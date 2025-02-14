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Коммерсантъ FM
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Цена вопроса

Партнер группы компаний Б1 Татьяна Самсонова о трендах в страховой отрасли

Основным внешним фактором, определяющим тенденции развития страховой отрасли за рубежом, стало изменение предпочтений и поведения клиентов. Цифровые лидеры в сфере розничной торговли приучили клиентов к продуктам, которые можно приобрести в один клик по доступной цене, имеют модульные функции и могут быть дополнены дополнительными услугами и персонализированными рекомендациями. Аналогичный опыт клиенты ожидают получить от страховых решений, закрывающих их потребности в финансовом планировании, защите имущества и обеспечении физического и психологического благополучия (well-being) и т. д.

Татьяна Самсонова

Татьяна Самсонова

Фото: Предоставлено компанией «Б1»

Татьяна Самсонова

Фото: Предоставлено компанией «Б1»

Клиенты больше сосредоточены на том, чего они хотят, чем на том, у кого они это покупают, что приводит к усилению конкуренции страховщиков с «нерезидентами» страховой отрасли. По оценкам экспертов, сегодня уже каждый пятый европеец заинтересован в покупке страховки у нетрадиционных конкурентов, включая технологических гигантов. Такое изменение баланса сил обуславливает два наиболее значимых тренда в страховой отрасли: встроенное страхование и экосистемы.

На протяжении последних лет значительной проблемой для страховщиков в Европе и США стало снижение темпов прироста клиентской базы, поскольку представители нового поколения предпочитают аренду покупке автомобиля или жилья и позднее вступают в брак и заводят семью. В результате традиционные страховые продукты теряют свою актуальность, и чтобы дотянуться до потенциальных клиентов, страховщики стали встраивать страховые сервисы в услуги, более востребованные молодым поколением. Например, приложение Uber дает возможность подключить опцию страхования на период аренды автомобиля, Amazon предлагает расширенную гарантию на технику, приобретаемую на площадке, eBay — страхование товара при оформлении заказа, AirBnB — страхование ответственности собственника жилья, сдаваемого в аренду. По оценкам экспертов, к 2028 году 30% всех страховых операций будут осуществляться по встроенным каналам.

Технологии и данные также позволяют успешно интегрировать страховые продукты в стратегии снижения рисков. Например, благодаря технологиям выявления уязвимостей ИТ-систем американские финтех-стартапы Coalition и At-Bay смогли предложить страховое покрытие от таких киберрисков, как атаки программ-вымогателей и фишинговые электронные письма, а платформы облачных вычислений — встроить страхование киберрисков в пакет стандартных услуг наряду с услугами киберзащиты. По оценкам экспертов, в ближайшие несколько лет рынок страхования киберрисков будет в среднем расти на 20% в год.

Наиболее часто сотрудничество с экосистемами рассматривается в контексте продаж страховых продуктов. Согласно опросам, 30% потребителей в США и 20% потребителей в Европе готовы покупать страхование у компаний вроде Amazon, eBay и т. д. Однако необходимо учитывать, что клиент зачастую не идентифицирует провайдера отдельной услуги, встроенной в этот сервис. Это может привести к снижению узнаваемости бренда страховщика. Поэтому европейские страховщики с осторожностью подходят к работе по модели white label, и около 50% онлайн-продаж в Европе по-прежнему приходятся на агрегаторы, которые обеспечивают лишь возможность сравнения котировок разных провайдеров и переадресацию на сайт понравившегося страховщика.

Большой популярностью среди зарубежных страховщиков пользуются тематические экосистемы, например в сфере управления здоровьем и ментальным благополучием. Организаторами таких экосистем могут выступать как финтех-компании (например, Bright health или Clover Health), так и крупные страховщики (например, AXA или Allianz Partners). Мировой потенциал роста покрытия рисков, связанных со здоровьем, оценивается в $800 млрд.

Отдельно стоит выделить экосистемы, создаваемые финтех-компаниями. Они обеспечивают доступ к инновационным инструментам Insurtech и могут поддерживать как весь жизненный цикл договора страхования (например, платформа Sure), так и некоторые его этапы (например, мобильная платформа Typtap предоставляет сервисы по андеррайтингу страховых продуктов, а Snapsheet — сервисы по урегулированию убытков). Сотрудничество с такими экосистемами позволяет страховщикам сэкономить на разработке собственных решений для поддержания продаж массовых продуктов или рутинных процессов и сфокусироваться на более приоритетных направлениях.

Стратегия работы с новыми каналами продаж уникальна для каждой компании и зависит как минимум от ее конкурентного положения на рынке, уникальности основных продуктов, операционных возможностей, технологической инфраструктуры и размеров клиентской базы. Крупные игроки скрупулезно оценивают каждое звено цепочки создания стоимости на предмет того, что эффективнее — покупать или создавать с учетом имеющихся компетенций компании. Но вне зависимости от выбранной стратегии страховщики производят масштабные инвестиции в развитие искусственного интеллекта, модернизацию технологий для обработки больших объемов данных, а также для бесперебойного и безопасного взаимодействия с партнерами и клиентами, потому что высокое качество клиентского опыта и персонализация продуктового предложения — это новый обязательный минимум, который сегодня ожидается клиентом во всех каналах продаж.

Татьяна Самсонова, партнер аудиторско-консалтинговой группы Б1

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