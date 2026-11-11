Зерно пересмотрело планы
Прогноз российского экспорта пшеницы сокращен на 2,5%
Глобальные ожидания экспорта российской пшеницы снижены на 2,5%, до 39 млн тонн в текущем сезоне. Годовое падение составит 18,9%. Это связано с ограничением перевозок через Черное море: переговоры в Абу-Даби пока не привели к деэскалации. Но период существенных снижений прогнозов подошел к концу: вывоз более 32 млн тонн может обеспечить и оставшаяся инфраструктура.
Минсельхоз США (USDA), на чьи данные ориентируются мировые рынки, в ноябрьском прогнозе сократил ожидания относительно экспорта российской пшеницы и основных продуктов ее переработки в сезоне-2026/27 (длится с 1 июля 2026 по 30 июня 2027 года) на 2,5%, с 40 млн до 39 млн тонн, следует из материалов министерства. Снижение поставок за рубеж в годовом выражении в этом случае составит 18,9%. Результат станет худшим как минимум за пять последних сезонов. «Совэкон» сократил свой экспортный прогноз для пшеницы с 36,7 млн до 36 млн тонн, или на 1,9%, вывоза зерна в целом — на 2,5%, до 43,6 млн тонн.
Ноябрьские ожидания USDA для кукурузы — 3,5 млн тонн: падение к октябрьскому прогнозу на 5,7%, год к году — на 12,5%. Экспорт ячменя, согласно текущим подсчетам, в сезоне-2026/27 также составит 3,5 млн тонн, потеряв в годовом выражении 12,5%. Экспортные прогнозы «Совэкона» для ячменя и кукурузы — по 3 млн тонн в текущем сезоне.
Аналитики не в первый раз снижают ожидания относительно российского экспорта зерна. Еще в сентябре ожидания USDA относительно вывоза российской пшеницы составляли 43 млн тонн, а августе — 46 млн тонн. Так, за последние четыре месяца прогноз сократился на 18%.
Ключевая причина ухудшающихся экспортных прогнозов — логистические ограничения в портах Черного моря, следует из материалов USDA. Аналитики Центра ценовых индексов также говорят о постепенном снижении ожиданий из-за блокады Черного моря. Альтернативные маршруты вывоза не решают проблемы с российскими объемами.
«Совэкон» исходит из того, что перемирие на Черном море маловероятно до весны 2027 года. Хотя аналитики и не исключали, что в ходе переговоров в Абу-Даби с участием России, Украины и США будет достигнут прогресс. Ожидания от него были, вероятно, у зернового рынка в целом. На прошлой неделе они наряду с повышением прогноза урожая в Аргентине и Австралии стали фактором падения цен на пшеницу в мире (см. “Ъ” от 9 ноября).
За июль—октябрь совокупный экспорт основных зерновых культур из России составил 13,8 млн тонн, потеряв 35% год к году, следует из данных аналитического центра «Русагротранса». Это произошло за счет пшеницы, показавшей падение на 39%, до 10,3 млн тонн: культура в большей степени зависела от работоспособности портов Черного моря.
Для ячменя сокращение составило 23%, до 2,3 млн тонн, говорится в материалах «Русагротранса». Старший аналитик компании «Эйлер» Николай Ковалев замечает, что в этом сегменте идут довольно активные поставки через Каспийское море в Иран и по железной дороге в Китай. Экспорт кукурузы, которая тоже активно поставляется в Иран, согласно данным аналитиков «Русагротранса», снизился всего на 7,7% в годовом выражении, до 1,2 млн тонн.
Период активного снижения прогнозов зернового экспорта, вероятно, завершается, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов. Эксперт говорит, что активная работа портов на Балтике обеспечивает относительно высокие темпы загрузки. Даже без морского перемирия в Черном море за сезон Россия сможет вывезти 32–35 млн тонн пшеницы.
Газета «Коммерсантъ» №209от 12.11.2026, стр. 8