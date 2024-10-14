Страховщики почувствовали киберугрозу

Сборы страховщиков в сегменте страхования от киберрисков могут превысить несколько миллиардов рублей по итогам 2024 года. Это связано с интересом страховщиков к сегменту на фоне низкой конкуренции, а также спросом со стороны компаний, которые подвергаются хакерским атакам. Впрочем, эксперты указывают на фундаментальные проблемы — недостаток информации для андеррайтинга и ограниченное участие страховщиков в рисках будут сдерживать рост рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Объем рынка киберстрахования может показать рост более чем в два раза и превысить 3 млрд руб. по итогам 2024 года, следует из данных страхового брокера Mainsgroup. В прошлом году сборы составили примерно 1,3 млрд руб., оценивают там. Прогноз сформирован, в частности, за счет регулярных тематических опросов среди участников рынка — страховщиков, клиентов, компаний, занимающихся кибербезопасностью.

Страхование от киберрисков защищает бизнес от рисков, связанных с использованием интернета, хранением и обработкой данных, а также работой с IT-инфраструктурами. Полис обычно покрывает убытки, наступившие в результате кибератаки, в том числе с использованием методов социальной инженерии, нелояльных действий сотрудников, технических сбоев. К ним относятся потери от перерыва в деятельности, компенсация вреда третьим лицам, расходы на восстановление работоспособности IT-систем, техническое и юридическое расследование происшествия, дешифрование данных.

Страховщики заинтересованы в киберстраховании, поскольку это свободный, несформированный рынок с минимальной конкуренцией, считает совладелец Mainsgroup Сергей Худяков. Кроме того, по оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, уровень убыточности киберстрахования составляет около 45%, что в 2–3 раза ниже, чем в одном из крупнейших сегментов страхования — ОСАГО. Сегодня страховки от киберрисков предлагают пять игроков — «Сберстрахование», «Альфастрахование», СОГАЗ, ВСК, «Ингосстрах».

Вместе с тем, по словам руководителя группы по оказанию услуг в области кибербезопасности Kept Ильи Шаленкова, многие компании дошли до потребности в дополнительном способе снизить риски информационной безопасности, а также до возможности и готовности продемонстрировать страховщикам уровень своих процессов и мер защиты, не в последнюю очередь для адекватной суммы страховой премии.

Еще одна причина — активность хакеров. Компании постоянно подвергаются нарастающему натиску в киберпространстве, и все чаще инциденты становятся достоянием общественности, что также подталкивает к поиску новых путей уменьшения возможных последствий, продолжает господин Шаленков. В частности, за первое полугодие этого года количество DDoS-атак на российские организации выросло до 355 тыс., что на 16% больше, чем за весь 2023 год (см. “Ъ” от 9 сентября). Кроме того, ЦБ периодически поднимает тему введения обязательного страхования киберрисков для финансовых организаций, напоминает эксперт.

156 миллиардов рублей составил ущерб от киберпреступлений в РФ по итогам 2023 года, по данным МВД.

По словам Андрея Бархоты, в первую очередь подобные страховки интересны крупным и средним компаниям. Средняя стоимость полиса составляет от 40 тыс. до 60 тыс. руб., оценивают в страховом брокере АМсек24. В среднем сумма выплаты при киберстраховании составляет от 25 млн до 85 млн руб., говорит господин Бархота.

Впрочем, эксперты видят серьезные сдерживающие факторы для роста рынка. Запрос на киберстрахование есть с обеих сторон, но не всегда заканчивается заключением договора из-за проблем с оценкой рисков и излишними требованиями по раскрытию информации при андеррайтинге, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Сложность оценки рисков связана с тем, что профиль данных рисков и масштабность их последствий постоянно меняются, приводя к нерелевантности уже имеющихся данных, уточняет партнер Б1 Татьяна Самсонова.

На фоне этого, по словам эксперта, страховые компании как правило ограничивают объем своего участия в риске определенным лимитом, убытки выше которого не компенсируются, добавляет она. Интерес страховщиков к этому сегменту выражается в основном в продажах коробочных, усеченных продуктов через банки или расширение имущественных полисов, подтверждает господин Худяков.

Юлия Пославская