«Авито» приглашает страховщиков

«Авито» планирует запустить страховое направление. В отличие от «Озона» и «Яндекса», компания собирается работать по принципу продажи специально подобранных продуктов страховщиков. По словам экспертов, «Авито» в этом случае может заработать на комиссионном вознаграждении, а страховщики — расширить клиентскую базу. Впрочем, успешность такого партнерства будет зависеть от способности маркетплейса продвигать страховки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Авито» планирует запустить страховое направление, рассказали “Ъ” два источника на страховом рынке. По словам собеседника, знакомого с ситуацией, компания собирается заключать партнерские соглашения со страховыми компаниями и за комиссию предлагать на своих платформах специально подобранные страховки к определенным услугам.

В «Авито» пояснили “Ъ”, что в настоящее время компания «тестирует различные гипотезы по интеграции новых продуктов в сервисы, что будет связано с улучшением клиентского пути и безопасности сделки». В компании уточнили, что сотрудничают со страховыми компаниями в «Авито Путешествиях», тогда как в «Авито Услугах» в настоящее время переговоры со страховыми компаниями не ведутся.

«Авито» — цифровая платформа, предназначенная для размещения объявлений о товарах, авто, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах. Согласно отчетности по РСБУ, по итогам 2023 года выручка ООО «КЕХ еКоммерц» выросла в 1,6 раза, до 100,9 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза, до 39,3 млрд руб. В 2024 году число активных объявлений на платформе превысило 230 млн шт., ежемесячная аудитория оценивается в 72 млн пользователей.

Ранее о намерениях развивать страховое направление заявляли «Озон», Wildberries и «Яндекс». В частности, «Озон» рассчитывает запустить «широкий пул страховых сервисов для 46 млн клиентов и более 450 тыс. предпринимателей, которые работают с маркетплейсом» (см. “Ъ” от 26 марта). В итоге компания пошла по пути white label, который предусматривает создание страховых продуктов по заказу подразделения «Озон Страхование» на базе лицензий существующих страховых компаний. Маркетплейс «Яндекса» находится в поиске «небольшой страховой компании с лицензией для покупки» (см. “Ъ” от 3 октября), хотя, по оценке экспертов, путь «Озона» был бы более выгодным.

По словам экспертов, «Авито» заинтересовано в первую очередь в получении комиссионного вознаграждения. «Для самих маркетплейсов и классифайдов это дополнительный источник финансовой прибыли, так как они становятся таким же агентом-лидогенератором, как финансовые маркетплейсы»,— поясняет руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. В зависимости от продукта комиссия маркетплейсу может составлять 10–40%, оценивают эксперты.

Для страховщиков подобное партнерство фактически означает появление нового канала продаж. «У направления есть будущее, поскольку у классифайдов существует огромная лояльная аудитория, которая привыкла приобретать товары за несколько кликов, а в будущем к этому добавятся дополнительные услуги в виде страхования»,— считает гендиректор финансового маркетплейса «Сравни» Александр Крайник. Это может быть интересно всем страховым компаниям, готовым к ИТ-интеграции с платформами и развивающим интернет-страхование, отмечают во Всероссийском союзе страховщиков.

Вместе с тем расширение клиентской базы через маркетплейсы и классифайды будет доступно в первую очередь крупным игрокам, потому что они, в отличие от небольших страховщиков, способны урегулировать убытки по всей стране, полагает собеседник “Ъ” на страховом рынке. По его словам, в «Авито» это понимают и «вряд ли пригласят небольших игроков к участию в конкурсе на оказание услуг».

Во многом будущее такого партнерства будет зависеть от способности маркетплейсов и классифайдов продвигать страховки, считают эксперты. «Существует множество точек на пути движения пользователя к покупке, начиная от доставки и заканчивая гарантией, когда маркетплейсы и классифайды могут выступать в роли арбитров и предлагать обезопасить эти сделки, предлагая услуги страхования»,— указывает господин Крайник. При этом механика продвижения может быть разной — от баннера или кнопки до пакетных предложений, уточняет госпожа Бледнова.

При этом классифайду придется разработать требования к скорости, бесшовности и качеству страхового сервиса, которые должен будет обеспечить провайдер, считает партнер Б1 Татьяна Самсонова. Для страховщиков поддержание стандартов классифайда может означать необходимость дополнительных инвестиций в их ИТ-системы, полагает эксперт.

Юлия Пославская