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Коммерсантъ FM
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Страховщики почувствовали киберугрозу

В компаниях ожидают роста доходов от работы с IT-рисками

Сборы страховщиков в сегменте страхования от киберрисков могут превысить несколько миллиардов рублей по итогам 2024 года. Это связано с интересом страховщиков к сегменту на фоне низкой конкуренции, а также спросом со стороны компаний, которые подвергаются хакерским атакам. Впрочем, эксперты указывают на фундаментальные проблемы — недостаток информации для андеррайтинга и ограниченное участие страховщиков в рисках будут сдерживать рост рынка.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Объем рынка киберстрахования может показать рост более чем в два раза и превысить 3 млрд руб. по итогам 2024 года, следует из данных страхового брокера Mainsgroup. В прошлом году сборы составили примерно 1,3 млрд руб., оценивают там. Прогноз сформирован, в частности, за счет регулярных тематических опросов среди участников рынка — страховщиков, клиентов, компаний, занимающихся кибербезопасностью.

Страхование от киберрисков защищает бизнес от рисков, связанных с использованием интернета, хранением и обработкой данных, а также работой с IT-инфраструктурами. Полис обычно покрывает убытки, наступившие в результате кибератаки, в том числе с использованием методов социальной инженерии, нелояльных действий сотрудников, технических сбоев. К ним относятся потери от перерыва в деятельности, компенсация вреда третьим лицам, расходы на восстановление работоспособности IT-систем, техническое и юридическое расследование происшествия, дешифрование данных.

Страховщики заинтересованы в киберстраховании, поскольку это свободный, несформированный рынок с минимальной конкуренцией, считает совладелец Mainsgroup Сергей Худяков. Кроме того, по оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, уровень убыточности киберстрахования составляет около 45%, что в 2–3 раза ниже, чем в одном из крупнейших сегментов страхования — ОСАГО. Сегодня страховки от киберрисков предлагают пять игроков — «Сберстрахование», «Альфастрахование», СОГАЗ, ВСК, «Ингосстрах».

Вместе с тем, по словам руководителя группы по оказанию услуг в области кибербезопасности Kept Ильи Шаленкова, многие компании дошли до потребности в дополнительном способе снизить риски информационной безопасности, а также до возможности и готовности продемонстрировать страховщикам уровень своих процессов и мер защиты, не в последнюю очередь для адекватной суммы страховой премии.

Еще одна причина — активность хакеров. Компании постоянно подвергаются нарастающему натиску в киберпространстве, и все чаще инциденты становятся достоянием общественности, что также подталкивает к поиску новых путей уменьшения возможных последствий, продолжает господин Шаленков. В частности, за первое полугодие этого года количество DDoS-атак на российские организации выросло до 355 тыс., что на 16% больше, чем за весь 2023 год (см. “Ъ” от 9 сентября). Кроме того, ЦБ периодически поднимает тему введения обязательного страхования киберрисков для финансовых организаций, напоминает эксперт.

156 миллиардов рублей

составил ущерб от киберпреступлений в РФ по итогам 2023 года, по данным МВД.

По словам Андрея Бархоты, в первую очередь подобные страховки интересны крупным и средним компаниям. Средняя стоимость полиса составляет от 40 тыс. до 60 тыс. руб., оценивают в страховом брокере АМсек24. В среднем сумма выплаты при киберстраховании составляет от 25 млн до 85 млн руб., говорит господин Бархота.

Эксперты впервые оценили траты страховщиков на IT

Впрочем, эксперты видят серьезные сдерживающие факторы для роста рынка. Запрос на киберстрахование есть с обеих сторон, но не всегда заканчивается заключением договора из-за проблем с оценкой рисков и излишними требованиями по раскрытию информации при андеррайтинге, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Сложность оценки рисков связана с тем, что профиль данных рисков и масштабность их последствий постоянно меняются, приводя к нерелевантности уже имеющихся данных, уточняет партнер Б1 Татьяна Самсонова.

На фоне этого, по словам эксперта, страховые компании как правило ограничивают объем своего участия в риске определенным лимитом, убытки выше которого не компенсируются, добавляет она. Интерес страховщиков к этому сегменту выражается в основном в продажах коробочных, усеченных продуктов через банки или расширение имущественных полисов, подтверждает господин Худяков.

Юлия Пославская

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