новых направлений страхования. Киберстрахование, страхование маркетплейсов, беспилотных роботов — это добровольные виды страхования, которые реализуются в рамках существующего законодательства, при этом они только появляются на российском рынке, по ним пока не накоплено достаточно статистики, необходимой для оценки соответствующих рисков, отмечают в ЦБ. Но в таких условиях, по мнению Банка России, пока преждевременно говорить об установлении на уровне регулирования каких-то минимальных требований к этим видам страхования.

Юлия Пославская, Дарья Андрианова