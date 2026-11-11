Зерно пересмотрело планы

Минсельхоз США (USDA), на чьи данные ориентируются мировые рынки, в ноябрьском прогнозе сократил ожидания относительно экспорта российской пшеницы и основных продуктов ее переработки в сезоне-2026/27 (длится с 1 июля 2026 по 30 июня 2027 года) на 2,5%, с 40 млн до 39 млн тонн, следует из материалов министерства. Снижение поставок за рубеж в годовом выражении в этом случае составит 18,9%. Результат станет худшим как минимум за пять последних сезонов. «Совэкон» сократил свой экспортный прогноз для пшеницы с 36,7 млн до 36 млн тонн, или на 1,9%, вывоза зерна в целом — на 2,5%, до 43,6 млн тонн.