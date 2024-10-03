«Яндекс» задумался о страховке
Компания планирует развивать новое направление
Один из крупнейших российских маркетплейсов — «Яндекс» (MOEX: YDEX) — собирается развивать страховое направление. По словам собеседников “Ъ”, «Яндекс» уже нанимает персонал и находится в поиске страховой компании для приобретения. Эксперты считают, что у компании хорошие перспективы, поскольку она сможет заработать на кросс-продажах в рамках собственной экосистемы. Впрочем, маркетплейс «Озон» избрал другой путь, предлагая клиентам страховые продукты по модели white label.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Яндекс» планирует развивать страховое направление, рассказали два источника “Ъ”. По словам собеседника “Ъ” на страховом рынке, холдинг находится в поиске «небольшой страховой компании с лицензией для покупки». При этом «Яндекс» уже набирает сотрудников для страхового направления, и туда пришли первые кадры, указывает источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. В «Яндексе» отказались от комментариев.
Холдинг «Яндекс» объединяет компании, основными направлениями которых являются развитие маркетплейса, поисковой системы и различных IT-бизнесов. В начале 2024 года была создана МКАО «Яндекс», в которую в рамках реструктуризации голландской Yandex N.Y. перешла большая часть активов (см. “Ъ” от 6 февраля). В частности, 24% выручки компании приходится на «Яндекс Маркет» и сервисы доставки еды и продуктов, 18% — на сегмент «Райдтех» (включает сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов). В 2024 году аудитория «Яндекса» превышала 100 млн пользователей.
Страхование для «Яндекса» — логичный шаг, считают эксперты. Компания активно расширяет свой продуктовый портфель за счет услуг, которые включены в экосистему, отмечает коммерческий директор департамента аналитических решений «КОРУС Консалтинга» Константин Смирнов. По его словам, такой подход позволяет предлагать комплекс услуг, повышая маржинальность бизнеса, и страхование может стать еще одним востребованным направлением.
При этом для целей развития этого направления «Яндексу» достаточно купить страховую компанию с капиталом 300–800 млн руб., не обремененную обязательствами, оценивает независимый эксперт Андрей Бархота.
По словам руководителя агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, сегодня на рынке продается до пяти подобных компаний. Создание компании с нуля значительно сложнее, чем покупка готовой компании, считают эксперты. Подготовительные процедуры и получение лицензии могут занять до года, а также значительные затраты требуются на запуск компании, указывает господин Самиев. В случае покупки средней страховой компании «Яндекс» получит сразу универсальную бизнес-модель, где в той или иной степени будут развиты все бизнес-направления, поясняет господин Бархота. Одного года достаточно, чтобы отладить работу небольшой или средней страховой компании и запустить ограниченную простую продуктовую линейку, говорит совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков.
Эксперты считают, что за первый год работы страховщика с новым акционером прирост нового бизнеса может составить 20–30 млрд руб., что будет означать удвоение бизнеса для компаний из второй десятки по сбору премий. Рост объемов страхового бизнеса будет более стремительным в сравнении с традиционной моделью развития страхового направления, поскольку «Яндекс» обладает многомиллионной клиентской базой, а значит, и емкостью кросс-продаж, поясняет господин Бархота. При этом на первых этапах упор может быть сделан на коробочные продукты с ограниченным набором рисков, с относительно простым андеррайтингом и небольшой нагрузкой на капитал, считает партнер Б1 Татьяна Самсонова.
Однако ряд экспертов полагают, что создание своего страхового направления не самый оптимальный подход для маркетплейса, поскольку оно сопряжено с дополнительными издержками, которые обычно берут на себя страховые партнеры. «Это не только вложения в покупку лицензии, но и создание собственных подразделений по андеррайтингу и урегулированию, а также выстраивание процессов, включая внедрение IT-систем»,— перечисляет исполнительный директор по партнерским продажам «Зетта Страхования» Алексей Хомяков. По его словам, в дальнейшем понадобятся «постоянные операционные и административные расходы на поддержание работоспособности этого бизнеса». В таких условиях эффективнее предлагать клиентам страховые продукты по модели white label, считает эксперт. Таким путем пошел другой крупный маркетплейс — «Озон» (см. “Ъ” от 26 марта). Там пояснили “Ъ”, что сегодня компания работает по модели white label, которая предусматривает создание страховых продуктов по заказу подразделения «Озон Страхование» на базе лицензий существующих страховых компаний.