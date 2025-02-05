И пусть Китай подождет

Вопреки ожиданиям, что лидер США Дональд Трамп попытается оперативно снизить градус напряженности вслед за введением Китаем ответных торговых ограничений против Штатов, глава Белого дома заявил, что спешить ему некуда. Такой подход к ведению дел с Пекином сильно контрастирует с поведением Трампа в отношении Мексики и Канады: введение пошлин на их товары было оперативно отсрочено после ряда уступок со сторон последних. Впрочем, в этой ситуации для Китая нашелся и один очевидный плюс: на фоне угроз Трампа ввести пошлины и на товары Евросоюза там допустили возможность некоторой оттепели в экономических отношениях с Китаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Susan Walsh / AP Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Susan Walsh / AP

На фоне стремительного разворота в торговой войне США с Мексикой и Канадой (см. “Ъ” от 5 февраля) многие, включая ряд соратников президента Дональда Трампа, ожидали, что в столь же стремительной манере глава Белого дома отыграет назад и введение пошлин на китайские товары, заодно отведя от самих США встречные рестрикции со стороны КНР. Тем более что сам Трамп еще в понедельник заявил, что «вероятно, в течение следующих 24 часов» обсудит торговые трения по телефону с китайским лидером Си Цзиньпином.

Однако уже на следующий день настроения американского лидера резко поменялись. «Мы поговорим с ним в подходящее время. Я не тороплюсь»,— заявил президент США журналистам в Овальном кабинете. И тут же по новой расписал «прегрешения» Пекина в торговле с США.

«Мы будем очень хорошо действовать против Китая и против всех остальных… Дефицит с Китаем составляет около триллиона долларов. Только подумайте, триллион долларов. Они используют наши деньги для строительства своей армии»,— возмутился Дональд Трамп.

Впрочем, приведенная главой Белого дома цифра была не вполне точна. Согласно информационному бюллетеню Белого дома от 1 февраля, «в 2023 году дефицит США в торговле товарами был самым большим в мире — более $1 трлн». Однако дефицит торгового баланса Америки именно с Китаем в тот год составил $279 млрд, сократившись в прошлом году до $270 млрд.

Выступление Дональда Трампа перед журналистами заставило сотрудников Белого дома спешно корректировать свои заявления. Пресс-секретарь главы государства Кэролайн Левитт, в понедельник анонсировавшая скорую телефонную беседу лидеров США и Китая, во вторник была вынуждена признать, что у нее нет «никакой информации о том, когда состоится этот разговор». «Он (Трамп.— “Ъ”) не позволит Китаю продолжать поставлять и распространять смертоносный фентанил в нашу страну, что и послужило причиной введения тарифов»,— добавила госпожа Левитт.

Напомним, с полуночи вторника США ввели 10-процентные пошлины на весь китайский импорт, при этом повышение на 25% пошлин в отношении Мексики и Канады Трамп отсрочил на месяц. Китай ответил молниеносно, объявив о 15-процентных пошлинах на импорт американского угля и сжиженного природного газа, 10-процентных — на сырую нефть, сельхозтехнику и некоторые автомобили. И заодно в тот же день расширил список редкоземельных металлов и изделий из них, попадающих под экспортный контроль: в него вошли изделия, в которых используется вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий, а также ряд технологий их производства.

При этом весьма показательно, что новые тарифы Китая должны вступить в силу только с 10 февраля, что свидетельствует о намерении властей в Пекине дать американской стороне время на задний ход. Более того, как уже подробно писал “Ъ”, влияние объявленных китайских мер на американскую экономику окажется довольно ограниченным.

Тем не менее в Пекине не обошлись без риторической бравады.

На официальном уровне Китай по традиции предупредил, что в торговой войне не будет победителей (так, в частности, заявил постпред КНР при ООН Фу Цун). А неофициально там дали понять, что США пострадают в этом конфликте больше.

Так, бывший главред китайской газеты Global Times Ху Сицзинь, имеющий репутацию главного медиаястреба и прозванный газетой The New York Times «самым разговорчивым китайским националистом», прозрачно намекнул: если кому и стоит паниковать в нынешней ситуации, то точно не Китаю. «Сегодня большинство товаров, которые США покупают у Китая, являются критически важными для них… У Трампа нет ни возможности, ни смелости довести торговую войну с Китаем до конца. Он в значительной степени блефует. Он не сможет ввести 60-процентные пошлины на китайские товары, если только не готов заставить американцев питаться воздухом»,— написал Ху Сицзинь в одной из соцсетей.

Между тем один позитивный для Китая момент уже начал обозначаться. В годы президентства Джо Байдена Штаты приложили максимум усилий для сколачивания глобального антикитайского фронта, активно и небезуспешно подключая к этому Евросоюз. Сейчас же в Брюсселе, очевидно, сочли, что в условиях угроз торговых прений с первой экономикой мира (Трамп заявлял о намерении ввести дополнительные пошлины и на поставку товаров из ЕС) обострять отношения еще и со второй экономикой не стоит.

В этот вторник, выступая перед 145 послами ЕС на конференции в Брюсселе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в «эпоху гиперконкуренции» для Европы имеет смысл углублять торговые и инвестиционные связи с Пекином.

«Мы будем продолжать снижать риски в наших экономических отношениях, как мы это делали в последние годы. Но есть возможности и для конструктивного взаимодействия с Китаем, и для поиска решений в наших общих интересах»,— заявила фон дер Ляйен.

Отметим, что все последние несколько лет глава Еврокомиссии входила в стан самых яростных критиков Китая и его экономической экспансии, ратуя за наиболее жесткие меры в борьбе с диспропорциями в двусторонней торговле Пекина с блоком. Кроме того, она жестко критиковала Китай за приписываемую ему помощь России в конфликте на Украине. На этом фоне нынешняя смена тональности была интерпретирована многими как знак стремления Брюсселя оставить дверь для оттепели в отношениях с КНР открытой. Что, безусловно, стало «заслугой» Дональда Трампа.

Наталия Портякова